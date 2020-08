Dans le monde il y a des gens qui aiment l’adrénaline et qui aiment faire des actions risquées, c’est le cas d’un homme qui a décidé de sauter sur le dos d’un requin baleine monter le gigantesque animal marin.

L’aventure épique a été capturée en vidéo, dans lequel vous pouvez voir un sujet qui saute d’un yacht sur le dos de l’animal pour le monter comme un cavalier, pour cela il ne tient que sa nageoire dorsale.

Après cela, il parvient à s’éloigner à quelques mètres du bateau et avec toute la tranquillité du monde envoie ses salutations vers la caméra.

Selon les médias locaux, l’expérience folle s’est produite dans le mer Rouge, près de la ville de Yanbu dans Arabie Saoudite et a été joué par un guide touristique et un expert en plongée.

Vidéo / Pineqfree

La vidéo a rapidement fait le tour du monde, où les utilisateurs ont applaudi l’aventure risquée de l’homme, tandis que d’autres ont demandé que cette espèce soit laissée seule car la divulgation du clip incitera d’autres personnes à vouloir l’essayer aussi.

Il est à noter que le requin baleine Il est considéré comme le plus gros poisson du monde, bien que malgré sa grande taille, il ne présente pas de danger pour l’homme.

Même au Mexique, il existe des activités qui vous permettent de nager avec ces animaux, qui sont considérés comme l’une des espèces les plus dociles et les plus douces du royaume marin, si vous voulez essayer cette expérience, vous pouvez visiter Ensenada, La Paz et Holbox.

Bien que malheureusement dans notre pays, il soit considéré comme en danger d’extinction en raison de la perte de son habitat, de la destruction des mangroves et de la pêche aveugle.

Avec des informations de RT et Forbes

