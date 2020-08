JOHANNESBURG (AP) – L’île Maurice, dans l’océan Indien, a déclaré un «état d’urgence environnementale» vendredi soir après qu’un navire japonais qui s’est échoué au large il y a quelques jours a commencé à déverser des tonnes de carburant.

Le Premier ministre Pravind Jugnauth a annoncé le développement alors que les images satellites montraient une nappe sombre se répandant dans les eaux turquoises à proximité de zones environnementales que le gouvernement a qualifiées de «très sensibles».

Maurice a déclaré que le navire transportait près de 4000 tonnes de carburant et que des fissures sont apparues dans sa coque.

Jugnauth a déclaré plus tôt dans la journée que son gouvernement appelait la France à l’aide, affirmant que le déversement «représentait un danger» pour le pays d’environ 1,3 million d’habitants qui dépend fortement du tourisme et a été durement touché par les effets de la pandémie de coronavirus.

« Notre pays n’a pas les compétences et l’expertise pour renflouer les navires échoués, j’ai donc demandé l’aide de la France et du président Emmanuel Macron », a-t-il déclaré. Le mauvais temps a rendu impossible d’agir, et « je m’inquiète de ce qui pourrait arriver dimanche. quand le temps se détériore. «

Jugnauth a partagé une photo du navire, le MV Wakashio, incliné de manière précaire.

Une vidéo publiée en ligne montrait des eaux huileuses clapotant sur le rivage alors que les gens murmuraient et regardaient le navire au loin. Des suivis de navires en ligne ont montré que le vraquier battant pavillon panaméen était en route de la Chine vers le Brésil.

L’île française de la Réunion est le voisin le plus proche de Maurice, et le ministère français des Affaires étrangères affirme que la France est le «premier investisseur étranger» de Maurice et l’un de ses plus grands partenaires commerciaux.

«Nous sommes dans une situation de crise environnementale», a déclaré le ministre de l’Environnement de Maurice, Kavy Ramano, qualifiant le parc marin de Blue Bay et d’autres zones proches du navire qui fuit de «très sensibles».

Après que les fissures dans la coque ont été détectées, une équipe de sauvetage qui travaillait sur le navire a été évacuée, a déclaré Ramano aux journalistes jeudi. Quelque 400 barrages maritimes ont été déployés pour tenter de contenir le déversement.

Les déclarations du gouvernement cette semaine ont indiqué que le navire s’était échoué le 25 juillet et que la Garde côtière nationale n’avait reçu aucun appel de détresse. Les propriétaires du navire étaient répertoriés comme les sociétés japonaises Okiyo Maritime Corporation et Nagashiki Shipping Co. Ltd.

Une enquête policière a été ouverte sur des questions telles qu’une éventuelle négligence, selon un communiqué du gouvernement.

Des tonnes de diesel et de pétrole fuient maintenant dans l’eau, a déclaré Happy Khambule, responsable du climat et de l’énergie du groupe environnemental Greenpeace Afrique, dans un communiqué.

«Des milliers d’espèces autour des lagons immaculés de Blue Bay, de la Pointe d’Esny et de Mahebourg risquent de se noyer dans une mer de pollution, avec des conséquences désastreuses pour l’économie, la sécurité alimentaire et la santé de Maurice», a déclaré M. Khambule.

Selon une perspective environnementale du gouvernement publiée il y a près de dix ans, Maurice avait un plan national d’urgence en cas de déversement d’hydrocarbures, mais l’équipement disponible était «adéquat pour faire face aux déversements d’hydrocarbures de moins de 10 tonnes métriques».

En cas de déversements majeurs, a-t-il déclaré, une assistance pourrait être obtenue d’autres pays de l’océan Indien ou d’organisations internationales d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures.