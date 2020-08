Jusqu’ici, tout va bien pour le petit hélicoptère qui est sur le point de devenir le premier à voler dans l’espace. La NASA a annoncé que l’hélicoptère Mars Ingenuity était bien vivant et qu’il avait été rechargé avec succès au milieu d’un vol spatial.

Ingenuity est actuellement positionné dans le ventre du rover Perseverance, lancé le mois dernier pour une mission historique sur la planète rouge. La NASA a annoncé que l’alimentation électrique du rover avait réussi à amener les six batteries lithium-ion du giravion à une charge de 35% – le niveau optimal pour maintenir les batteries en bonne santé pendant la croisière vers Mars.

«C’était une étape importante, car c’était notre première occasion d’activer Ingenuity et de faire un« essai routier »à son électronique depuis notre lancement le 30 juillet», a déclaré Tim Canham, le responsable des opérations de Mars Helicopter. « Puisque tout s’est déroulé comme prévu, nous effectuerons la même activité environ toutes les deux semaines pour maintenir un état de charge acceptable. »

Une fois que Perseverance touchera Mars, les batteries seront chargées par le panneau solaire de l’hélicoptère, a indiqué la NASA. Si Ingenuity peut résister aux froides nuits martiennes, l’équipe ira de l’avant avec des vols d’essai.

L’hélicoptère Mars Ingenuity dans une démonstration vidéo de la NASA. / Crédit: NASA

« Cette activité de charge montre que nous avons survécu au lancement et que jusqu’à présent nous pouvons gérer l’environnement difficile de l’espace interplanétaire », a déclaré le chef de projet MiMi Aung. « Il nous reste encore beaucoup de premières à faire avant de pouvoir tenter le premier test en vol expérimental sur une autre planète, mais pour le moment, nous nous sentons tous très bien pour l’avenir. »

L’hélicoptère de 4 livres tentera de voler en solo quelques mois après l’atterrissage du rover sur Mars. Il essaiera d’abord de s’élever de 10 pieds dans l’atmosphère extrêmement mince de la planète et de voler en avant jusqu’à 6 pieds. A chaque tentative, il tentera d’aller un peu plus haut et plus loin.

« C’est vraiment comme le moment des frères Wright », a déclaré Aung le mois dernier avant le lancement.

