MINSK, Biélorussie (AP) – Ils sont sortis étourdis, secoués et en larmes du centre de détention de Minsk, pour être accueillis par des proches en attente. Ils ont affiché des ecchymoses noires et bleues sur leurs corps, disant que la police les avait battus sans pitié. Un adolescent a demandé à sa mère en pleurs de détourner le regard.

Les autorités bélarussiennes ont libéré au moins 2000 des quelque 7000 personnes qui avaient été retirées de la rue par la police anti-émeute dans les jours qui ont suivi une élection controversée qui a maintenu au pouvoir le dirigeant de la poigne de fer du pays, le président Alexander Loukachenko.

Alors qu’ils retrouvaient des êtres chers tôt vendredi, ils ont raconté avoir été frappés à plusieurs reprises avec des matraques, menacés de viol collectif et détenus dans des conditions difficiles et des cellules surpeuplées. Les comptes alimentent l’indignation dans le pays et poussent les pays européens à peser de nouvelles sanctions contre des responsables biélorusses.

«Ils me battaient sans pitié», a déclaré Alexei Chtchitnikov à l’Associated Press à sa libération, le visage défiguré par des ecchymoses.

Le directeur de la société, âgé de 47 ans, affichait une croix dessinée sur le dos, une indication apparente de la police selon laquelle il devrait être traité brutalement.

« Ils se comportaient comme des bandits et de vraies bêtes », at-il ajouté. « Les gens se souviendront longtemps de la » victoire « de Loukachenko. »

L’étudiant Sasha Vilks a montré à un journaliste ses jambes et son dos profondément meurtris par des coups de matraque, mais a dit à sa mère en pleurs de ne pas regarder.

«Ils nous ont traités de terroristes et nous ont battus sévèrement aux jambes et au dos», a déclaré le jeune homme de 19 ans à l’AP. «Ils nous battaient d’abord, puis posaient des questions.»

Il a dit qu’il était resté allongé sur le ventre pendant des heures, menotté, et qu’il n’avait pas vu les visages de ses bourreaux, qui portaient des cagoules.

«Certains d’entre eux se promenaient en disant:« Donnez-moi quelqu’un à battre ». C’était vraiment effrayant», a-t-il déclaré en fondant en larmes.

Tatyana, une libraire de 21 ans qui n’a pas donné son nom de famille parce qu’elle craignait des représailles de la police, a déclaré qu’elle avait été menacée de viol collectif.

«C’était un véritable enfer», dit-elle. «Quand j’étais dans un bus de la police, ils ont menacé de me violer avec une matraque. Plus je pleurais, plus ils me battaient. Ils ne cessaient de répéter: «Vous aimez le président!» »

En frémissant, elle a ajouté: «Ils frappaient sans discrimination tout le monde là-bas, hommes et femmes. Dans le bus de la police, je les ai vus casser la côte d’un homme et il pleurait de douleur. »

Les manifestations ont commencé après que les responsables ont annoncé que Loukachenko, qui est au pouvoir depuis 26 ans, avait remporté 80% des voix lors des élections de dimanche – un résultat que les manifestants ont dénoncé comme truqué. Au cours des quatre nuits qui ont suivi, la police anti-émeute vêtue de noir a arrêté des milliers de manifestants en grande partie pacifiques à Minsk et dans d’autres villes après avoir tiré des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes. Au moins une personne a été tuée.

Les descriptions graphiques des passages à tabac sauvages et autres abus par la police ont amené des dizaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale biélorusse dans le plus grand défi de son mandat.

Yegor Martinovich, journaliste primé et rédacteur en chef du populaire journal en ligne indépendant Nasha Niva, faisait partie des personnes détenues dans le cadre de la répression et a déclaré avoir été battu férocement pendant sa détention.

«Ils nous ont tous battus avec des matraques et nous ont donné des coups de pied en nous faisant monter et descendre des véhicules de police», a-t-il déclaré à l’AP. «Ils nous ont fait nous allonger par terre pendant une demi-journée, le visage baissé. Ils nous traquaient avec des chiens, nous insultaient et refusaient de nous donner à manger. Ils n’avaient qu’une seule réponse à tous nos appels: « Vous avez votre révolution! » «

Martinovich a déclaré que plusieurs personnes dans sa cellule étaient couvertes d’ecchymoses après avoir été frappées à plusieurs reprises.

« Quand les personnes battues souffraient de soif, un garde nous donnait une bouteille d’eau du robinet pour nous tous », a-t-il dit. « Les autorités ont réprimé les manifestants pacifiques avec toute la puissance répressive de l’Etat autoritaire, et les conséquences cela pourrait être imprévisible. »

Alors que les prisons se remplissaient rapidement, la police a entassé plus de personnes dans des cellules destinées à quelques détenus seulement.

Martinovich a déclaré que lui et 27 autres avaient été placés dans une cellule destinée à 12 personnes et qu’ils devaient dormir à tour de rôle. Lorsqu’il a été libéré, les gardiens en ont mis 10 autres. D’autres, dans une prison de Minsk, ont déclaré que des dizaines d’hommes et de femmes avaient été entassés dans des cellules destinées à seulement deux détenus.

De nombreux autres qui n’ont pas été placés en détention ont également été blessés.

Eduard Kukhterin, un éditeur de 56 ans, a été touché par des balles en caoutchouc dans le dos et le bras alors qu’il pénétrait dans son immeuble à proximité d’un affrontement de rue.

«Un bus de police est arrivé et ces voyous vêtus de noir ont sauté sur le trottoir et ont commencé à tirer sur les gens comme s’il s’agissait d’un champ de tir», a-t-il dit. «Cela ressemblait à un film d’horreur, mais c’est la Biélorussie aujourd’hui.»

Kukhterin a dit qu’il ne pouvait pas aller à l’hôpital pour une balle coincée dans son bras parce que les médecins l’avaient prévenu qu’ils devraient le signaler à la police, qui le détiendrait.

Le chef de la police nationale a par la suite présenté ses excuses à ceux qui étaient visés sans discernement, et le ministère de l’Intérieur, qui avait auparavant évité les questions de parents angoissés essayant de localiser leurs proches, a ouvert une ligne directe vendredi.

Loukachenko a accusé les manifestants d’avoir déclenché la répression, affirmant que certains d’entre eux avaient agressé la police, qui était justifiée dans sa réponse.

La police a également fait irruption dans des appartements pour saisir les manifestants.

Stas Gorelik, qui prépare un doctorat à l’Université George Washington, rendait visite à ses parents à Minsk lorsqu’il a été arrêté par l’agence de sécurité biélorusse, qui porte toujours son nom de l’époque soviétique, le KGB.

«Le visage de Stas était brisé et du sang coulait sur son visage quand ils l’ont emmené», a déclaré son père, Lev Gorelik, qui s’est rendu à l’appartement où son fils de 32 ans logeait avec sa petite amie. «Son oreiller était également trempé de sang.

Il a dit qu’ils ne pouvaient pas le trouver pendant trois jours jusqu’à ce qu’ils apprennent qu’il était dans une prison du KGB, accusé d’avoir organisé des émeutes de masse, passibles de 15 ans de prison. Le KGB a refusé à Gorelik l’accès à un avocat.

«Il est difficile d’expliquer une telle brutalité – il faisait uniquement de la science et ne s’est jamais engagé dans l’activisme ou la politique», a déclaré le père angoissé.

Des militants des droits humains préparent un appel au Comité des Nations Unies contre la torture pour la violence contre les manifestants et le traitement abusif des détenus.

«Tous les détenus ont été sévèrement battus avant, pendant et après leur arrestation», a déclaré Valiantsin Stefanovich du centre de défense des droits de Viasna. «Nous avons documenté des abus et des tortures massives – ils dessinaient des croix sur le dos des gens à coups de matraque, ils forçaient les gens à s’engager dans des prières de masse et les faisaient ramper nus sur le sol.»

«En 20 ans de travail en tant que défenseur des droits humains, je n’ai jamais vu de tels abus et humiliation», a-t-il déclaré, ajoutant que «les agents des forces de l’ordre ont reçu une carte blanche pour la violence».

En autorisant la répression, les observateurs affirment que Loukachenko semble avoir brûlé ses ponts vers l’Ouest et s’est rendu entièrement dépendant des forces de l’ordre.

«Les membres du KGB et d’autres agences de sécurité ont joué un rôle de plus en plus important dans l’entourage de Loukachenko, et ils ont pu appliquer leur scénario énergique», a déclaré Stefanovich. «Et plus cela dure, moins il devient clair qui dépend de qui.»

Les États-Unis et l’Union européenne ont imposé des sanctions à la Biélorussie au début des années 2000 lorsque Loukachenko a gagné le surnom de «dernier dictateur de l’Europe» en étouffant la dissidence, mais certaines ont été levées plus tard. Tout au long de son règne, il a tenté de faire chanter la Russie, son principal allié et sponsor, en semblant tendre la main à l’Occident pour gagner plus de subventions.

Mais les ministres des Affaires étrangères de l’UE font à nouveau les premiers pas vers des sanctions à la lumière de la répression post-électorale.

« Cette explosion de violence cruelle et sans motivation a replacé Loukachenko dans le créneau du ‘dernier dictateur de l’Europe’ », a déclaré Alexander Klaskovsky, analyste indépendant basé à Minsk. manœuvre. »

Mstyslav Chernov à Minsk a contribué.