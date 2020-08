Près d’une semaine après l’explosion du port de Beyrouth, capitale de la Liban qui a jusqu’à présent fait plus de 160 morts et des centaines de blessés, le gouvernement de cette nation a conclu crise et son premier ministre a déjà annoncé son démission, le même que les autres membres du cabinet.

Alors, Hassan diabIl a annoncé sa démission de ses fonctions, ceci après la terrible explosion qui a provoqué une crise politique en raison de l’accident qui a atteint des dimensions surprenantes en raison de sa puissance et de ses conséquences, ainsi que des causes de la conflagration.

Le maintenant expremier ministre Il a décrit la tragédie comme « le résultat d’une corruption endémique » et « nous continuons à vivre la tragédie » et a assuré qu’il prend « un pas en arrière » pour pouvoir soutenir le peuple « et mener la bataille du changement à ses côtés ».

Il a déclaré que « ce crime était le résultat d’une corruption endémique » et a demandé que les responsables de l’explosion meurtrière soient traduits en justice.

Il est à noter que l’explosion a pris naissance dans un entrepôt du port où près de trois mille tonnes de nitrate d’ammonium avaient été découvertes depuis 2014.

Il a été signalé que ce matériel n’avait pas les mesures de sécurité appropriées, comme l’ont admis les autorités et pendant si longtemps, et on ne sait toujours pas ce qui l’a fait exploser.

Hassan Diab a déclaré: «Aujourd’hui, j’annonce la démission de ce gouvernement», ceci dans un message à la nation dans lequel il a évoqué la lutte contre les corrompus et la nécessité d’avoir un exécutif de salut national.

Qui est Hassan Diab

Hassan diab Ingénieur et universitaire, il a été Premier ministre du Liban de janvier à août 2020. Auparavant, il a été ministre de l’Éducation de 2011 à 2014, sous la présidence de Michel Suleiman.

Il est né dans une famille libanaise à Beyrouth En 1959, il a poursuivi un baccalauréat en génie des communications, qu’il a obtenu de la Leeds Metropolitan University en 1981, puis a obtenu une maîtrise en génie des systèmes de l’Université de Surrey en 19824 et un doctorat en génie informatique de l’Université de Bath en 1985.

Bloquer la démission

Il est à noter que depuis dimanche dernier, trois des 30 ministres exécutifs: le responsable de l’information, Manal Abdel Samad; Environnement, Demianos Qattar; et aujourd’hui celle de la Justice, Marie Claude Najm.

Le Premier ministre libanais Hasan Diab a souligné la nécessité d’un exécutif national du salut, et a déclaré que des élections anticipées auraient lieu.

