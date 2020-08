Scientific American Août 2020

Les chercheurs ont enfin pu déterminer à quel point les surfaces imperméables exacerbent les niveaux d’inondation

Les inondations à succès comme l’ouragan Harvey font la une des journaux, mais les inondations urbaines sont un problème de routine – et de plus en plus -: dans un rapport de 2018, 83% des gestionnaires des eaux pluviales et des inondations municipales interrogés aux États-Unis ont signalé de telles inondations dans leur région. Bien que des averses plus fortes alimentées par le changement climatique soient un facteur, l’expansion des chaussées et autres surfaces imperméables aggrave la situation car elle empêche la terre d’absorber ces torrents d’eau. Sur ce point général, les chercheurs sont largement d’accord. Ce sur quoi ils ne se sont pas mis d’accord, c’est à quel point cela est pire.

