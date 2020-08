Les agriculteurs travaillent sur leurs parcelles dans la région de Tierra Blanca de Cartago à l’est de San José (Costa Rica). . / Jeffrey Arguedas / Archives

San José, 15 août. (.) .- L’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) a mis en avant ce samedi les fonctions et actions de l’entité de développement agricole et rural, ainsi que les mesures prises lors de la crise sanitaire.

Le directeur général de l’IICA, Manuel Otero, a présenté à la session virtuelle et ordinaire du Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA) le rapport annuel 2019, dans lequel il a détaillé les alliances au profit des agriculteurs et la promotion du développement et inclusion dans les zones rurales.

Dans la présentation, Otero a présenté les priorités et les initiatives décrites dans sa gestion pour la modernisation institutionnelle et le modèle de coopération technique offert par l’IICA pour assurer la pleine portée du potentiel du secteur agricole en Amérique.

En outre, en raison du choc et des forts déséquilibres sociaux et productifs causés par la pandémie, l’expert a évoqué les actions de l’IICA au cours des six derniers mois, au cours desquelles l’organisation a intensifié ses actions de coopération technique et de réponse aux besoins. des pays.

«Nous devons renforcer la production de produits alimentaires et agricoles, protéger nos agriculteurs par de bonnes pratiques, en particulier les agriculteurs familiaux, en leur donnant des intrants stratégiques pour que la roue de l’agriculture ne soit pas interrompue. Nous devons assurer le bon fonctionnement des marchés et éviter les mesures protectionnistes », a déclaré Otero.

À la suite de ces déclarations, le chef de la mission canadienne auprès de l’OEA, Hugh Adsett, a félicité l’IICA «pour son engagement envers les questions de genre, pour promouvoir la participation des femmes et des jeunes aux processus de développement rural mondiaux et communautaires».

Le Représentant permanent du Chili, Hernán Salinas, a affirmé que «le rapport confirme l’importance de disposer d’une institution moderne et efficace qui tire parti des opportunités pour contribuer au développement des pays des Amériques» et a souligné «le travail de l’IICA en coopération technique en biotechnologie « .

L’IICA est une organisation internationale spécialisée dans l’agriculture du Système interaméricain, dont la mission est de stimuler, promouvoir et soutenir les efforts de ses 34 États membres pour parvenir au développement agricole et au bien-être rural grâce à une coopération technique internationale d’excellence.