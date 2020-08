SACRAMENTO, Californie (AP) – Puisque le couloir de la mort n’est pas une option pour le tueur en série et violeur Joseph DeAngelo, ses victimes veulent qu’il soit envoyé dans la prison la plus dure possible de Californie pour vivre dans la terreur quotidienne des autres détenus.

Mais ils n’ont peut-être pas beaucoup à dire sur où et comment l’ancien policier de 74 ans est emprisonné une fois qu’il a été condamné vendredi. Les responsables des services correctionnels de l’État ont déclaré qu’ils devaient faire leur propre évaluation de l’endroit et de la manière dont l’homme connu sous le nom de Golden State Killer pouvait être logé.

Il «mérite le pire environnement possible, où il puisse vivre dans la peur comme ses victimes», a déclaré Sandy James, la sœur de la victime de viol Debbie Strauss, décédée en 2016.

D’autres ont fait des recommandations similaires lors d’audiences qui reprennent jeudi avec le témoignage des proches des victimes tuées par DeAngelo. Les victimes de viol ont témoigné pendant les deux premiers jours.

Jennifer Carole, fille de la victime du meurtre Lyman Smith, a déclaré qu’il était important que DeAngelo soit logé parmi d’autres détenus plutôt que dans l’isolement.

Son père a été tué en 1980 à l’âge de 43 ans dans le comté de Ventura. Sa femme, Charlene Smith, 33 ans, a été violée et tuée.

«S’il fait partie de la population générale, je pense qu’il devrait vivre avec les conséquences de ses actes», a déclaré Jennifer Carole dans une interview avant son témoignage jeudi. « S’il est en solitaire, il obtient ce tampon, et je ne pense pas qu’il ait gagné ce tampon en aucune façon. »

Le juge Michael Bowman de la Cour supérieure du comté de Sacramento condamnera officiellement DeAngelo à des peines de prison à perpétuité consécutives vendredi en vertu d’un accord de plaidoyer qui lui évitera la peine de mort.

DeAngelo a plaidé coupable en juin de 13 meurtres et de 13 accusations de viol entre 1975 et 1986. Il a également admis publiquement des dizaines d’agressions sexuelles supplémentaires pour lesquelles le délai de prescription avait expiré.

Les responsables des services correctionnels ont déclaré qu’ils devront tenir compte de plus que les crimes de DeAngelo et les souhaits de ses victimes lorsqu’ils décideront où et comment il sera emprisonné.

Les considérations comprennent ses besoins médicaux et de santé mentale, sa notoriété et ses préoccupations en matière de sécurité – des calculs potentiellement clés compte tenu de son âge et de ses crimes qui font la une des journaux. Les procureurs ont tenté de contrer l’apparence de DeAngelo dans la salle d’audience en tant qu’homme faible confiné dans un fauteuil roulant, notant dans un dossier judiciaire que la vidéo de la prison le montrait «en bonne santé et physiquement actif».

«Le tribunal peut faire une recommandation, mais en fin de compte, le CDCR (le Département californien des services correctionnels et de la réadaptation) est l’autorité du logement pour la population carcérale», a déclaré la porte-parole du département Terry Thornton dans un courriel.

Le département a un logement de protection spécial à la prison d’État de Corcoran pour les détenus de haut niveau, même s’il n’est pas clair si DeAngelo y irait. Les anciens résidents notables ont inclus Charles Manson et Sirhan Sirhan.

Mercredi, DeAngelo a regardé devant lui sans réponse – comme il l’a fait tout au long des audiences – alors que Gay Hardwick décrivait en détail la douleur qu’elle a endurée depuis qu’il l’a agressée en 1978.

Elle a dit au juge qu’elle était certaine que DeAngelo faisait du lobbying pour qu’il purge sa peine à perpétuité «dans une maison de retraite pour vieux psychopathes assassins où il pense qu’il sera traité plus comme un patient que comme un détenu».

Jane Carson-Sandler, qui a été violée en 1976 et s’est également adressée au tribunal mercredi, fait partie de ceux qui demandent que DeAngelo soit logé avec d’autres détenus et non dans une unité d’isolement.

«Ça va lui faire peur, car ils n’aiment pas les violeurs qui s’en prennent aux jeunes filles», a-t-elle déclaré dans une interview, «alors il regarderait par-dessus son épaule.»