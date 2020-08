Lors d’une éclipse solaire de 2016, une équipe dirigée par des chercheurs de l’Université suédoise de Lund a projeté un faisceau de lumière laser infrarouge dans le ciel tanzanien assombri pour mesurer la réaction des insectes au crépuscule inhabituel. Ensuite, le groupe a continué la surveillance pendant encore cinq nuits et quatre jours. Le système laser utilisé, connu sous le nom de lidar, a détecté plus de 300 000 insectes pendant cette période.

Beaucoup de ces insectes étaient les plus meurtriers au monde: le moustique, dont un genre peut transporter le parasite qui cause un demi-million de décès dus au paludisme chaque année. Pendant les «heures de pointe» du matin et du soir des moustiques, les chercheurs ont mesuré un grand nombre d’insectes prenant leur envol à peu près aux mêmes heures chaque jour. L’éclipse, ont-ils découvert, a également invoqué un grand nuage de moustiques. Le résultat suggère que dans la nature, les niveaux de lumière, plutôt que les rythmes circadiens, dictent l’activité des moustiques. De manière cruciale, l’étude, publiée en mai dans Science Advances, illustre également le potentiel du lidar à évaluer le risque de paludisme et les mesures de prévention – et à aider à collecter des données entomologiques.

L’étude marque «la première fois que vous pouvez classer plusieurs types différents d’insectes sur le terrain dans leur environnement naturel», explique l’auteur principal et physicien de Lund Mikkel Brydegaard.

L’étude a testé un lidar entomologique de type Brydegaard, qui est utilisé dans le monde entier. Dans son système, chaque insecte volant à travers un faisceau lidar réfléchit la lumière dans un télescope. La lumière, appelée rétrodiffusion, peut être analysée pour trouver la fréquence des battements d’ailes, ce qui permet aux chercheurs de déterminer le nombre et les espèces d’insectes qui la traversent. L’équipe a pu identifier les moustiques, les papillons de nuit, les mouches et les moucherons – et a même pu faire la différence entre les moustiques mâles et femelles.

Les scientifiques qui luttent contre le paludisme utilisent souvent des pièges physiques pour attraper les moustiques à différents stades de leur vie, puis les analyser ainsi que leurs gènes dans un laboratoire. Mais cette méthode est longue et coûteuse, et elle ne permet pas aux scientifiques d’évaluer les populations au fil du temps ou d’évaluer l’efficacité de la pulvérisation ou d’autres mesures de contrôle sur le terrain.

«Avec ce type de lidar, ils démontrent avec l’éclipse et en général que vous pouvez réellement suivre la population avec une précision beaucoup plus élevée», explique Benjamin Thomas, physicien du New Jersey Institute of Technology, qui n’a pas participé à l’étude mais fait partie un nombre croissant de chercheurs en entomologie expérimentent le lidar. «Vous pouvez observer des milliers et des milliers d’insectes, ce qui nous permet enfin de surveiller ces populations.»

Les scientifiques disent que les installations lidar pourraient déclencher des alertes de risque de paludisme, car une station météorologique peut avertir des tempêtes imminentes. Et le suivi des moustiques n’est qu’une application de la technologie; il pourrait également être utilisé pour détecter la diversité des pollinisateurs et surveiller les ravageurs dans les fermes ou dans les zones protégées, dit Brydegaard.