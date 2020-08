La course à la production d’un vaccin contre COVID-19[feminine a ouvert la porte à des pays comme Mexique et Argentine, qui sont parmi les nations au monde avec le plus grand nombre d’infections avec le Brésil, développent l’antidote contre un virus qui en Amérique latine approche, à grande vitesse, 6 millions d’infectés.

La nouvelle concernant le développement du vaccin dans la région a suscité des attentes à la lumière de l’annonce la plus récente du président argentin, Alberto Fernández, selon laquelle son pays, avec Mexique, produira entre 150 et 250 millions de doses du médicament développé par AstraZeneca en collaboration avec l’Université britannique d’Oxford pour l’Amérique latine.

.

Et alors que la Russie, les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni réalisent les tests et les brevets du futur vaccin, le monde enregistre déjà 21020216 infections par COVID et les décès selon l’OMS ont dépassé la barre des trois quarts de million vendredi (750 400), dont plus de la moitié en Amérique, qui dépassent également aujourd’hui le chiffre de 400 000 morts.

CINQ PAYS D’AMÉRIQUE LATINE SUR LA LISTE DU MONDE

À pas de géant, l’Amérique latine approche les six millions d’infections avec un dénombrement de 5.899.895 personnes touchées par le virus sur les 11312536 que le Université Johns Hopkins totaux pour l’Amérique, le continent le plus durement touché par la pandémie, où cinq pays de la région sont parmi les 10 avec le plus d’infections.

Les États-Unis restent numéro un des infections COVID-19[feminine avec 5 289 323 et 167 948 décès, suivi du Brésil, qui occupe la deuxième place avec 3 224 876 et 106 523 décès.

Alors que la carte de contagion enregistre de nouveaux cas, les positions des pays ont considérablement changé et maintenant l’Inde apparaît comme le troisième pays le plus infecté (2461,190), tandis que le Pérou est passé à la sixième place avec 507996 et 25648 décès .

Le Mexique est maintenant à la septième place en enregistrant 505751 personnes atteintes de COVID-19 et 55293 décès, tandis que la Colombie a atteint la huitième position avec 433805 cas et 14145 décès, dépassant le Chili, qui est à la neuvième place dans les infections (382.111) et décès dans 10 340.

Vous pouvez avoir une épidémie lente en appliquant des interventions d’atténuation et des actions d’endiguement. Cela contribue à réduire le nombre de malades par jour, préservant ainsi la capacité hospitalière. Le report du risque est un moyen de contrôler l’épidémie de # COVID19. pic.twitter.com/Fa26n3TkeE – Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) 15 août 2020

En ce qui concerne les décès, l’Amérique latine avec 234 958 décès est également positionnée dans la liste Hopkins avec le Brésil en tête, suivi du Mexique et du Pérou.

VACCINS POUR 2020-2021

Trois pays d’Amérique latine -Brésil, Argentine et Mexique qui figurent dans le top 10 des pays avec le plus grand nombre d’infections – ils ont leurs propres usines de vaccins, mais le géant sud-américain est le seul à avoir une structure adaptée à la production à grande échelle de CoronaVac, le vaccin développé en collaboration avec le laboratoire chinois Sinovac .

En Argentine, le laboratoire mAbxience, du groupe Insud, sera responsable de la production de la substance active du vaccin, tandis que le laboratoire mexicain Liomont achèvera le processus de formulation et de conditionnement.

AstraZeneca signé un accord avec le Fondation Carlos Slim contribuer à la production et à la distribution sans bénéfice économique en Amérique latine pendant la pandémie, du vaccin potentiel, qui coûtera entre 3 et 4 dollars par dose.

Le directeur des opérations de l’usine mAbxience de Garín, dans la province de Buenos Aires, Lucas Filgueira, a expliqué que les premiers résultats de l’essai clinique auront lieu en octobre et qu’il s’attend à ce que d’ici la fin de cette année ou le début de la prochaine, la production commence lots commerciaux.

.

Dans le cas du Brésil, les premières doses de Coronavac ont commencé à être appliquées à 890 professionnels de la santé, même si on prévoit de le tester sur quelque 9 000 volontaires.

En outre, le pays a également annoncé que le médicament développé par la Russie, et qui a suscité une controverse mondiale sur sa production, sera produit dans le sud après un accord signé par le gouvernement de l’état du Paraná.

Compte tenu des avancées de la Russie, le président américain Donald Trump a émis vendredi une critique voilée de ce vaccin, déclarant que ce pays « a sauté certains tests » lors du développement du produit et que les États-Unis ne feront pas de même.

.

Tu pourrais aussi aimer:

Le vaccin contre le COVID-19 ne serait destiné qu’aux populations à haut risque et non aux enfants: analyste des politiques de santé

Claudia Sheinbaum garantit que le vaccin contre COVID-19 sera gratuit au CDMX