INDIANAPOLIS – Au cours des dernières années d’école, vous pouviez trouver des enfants assis ensemble à une table de la cafétéria, certains de leur propre classe, certains d’autres. Vous avez peut-être entendu des rires et peut-être même vu des élèves partageant de la nourriture entre eux.

Désormais, dans les écoles qui décident de s’ouvrir pour l’enseignement en personne, certains élèves déjeuneront dans leurs salles de classe ou s’asseoiront avec leurs classes à la cafétéria alors que les écoles tentent d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Les écoles qui ont ouvert tôt dans le centre de l’Indiana donnent un aperçu de ce à quoi les autres à travers le pays peuvent s’attendre en adoptant diverses mesures de sécurité à l’heure du déjeuner, y compris le pré-emballage des repas et le nettoyage fréquent de la salle à manger.

Ayant ouvert fin juillet pour l’enseignement en personne, Avon Community School Corp. fait asseoir les enfants de la maternelle à la sixième année avec leurs classes au déjeuner.

La fille de Julie Pinkins est élève de première année dans une école primaire d’Avon. Avant que sa fille ne commence l’école, elle a dit qu’elle était surprise que la classe de son enfant soit dans une cafétéria avec d’autres classes au lieu de manger dans sa propre classe.

«J’ai eu l’impression que, depuis que j’ai choisi de la renvoyer, c’était notre choix», a-t-elle déclaré, «et vous devez simplement avoir confiance que les personnes qui prennent ces décisions font ce qu’elles savent être le mieux, mais c’est un peu angoissant.

Se laver les mains et utiliser un désinfectant pour les mains sera un point d’intérêt dans les écoles qui ont rouvert et servent des repas.

Avant que les élèves mangent

Les élèves devront se laver les mains ou utiliser un désinfectant pour les mains avant de manger, selon les plans de réouverture de certaines écoles.

Et pendant que les élèves font la queue pour la nourriture, ils recevront dans de nombreux cas des repas pré-emballés. John Christenson, directeur médical de la prévention des infections à l’hôpital Riley pour enfants, a déclaré que ces repas minimisent le risque d’infection, car peu de gens les touchent. Aux buffets, en revanche, trop de gens mettent la main sur la nourriture. Certains districts n’offrent pas d’articles en libre-service ou n’autorisent qu’un libre-service limité.

Certaines écoles limitent également le nombre d’options pour les repas. Le plan de réouverture des écoles communautaires de Zionsville, par exemple, prévoit que les écoles auront au moins quatre choix de repas froids en août, qui seront élargis «le cas échéant». Et certains districts scolaires, y compris les écoles communautaires Sheridan et les écoles Noblesville, ont indiqué dans leurs plans de réouverture que les repas continueront d’être gratuits ou à un coût réduit pour ceux qui se qualifient.

Lorsque les enfants sont sur le point de vérifier leur nourriture, ils peuvent également remarquer des différences. Aux écoles Carmel Clay, l’argent ne sera autorisé que dans une ligne de service dans chaque cafétéria. Les écoles de Noblesville n’accepteront pas d’argent comptant dans la file d’attente des repas, les parents devront donc payer à l’avance la nourriture en ligne ou au bureau de l’école.

Certaines écoles qui ont rouvert offrent moins de choix de repas au déjeuner. Les buffets sont également sortis, en faveur de repas pré-emballés qui peuvent être préparés de manière plus sûre et minimisent le risque d’infection car peu de gens les touchent.

Manger à la cafétéria ou ailleurs

Christenson, de l’hôpital Riley pour enfants, a recommandé que les écoles «établissent une certaine distance» entre les enfants de la cafétéria.

«Ils ont besoin d’un peu d’espace entre les enfants», a-t-il dit, «parce qu’ils doivent enlever leurs masques».

Christenson a également déclaré qu’il était important que les écoles aient des cohortes – des groupes d’enfants qui sont toujours ensemble et qui ne se mêlent pas à d’autres groupes.

De nombreuses écoles envisagent déjà ce type de mesures. Les cafétérias des écoles communautaires de Zionsville, par exemple, auront une capacité de 50 à 65%. Certains districts font asseoir les élèves du primaire ou tous les élèves dans des sièges attribués. Et certains élèves mangeront dans leurs salles de classe ou dans d’autres zones de l’école.

Certains districts disent dans leurs plans de réouverture que les enfants peuvent apporter leurs propres repas.

Christenson a conseillé aux élèves de ne pas partager de produits alimentaires, ce que des districts tels que les écoles communautaires de Zionsville et le district scolaire métropolitain du canton de Decatur ont interdit. Le surintendant de Zionsville, Scott Robison, a déclaré dans un message envoyé par un porte-parole que l’application de la règle de non-partage de nourriture sera déterminée, mais les adultes surveillent toutes les périodes de déjeuner.

Un autre changement dans les repas scolaires est que certaines écoles n’autorisent pas les visiteurs à l’heure du déjeuner.

«La seule chose dont je pense que mes filles sont le plus déçues, c’est d’entendre que maman et papa ne peuvent pas du tout venir déjeuner avec eux», a déclaré Rachel Mathew, un parent de l’école communautaire de Zionsville. «C’est la chose la plus importante qui les affecte.»

Le personnel de l’école et les bénévoles distribuent des laits tout en distribuant gratuitement des petits-déjeuners et des déjeuners à emporter aux élèves de l’école secondaire Lawrence North, le lundi 16 mars 2020.

Elle a déjeuné une fois avec chacune de ses filles l’année dernière, et son mari a également dîné avec chacune d’elles une fois. Elle a dit qu’ils apportaient de la restauration rapide à leurs filles lors de leur visite. Elle comprend la règle, cependant, et dit qu’il ne serait pas logique de permettre aux parents et aux visiteurs de venir à l’école pour le déjeuner.

Un autre moyen pour les écoles de s’assurer que les cafétérias seront sûres pour les élèves consiste à nettoyer fréquemment. Par exemple, les écoles de Noblesville nettoieront les tables de cafétéria et les lignes de service entre chaque période de repas. L’école du canton de Decatur prévoit de nettoyer les aires de repos entre chaque groupe d’élèves et nettoiera également la cuisine et la zone de service toutes les deux heures ou chaque fois qu’elles sont visiblement sales.

De nombreuses écoles auront des plans pour le déjeuner – et dans certains cas même le petit-déjeuner – en place pour les élèves qui apprendront à domicile, soit en raison de leur choix, soit parce que les écoles rouvrent avec l’enseignement à distance à temps plein.

Déjeuner pour les apprenants à distance

De nombreuses écoles offrent aux parents la possibilité de laisser leurs enfants apprendre à la maison. Certains districts, comme les écoles communautaires de Sheridan et le canton de MSD Wayne, ont indiqué que les apprenants éloignés recevront des repas scolaires. Les plans de réouverture d’autres districts ne concernent pas les repas des apprenants en ligne.

Les écoles publiques d’Indianapolis commencent l’année scolaire avec l’enseignement à distance à temps plein. Le district offrira toujours des repas à tous les étudiants, qui seront servis dans de nombreux endroits, selon le site Web d’IPS.

Les écoles du canton de Washington, qui commencent également l’année scolaire en ligne, permettent aux parents de prendre le petit-déjeuner et le déjeuner tous les jours dans toutes les écoles, selon le site Web du district. Les repas seront facturés de la même manière que si les élèves étaient à l’intérieur du bâtiment scolaire.

Les écoles du sud-est de Hamilton enseignent également aux élèves à distance. Les parents HSE pré-commanderont les repas le jeudi et viendront chercher les repas le mardi suivant.

Cet article a été initialement publié sur Indianapolis Star: Coronavirus: les étudiants peuvent s’attendre à une nouvelle routine de déjeuner dans les écoles rouvertes