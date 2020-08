Au Botswana, les agriculteurs font paître leur bétail au bord du delta de l’Okavango. La région regorge d’animaux sauvages, y compris affamés prédateurs avec un goût pour le bœuf.

«Les lions et les léopards, en particulier, sont des prédateurs embusqués. Ils comptent souvent sur l’élément de surprise pour grimper et abattre leurs proies.

Neil Jordan, biologiste de la conservation de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.

«Les pertes de bétail peuvent être paralysantes pour certains de ces agriculteurs, et leur assassinat ultérieur de prédateurs en réponse à cela est une cause majeure du déclin de la population des grands carnivores.»

Mais que se passerait-il s’il y avait une chose simple que les agriculteurs pourraient faire pour réduire leurs pertes?

«L’idée est venue de peindre les yeux sur le dos des vaches, de tromper les lions et les léopards en leur faisant croire qu’ils ont été vus par leur proie potentielle. Et une fois vus, ils abandonnent souvent la chasse.

Cette solution visionnaire s’inspire de la nature. Une variété d’espèces a développé des marques de taches oculaires qui contrecarrent des adversaires mortels – certaines grenouilles ont des taches oculaires comme le font les arrières de certains poissons. Collègue de Jordan, Cameron Radford:

«L’exemple le plus célèbre est probablement celui des papillons et des mites. Ils ont des taches oculaires dans leurs ailes et cela dissuade les prédateurs tels que les oiseaux de les attaquer.

Même les humains sont sensibles aux taches oculaires: une étude a révélé que les gens sont moins susceptibles de voler des vélos lorsqu’une image d’yeux vigilants est affichée près des supports à vélos. Mais malgré leur utilité, les taches oculaires qui déjouent les prédateurs ne se produisent pas naturellement chez les mammifères. Pour compenser cette omission flagrante de l’évolution, les scientifiques / cow-butt-artistes se sont mis au travail.

«Je peux garantir que les vaches n’ont pas apprécié l’expérience. Je le pense, je ne leur ai pas fait de mal du tout, mais garder ces vaches le matin pour leur traitement des yeux artificiels n’était probablement pas la chose la plus excitante pour elles.

Au cours de l’expérience de quatre ans, les chercheurs ont découvert qu’aucune des centaines de vaches avec des taches oculaires sur leurs carottes n’avait été tuée par un prédateur en embuscade. Mais l’étude a également montré que, bien que moins efficace, le simple fait de peindre des marques croisées grossières sur les vaches dissuadait mieux les prédateurs que de les laisser au naturel. Ainsi, peut-être que tout type de marquage novateur peut surprendre un carnivore sans méfiance.

«Les agriculteurs peuvent potentiellement peindre leur bétail avec des taches oculaires artificielles ou des marques croisées. Mais nous recommandons les taches oculaires car c’était le meilleur résultat.

Le Botswana Predator Conservation Trust et la Taronga Conservation Society Australia ont également contribué à cette recherche, parue dans la revue Communications Biology. [Cameron Radford, et al., Artificial eyespots on cattle reduce predation by large carnivores]

À terme, une petite licence artistique pourrait contribuer grandement à la sauvegarde des troupeaux de bétail et des prédateurs en danger d’extinction.

—Susanne Bard

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)