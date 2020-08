Avec la crise économique, la montée en flèche du chômage, les écoles qui claquent leurs portes et les conférences Big Ten et PAC-12 annulant le football d’automne, l’Amérique est un pays à la recherche d’une réponse au COVID-19 hier. Et un peut être disponible, si vous pouvez gérer le café instantané plutôt que l’espresso.

L’analogie du café est celle utilisée par Michael Mina, professeur adjoint d’épidémiologie à la Harvard T. H. Chan School of Public Health, et elle vise à décrire la différence fonctionnelle entre deux approches de dépistage rapide du virus. Dans ce cas, facile et pas cher–le café instantané, c’est-à-dire, pourrait très bien être meilleur.

«C’est l’outil potentiel le plus important qui puisse exister aujourd’hui», a déclaré Mina dans une récente interview. «Nous avons à peu près une manière différente… d’arrêter la transmission communautaire en l’absence de vaccin – et elle se trouve juste devant nous.»

Des tests quotidiens ou quasi quotidiens pourraient être la clé de l’ouverture de notre société, et cela revient à rendre les tests largement disponibles et abordables. Si vous aviez la possibilité de vous tester le matin en crachant dans un tube (ou en vous frottant le nez) et attendre 15 minutes pour les résultats, et si cela ne vous coûte pas plus de quelques dollars, ne sauteriez-vous pas sur cette chance?

Mina décompose les tests existants en deux camps. Les tests «café expresso» sont des tests de réaction en chaîne de la transcriptase inverse polymérase (RT-PCR) ou des tests d’antigène de luxe, et plusieurs fabricants, comme Mesa Biotech, Quidel et Becton, Dickinson, ont déjà obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) par le Food and Administration des médicaments (FDA). Ces tests sont très sensibles, nécessitent une machine pour produire les résultats et sont coûteux – de 30 $ à 150 $ par test. Ils peuvent également avoir des délais d’exécution plus longs; même SalivaDirect de l’Université de Yale, qui vient de recevoir l’EUA le 15 août et ne coûte qu’environ 10 $, doit être soumis et traité par un laboratoire central.

En revanche, les tests antigéniques rapides sur papier «café instantané», y compris ceux réalisés par E25Bio et Sherlock Biosciences, et un en cours de développement par 3M et le MIT. Ce sont des tests rapides, simples à utiliser, à domicile, et certains sont vraiment peu coûteux: environ 1 $ à 5 $ par test. Ils sont appelés dosages à flux latéral, mais il s’agit manifestement de bandes de papier tests qui ont un anticorps intégré sur du papier filtre. Si un échantillon de salive contient un coronavirus, l’anticorps se liera à cet antigène viral, rendant le test positif, un peu comme un test de grossesse fonctionne. Bien que les tests aient une sensibilité beaucoup plus faible que les tests PCR dans l’ensemble, l’un des avantages qu’ils ont est qu’ils ne détectent pas les particules d’ARN viral inactives restantes, qui peuvent être présentes des jours à des semaines après qu’une personne est infectieuse.

Voici la clé: ce qui est plus important qu’un test parfait est celui qui devient positif pendant la période pendant laquelle un individu peut propager le virus à d’autres – et c’est, prétendument, ce que ces tests bon marché font bien. En général, on pense que la transmission de la maladie dans le COVID-19 commence tôt – plusieurs jours avant que l’on ne devienne symptomatique. Les niveaux de charge virale culminent tôt, puis ils diminuent progressivement, avec un individu peu susceptible d’être infectieux environ huit à 10 jours après avoir montré des symptômes.

Bien que l’efficacité doive être mieux prouvée, ces tests d’antigènes sont efficaces pour détecter les virus à des charges virales élevées. Lorsqu’ils sont fréquemment utilisés pendant cette période d’infectivité, Mina pense que leur sensibilité et leurs performances dépasseraient de loin celles d’un seul test PCR. En tout cas, Mina et ses collègues ont démontré dans leurs modèles statistiques que la surveillance de la santé publique dépend beaucoup plus de la fréquence des tests et de la notification rapide des résultats que de la sensibilité comparative des tests eux-mêmes.

Si tout le monde utilisait une alternative aussi abordable, nous pourrions très rapidement maîtriser cette pandémie. Un test COVID-19 positif signifierait que l’individu reste à la maison; un test négatif signifierait qu’il / elle va au travail, à l’école ou à la pratique, ou pour faire du shopping ou dîner. Dans le cadre de cette approche, la prévalence du virus dans la communauté chuterait considérablement – et la recherche des contacts ne serait pas nécessaire, car tout le monde ferait déjà le test.

Comme presque tout ce qui est lié à nos efforts pour contrôler le COVID-19, la recherche liée à ce système de test rapide n’est pas parfaite. Mina et ses collègues ont reconnu plusieurs limites importantes à leur étude, parmi lesquelles les variations potentielles des fabricants dans les caractéristiques des tests, un échantillonnage clinique inapproprié, des hypothèses possibles liées à la cinétique virale et peut-être une croyance erronée que tout le monde participerait à un tel plan.

Mais le plus gros problème peut être de trouver les tests. Pourquoi ne les avons-nous pas vus dans les pharmacies? La réponse est que la FDA oblige les développeurs de ces tests, comme E25Bio, aux mêmes normes de haute sensibilité que celles requises pour les diagnostics de qualité moléculaire. Sans avoir obtenu une EUA, les entreprises ne fabriquent pas les tests. Mina et d’autres soutiennent qu’un changement de paradigme est nécessaire, de sorte que les tests antigéniques rapides soient reconnus comme un «outil de santé publique» qui, combiné à une utilisation fréquente, permettra d’identifier les individus infectieux.

Il faudra probablement placer tout le poids du gouvernement fédéral (ou de quelqu’un d’influence, comme Bill Gates) derrière ces entreprises afin de consolider les choses, de vérifier davantage l’exactitude du test pendant la fenêtre d’infectivité, de résoudre les problèmes de réglementation et de rapidement augmenter. production, de sorte que De 50 à 150 millions de tests pourraient être effectués par des Américains chaque jour. Compte tenu de la faible technicité des bandes, une telle production de masse devrait être réalisable.

Ce type de tests de surveillance fréquents et peu coûteux des personnes à la maison – en particulier lorsqu’elles sont asymptomatiques – contribuerait grandement à contenir notre épidémie actuelle. Cela pourrait être la clé que nous recherchions tous pour ouvrir nos portes d’entrée et retourner au travail ou au plaisir.

Dark Roast Instant, quelqu’un? J’achète.