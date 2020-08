01/01/1970 Leticia SAbater dans une photo d’archive le jour où elle est sortie dîner après l’accouchement.

Leticia Sabater parle à nouveau sans hacher les mots. Et cette fois, il l’a fait pour se positionner aux côtés de Maite Galdeano dans le combat qu’elle a avec son fils, Cristian Suescun. Le gagnant de The Strong House qualifie l’attitude du fils de son amie de honteuse.

Leticia assure que Cristian a demandé à sa mère un loft en échange de dire ce qu’elle voulait sur le programme. Un comportement avec lequel Leticia n’est pas d’accord et ajoute « c’est un menteur et un faux. C’est une personne qui est capable de mentir pour gagner puis pour récupérer sa copine. Yola a vu son plumeau et nous avons parlé et je lui ai dit J’ai dit que c’était génial d’avoir rompu avec lui. Il a nié les preuves et même les parents de Yola lui ont dit d’arrêter de lui parler. «

Concernant le mariage de Fani Carbajal, Leticia ne figurera pas sur la liste des invités. Ce ne sont pas des amis pour partager cette journée ensemble. De plus, la chanteuse a d’autres plans « Je vais avoir une blépharoplastie supérieure et inférieure avec canthoplexy, je veux être très jolie pour mes fans et ma tournée » et elle souhaite le meilleur à son partenaire du concours: « Je souhaite que Fani soit très heureux ».

Nous vous montrons ici l’interview complète de Leticia Sabater ainsi que la vidéo.

Europa Press: Profiter de la nuit de Madrid?

Leticia Sabater: Profitant de la nuit madrilène, en profitant, maintenant je fais ma tournée de concerts et le jour où je n’en ai pas l’occasion, je sors avec mes amis pour prendre un verre et m’amuser et passer un bon moment. Qu’après avoir été enfermé pendant un mois, je le mérite

E.P: Comment se passe le retour à la réalité, avez-vous revu vos compagnons?

L.S: Eh bien, j’ai un dîner en attente ce samedi avec Yola, Maite et Macarena, les powerpuff girls, pour me souvenir du concours.

E.P: Yola a rompu la relation avec Cristian et Maite, sa mère aussi …

L.S: Il est normal que Yola rompe avec lui. Quand il lui dit d’aller prendre un café avec elle quand la relation s’est rompue et qu’il lui a montré qu’il était un menteur et un faux. C’est une personne capable de mentir pour gagner puis pour récupérer sa petite amie. Yola a vu le plumeau et nous avons discuté et je lui ai dit que c’était super qu’elle ait rompu avec lui. Il a nié les preuves et même les parents de Yola lui ont dit d’arrêter de lui parler. Ces choses ne sont pas faites. Si vous vous trompez et que dans un instant vous vous retrouvez avec une petite amie, alors vous l’assumez comme un homme mais vous restez à la hauteur du cirage. J’ai parlé avec Maite. Cristian a dit à sa mère que s’il lui donnait un loft, il dirait ce qu’elle voulait et ferait ce qu’elle voulait. C’est honteux. Il fait chanter sa mère, c’est très moche. Les powerpuff girls vont dîner et Cristian ne va pas venir car il ne mérite pas le poste de powerpuff. Vous devez gagner cela, vous devez être authentique.

E.P: Ils disent que Cristian a insulté Maite à l’intérieur de la maison?

L.S: Cristian a été un fils très rebelle toute sa vie et les gens ne connaissent pas la relation entre Maite et Cristian. Maite est comme elle est, elle n’a jamais prétendu être chic et elle dit les choses comme elles se passent, et je pense que c’est génial. Maite est unique et sera une de mes amies pour la vie, en fait nous nous sommes arrangés pour rejoindre le duo GH ensemble. Maite sera ce qu’elle sera, mais c’est une grande madrassa et il a été un fils très difficile et il l’a géré seul. Les gens ne connaissent pas la vie de Maite et elle a beaucoup souffert, car il est difficile de faire avancer un fils rebelle, il peut vous donner de la drogue, de l’alcool, il peut vous donner beaucoup de vices et elle a réussi à les éviter. vices à force de donner le cal. Je veux que les gens connaissent Maite. Je l’apprécie, mais c’est un fils très rebelle.

E.P: Allez-vous au mariage de Fani?

L.S: Fani a été l’un de mes partenaires, mais nous ne sommes pas devenus amis dans le concours. Nous avons eu de nombreux combats. Je l’apprécie, mais nous nous sommes rencontrés pour qu’il puisse m’inviter au mariage. En ce moment, je vais avoir une blépharoplastie supérieure et inférieure avec canthoplexie, je veux être très jolie pour mes followers et ma tournée. Je souhaite beaucoup de bonheur à Fani. Je ne suis pas amie avec elle pour m’inviter à son mariage.

E.P: Avez-vous pu vendre la maison?

L.S: La maison est toujours à vendre, ils se suicident pour la louer. Je l’ai loué en août.

E.P: Un locataire a dit que vous aviez un peu de désordre …

L.S: Les gens savent que je vis dans la maison et la loue parce que je n’y suis pas. Ce n’est pas une maison vide, celui qui vient est parce qu’il veut aller chez Leticia. 98% des évaluations sont de 5 étoiles. Je suis content. Je ne suis pas pressé de vendre la maison et bien sûr je ne vais pas baisser le prix. Dieu merci, je le vends parce que je veux investir l’argent d’une autre manière. Quand il faut le vendre, il sera vendu et en attendant, il n’y a pas de précipitation, je le loue quand je ne suis pas et si heureux.