Une pénurie de capacité de test aux États-Unis a été un goulot d’étranglement majeur dans les efforts de confinement tout au long de la pandémie de COVID-19. Dans un premier temps, les Centers for Disease Control and Prevention ont développé leurs propres kits de test et les ont distribués dans tout le pays. Mais des problèmes avec leurs réactifs chimiques et des critères de test trop stricts ont causé des revers majeurs. La Food and Drug Administration a par la suite donné le feu vert aux entreprises pour effectuer leurs propres tests, et la capacité de test a considérablement augmenté. Mais le nombre de tests a diminué de façon inquiétante au cours des dernières semaines, peut-être parce que moins de gens les recherchent en raison des longues files d’attente et des temps d’attente.

Maintenant, les chercheurs de l’Université de Yale ont développé un test à base de salive qui est plus facile à administrer et à analyser que les écouvillons nasaux standard et qui peut être fabriqué à l’aide d’une gamme de fournisseurs de produits chimiques. La FDA a accordé la semaine dernière au test de diagnostic COVID-19, appelé SalivaDirect, une autorisation d’utilisation d’urgence.

Contrairement au test typique de la maladie – qui consiste à insérer un long écouvillon dans le nez jusqu’à ce qui a été décrit comme une profondeur de «chatouillement de cerveau» – SalivaDirect ne nécessite qu’un sujet pour cracher dans un contenant stérile. Il saute également la longue étape d’extraction utilisée pour isoler le matériel génétique du nouveau coronavirus, ou ARN, avant de l’amplifier à une quantité détectable à l’aide d’une technique appelée réaction en chaîne par polymérase (PCR). Et bien qu’il ne s’agisse pas du premier test de salive autorisé par la FDA, il a été démontré que SalivaDirect fonctionne avec des réactifs chimiques provenant de diverses entreprises, ce qui réduit le risque de problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont affecté d’autres méthodes. Le test peut analyser 92 échantillons en environ trois heures, bien que le délai d’exécution dépende du laboratoire qui effectue le test. Ses composants coûtent moins de 5 USD, les laboratoires peuvent donc facturer environ 10 USD.

SalivaDirect a été évalué dans une population apparemment improbable – la National Basketball Association – qui espère l’utiliser pour détecter les joueurs porteurs du virus mais ne présentant aucun symptôme. Scientific American s’est entretenu avec Chantal Vogels, une entomologiste médicale à la Yale School of Public Health, qui a aidé à développer le test de salive, à quel point il est précis, comment il se compare aux tests sur écouvillon nasal et avec quelle facilité il pourrait être mis à l’échelle pour une utilisation par d’autres. laboratoires.

En quoi le test de salive diffère-t-il d’un test standard sur écouvillon nasal pour COVID-19?

Notre méthode SalivaDirect présente trois différences principales: la première est que nous utilisons de la salive au lieu d’un nasopharynx, [or nasal], écouvillon. Et c’est principalement parce que l’écouvillon nasopharyngé est très inconfortable et que vous avez besoin d’une personne très qualifiée pour prélever un écouvillon. Si vous n’allez pas assez loin et ne recevez pas suffisamment de virus, vous risquez de ne pas le détecter. Lorsque vous prenez l’écouvillon, il y a un risque que cela provoque de la toux et des éternuements, ce qui met en danger la personne qui prend l’écouvillon. C’est pourquoi nous avons pensé que si nous pouvions utiliser de la salive – que vous pouvez essentiellement expulser doucement dans quelques tubes – qui est plus confortable et plus sûre à collecter. Et nous avons constaté que cela fonctionne vraiment bien pour la détection du SRAS-CoV-2.

La deuxième différence majeure est que la plupart des autres méthodes existantes utilisent une étape d’extraction d’ARN dans le traitement des échantillons. C’est une étape où vous essayez d’extraire le matériel génétique du virus: vous décomposez les particules virales et tout ce qui se trouve dans l’échantillon, vous le purifiez, puis vous passez à l’étape finale de test (par exemple, la PCR). Ce que nous avons constaté, c’est que vous pouvez ignorer, ou au moins simplifier, que [extraction] étape. Au lieu d’avoir besoin de toute cette extraction avec un équipement spécial, si nous traitons simplement la salive avec une enzyme appelée protéinase K et la chauffons, nous pouvons réussir à percer le virus. Nous perdons un peu de sensibilité, mais c’est tout de même très bon pour la détection de virus. Il est important de noter que notre méthode utilise toujours la PCR, ce qui signifie que vous devez effectuer le test dans un CLIA [Clinical Laboratory Improvement Amendments]- laboratoire certifié – un laboratoire clinique équipé pour exécuter ces tests. Ce n’est donc pas un test que vous pouvez exécuter à la maison. Ce n’est pas un test au point de service.

La troisième chose – et je pense que c’est en quelque sorte la partie la plus unique de notre méthode – est qu’elle est très flexible. Normalement, la plupart des méthodes qui existent sont basées sur un [specific test] trousse. Mais si ce kit rencontre des problèmes de chaîne d’approvisionnement, cela aura vraiment un impact négatif sur ces tests. Nous avons donc validé la salive directement avec des réactifs et des instruments de différents fournisseurs. Par conséquent, si un fournisseur rencontre des problèmes de chaîne d’approvisionnement, il existe au moins d’autres options que vous pouvez utiliser. Et cette flexibilité minimise vraiment le risque de goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement.

Quelle est la précision de votre test?

Dans le cadre de notre demande d’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA, nous avions quelques composants que nous devions réaliser en laboratoire. L’une est une expérience de «limite de détection», [which determines] la plus faible concentration de virus que vous pouvez détecter dans un échantillon. Ce que nous avons constaté, c’est que nous pouvons détecter six à 12 copies de virus dans un échantillon, ce qui est assez sensible. L’autre composante était une évaluation clinique. Dans cette partie, nous avons eu une sélection d’écouvillons nasopharyngiens appariés et de salive provenant des mêmes individus, et nous avons testé les écouvillons avec un test déjà autorisé. Puis, en parallèle, nous avons testé la salive avec SalivaDirect juste pour montrer que les deux [were in] accord dans les résultats des tests. Ce que nous avons constaté ici, c’est que si vous comparez ces prélèvements nasopharyngés à la salive, il y a un accord positif de 94%. Il est important de noter, cependant, que nous avons eu quelques écouvillons nasopharyngiens qui ont été testés positifs avec SalivaDirect mais qui ont été négatifs pour les écouvillons nasopharyngiens. Et cela arrive au point que si vous comparez ces deux types d’échantillons différents, il y a toujours des variations.

Si la salive fonctionne, pourquoi utilisons-nous des écouvillons nasaux?

Avant la pandémie, l’écouvillon nasopharyngé était utilisé pour la détection de nombreux autres agents pathogènes. Cela a donc toujours été l’étalon-or. Au début de la pandémie, vous deviez vous fier à des informations connues auparavant. Et parce que l’écouvillon est beaucoup utilisé sur ces agents pathogènes respiratoires, c’est le genre de chose que vous faites en premier. En cours de route, nous avons juste commencé à développer cela davantage et à rechercher des alternatives. Maintenant, il semble que la salive soit en effet une bonne alternative. Cela n’exclut pas totalement l’écouvillon, mais au moins pour certains contacts et certains scénarios, [saliva samples] peut s’avérer meilleur.

Pensez-vous que SalivaDirect remplace les tests COVID-19 existants ou les complète?

Je pense que ce n’est jamais comme si «un seul test résoudra tout le problème.» Je veux dire, nous avons affaire à une pandémie, et je pense que nous avons juste besoin d’options. Il y a beaucoup de [other] des tests de salive, et c’est vraiment ce dont nous avons besoin. Ce n’est pas que notre test sera la réponse. Je pense qu’il faut être réaliste. Nous avons encore besoin de ce test PCR qui doit être effectué dans un laboratoire très complexe. Et pour certains paramètres dans certains contextes, il peut être préférable de faire un test à domicile. Mais si vous devez faire de nombreux tests répétés, [our assay] pourrait être mieux. Je pense donc que nous avons juste besoin de nombreux tests différents qui peuvent être utilisés pour adapter ce qui est le mieux dans un certain contexte. De même, par exemple, dans les environnements à faibles ressources, si vous n’avez pas d’approvisionnement constant en électricité ou si vous n’avez pas accès à l’une de ces machines PCR, vous avez besoin d’une alternative. Je pense qu’avoir plusieurs options de test là-bas est génial.

Comment la NBA est-elle venue travailler avec votre groupe pour valider le test?

Je n’étais pas impliqué dans la façon dont tout cela a été mis en place. C’était mon enquêteur principal, que la NBA a contacté. Mais essentiellement, pour [authorize the test for] individus asymptomatiques, vous auriez besoin d’une population d’individus asymptomatiques qui sont encore régulièrement testés. Ensuite, le type d’étude que vous devez faire est, encore une fois, de comparer les résultats de l’écouvillon nasopharyngé [with those from] salive. Il est assez difficile de mettre en place une étude avec une population asymptomatique et de les faire subir à plusieurs reprises avec l’écouvillon et la salive. La NBA a été formidable parce que les joueurs et le staff allaient être testés régulièrement avec l’écouvillon: en prélevant également l’échantillon de salive, nous pourrions simplement les utiliser comme population de test pour mettre en place l’étude, pour collecter les données. .

Quelles sont les prochaines étapes de l’extension de ce type de test?

Même si SalivaDirect a maintenant reçu une autorisation d’utilisation d’urgence, jusqu’à présent, ce n’est que pour les cas suspects de COVID-19. Nous travaillons actuellement en collaboration avec la NBA pour obtenir également l’autorisation des personnes asymptomatiques. Nous examinons également la mise en commun: pouvez-vous mettre en commun plusieurs salives [samples] ensemble et être toujours en mesure de détecter le virus afin que vous puissiez trouver des moyens d’augmenter les tests? Nous cherchons des moyens d’automatiser, car il s’agit désormais d’un traitement manuel de l’échantillon. Mais si vous pouviez utiliser des robots, cela peut être un moyen de vraiment intensifier les tests. Nous essayons de faire équipe avec d’autres universités et d’autres groupes pour vraiment aider les gens à pousser leurs tests, car ce n’est pas comme si notre test allait être la réponse à tout. Je pense que c’est une très bonne première étape, mais il reste encore beaucoup à faire.

