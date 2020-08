(Susan Walsh / Associated Press)« src = » données src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/FYFr33oAuVa7vMlTDTgSfQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ2Ny40ODIxNDI4NTcxNDI4Mw–/https://media.zenfs.com/en/los_angeles_times_opinion_902/b67d5967dd4fb39805d7b59746791059 « https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/FYFr33oAuVa7vMlTDTgSfQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ2Ny40ODIxNDI4NTcxNDI4Mw–/https://media.zenfs.com/en/los_angeles_times_opinion_902/b67d5967dd4fb39805d7b59746791059″/>Senate chef de la majorité Mitch McConnell (R-Ky.) A empêché le Sénat d’agir sur la nomination à la Cour suprême de Merrick Garland (Susan Walsh / Associated Press)

Le mandat de la Cour suprême qui a pris fin le mois dernier était un reproche rafraîchissant à la perception que les juges sont simplement des politiciens en robe noire.

Certes, il y a eu plusieurs décisions 5-4 dans lesquelles les candidats républicains ont voté dans un sens et les candidats démocrates dans l’autre. Mais dans certains cas vraiment conséquents – y compris une décision historique protégeant les travailleurs homosexuels et transgenres contre la discrimination – les juges libéraux et conservateurs ont trouvé un terrain d’entente. Le juge en chef John G. Roberts Jr., une personne nommée par le président George W. Bush, a rejoint les personnes nommées démocrates dans plusieurs décisions, y compris une décision annulant une loi anti-avortement en Louisiane.

Malheureusement, il faudra plus que des signes de consensus sur la cour pour l’éliminer en tant que sujet de débat partisan, en particulier en une année d’élection présidentielle.

Peu de temps après la fin du mandat, Ruth Bader Ginsburg, 87 ans, nommée par le président Clinton, a annoncé qu’elle était traitée pour une récidive du cancer. Les démocrates ont immédiatement soulevé des inquiétudes justifiées selon lesquelles le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), Essaierait de faire passer une personne nommée par Trump si Ginsburg mourait ou prenait sa retraite cette année. C’est le même McConnell qui a empêché le Sénat de considérer la nomination par le président Obama de Merrick Garland en 2016 parce que c’était une année électorale et que le peuple américain «devrait avoir une voix dans le choix de son prochain juge à la Cour suprême».

Le président Trump, quant à lui, a clairement indiqué qu’il considérait les nominations futures à la Cour suprême comme un problème de campagne. Et le vice-président Mike Pence a récemment déclaré que Roberts avait été une déception pour les conservateurs.

De leur côté, les démocrates ont continué à se plaindre des mauvais traitements infligés à Garland. Lors du concours pour l’investiture démocrate à la présidentielle, plusieurs candidats – mais pas l’ancien vice-président Joe Biden – ont exprimé leur intérêt pour l’augmentation du nombre de sièges à la Cour suprême. La plate-forme proposée pour le Parti démocrate envisage des «réformes structurelles des tribunaux» non spécifiées pour contrer le succès des républicains à pourvoir (ou prolonger) les postes vacants.

La mise en cour est une idée terrible. Et si un Congrès démocrate élargissait la Cour suprême pour influencer ses décisions, qu’est-ce qui empêcherait un futur Congrès et président républicain de faire de même?

L’exaspération des démocrates à l’égard de Trump et de McConnell est compréhensible, mais la solution n’est pas la partisanerie sans faute, mais plutôt une dépolitisation du processus de nomination des juges. Des juristes libéraux et conservateurs se sont joints pour proposer que les juges – qui servent maintenant à vie à moins qu’ils ne choisissent de prendre leur retraite – soient nommés à la place pour des mandats déterminés. La proposition la plus populaire prévoirait un mandat de 18 ans.

Les conditions fixes auraient plusieurs avantages. Ils empêcheraient les juges de servir au-delà de leur apogée ou de s’accrocher à leurs postes afin de s’assurer qu’un président en qui ils ont confiance désignera leurs successeurs. Des termes fixes élargiraient également le bassin de candidats potentiels pour inclure des avocats chevronnés. Le système actuel de mandat à vie à la cour encourage les présidents à maximiser leur influence en choisissant des candidats plus jeunes qui serviront potentiellement pendant des décennies.

Plus important encore, des mandats fixes réduiraient les enjeux d’une nomination particulière à la cour. Ce serait particulièrement le cas si, comme le suggèrent certains partisans de la durée déterminée, les nominations à la cour avaient lieu régulièrement.

Une proposition de mandats de 18 ans favorisée par le groupe de réforme Fix the Court permettrait à un président de présenter deux nominations à la Cour suprême pendant un mandat de quatre ans. La plupart des présidents récents ont nommé au moins deux juges, mais la fréquence des nominations a varié. Par exemple, Richard Nixon a nommé quatre juges lors de son premier mandat; Jimmy Carter n’a eu la chance d’en nommer aucun.

Il est indéniable que les présidents choisissent des juges qui, selon eux, partageront leur philosophie juridique, même si leurs personnes nommées finissent souvent par les décevoir. Des nominations échelonnées empêcheraient un président donné d’exercer une influence disproportionnée sur le tribunal en profitant d’une manne de vacances.

Étant donné que les juges qui siègent actuellement au tribunal devraient probablement être autorisés à purger leur peine à vie, un système de nominations régulières pourrait entraîner un élargissement temporaire du tribunal jusqu’à ce que les neuf membres aient été nommés pour des mandats déterminés. Cependant, ce type d’expansion transitoire ne soulève aucune des questions que le fait d’empiler le tribunal pour influencer ses décisions ne soulèverait.

Le Congrès a sans doute le pouvoir de forcer le passage à des termes fixes. La Constitution stipule que les juges fédéraux «doivent exercer leurs fonctions pendant une bonne conduite», une disposition généralement interprétée comme conférant la permanence à vie. Mais le Congrès ne violerait pas nécessairement cette disposition s’il adoptait une loi interdisant aux juges de passer plus de 18 ans de leur mandat à vie à la Cour suprême, les réaffectant ensuite aux tribunaux inférieurs – où les juges à la retraite de la Cour suprême ont déjà entendu des affaires à l’occasion. .

L’argument de l’autre côté est que, parce que la Cour suprême a été créée par la Constitution, le Congrès ne peut pas forcer les juges à démissionner. Roberts a fait un argument similaire en 2011 lorsqu’il a noté que les juges ne pouvaient pas être formellement liés par le code d’éthique des juges fédéraux parce que le code ne s’applique qu’aux tribunaux inférieurs créés par le Congrès.

Même si une loi prévoyant des durées fixes passait par la Constitution, il serait préférable que le changement soit accompli par un amendement à la Constitution. C’est certes un processus plus ardu, mais un amendement signifierait que les Congrès successifs ne pourraient pas abroger ou rétablir des mandats fixes pour obtenir un avantage partisan.

Il existe d’autres moyens de dépolitiser la sélection des juges de la Cour suprême. Par exemple, l’obstruction sur les nominations des juges – que le Sénat contrôlé par les républicains a supprimée pour assurer la confirmation de Neil Gorsuch – pourrait être rétablie. Aussi antidémocratique que soit l’obstruction systématique, elle encouragerait au moins la nomination de juristes qui peuvent obtenir un soutien bipartisan.

Mais des mandats à durée déterminée, combinés à des nominations régulières à la cour, seraient le moyen le plus sûr de restaurer à la fois l’image et la réalité d’un tribunal non partisan, tout en protégeant l’indépendance judiciaire. Dix-huit, c’est assez.