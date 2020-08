L’une des questions les plus fréquemment posées par la communauté scientifique concernant COVID-19[feminine est la durée du immunité générés par des personnes qui se sont déjà rétablies de la maladie.

Bien sûr, étant une nouvelle maladie, les chercheurs n’ont pas encore eu de réponse concrète à une telle question; Cependant, les Centers for Disease Control of the United States (CDC) ont déjà mis à jour leurs protocoles pour imposer une personne en quarantaine en cas de détection du coronavirus, et ils soulignent que ceux qui avaient déjà la maladie sont immunisés, au moins pendant les trois prochains mois.

Les scientifiques s’appuient sur l’étude présentée par la revue Nature en juin où des niveaux décroissants d’anticorps ont été montrés chez certains patients qui avaient déjà souffert du virus. Certains chercheurs pensent que chez les personnes symptomatiques, la durée pourrait être beaucoup plus courte.

Cependant, après plusieurs mois de suivi de 349 patients COVID, des scientifiques de l’Université des sciences et technologies de Huazhong à Wuhan, en Chine, ont conclu que l’immunité pouvait durer jusqu’à 6 mois.

Sur quoi porte l’étude?

Dans cette étude, des scientifiques chinois ont quantifié des sous-types d’immunoglobines M (IgM) et G (IgG) à des moments différents, deux des cinq anticorps que l’organisme fabrique pour se défendre contre les pathogènes et qui sont liés au SRAS-CoV-2, coronavirus qui provoque covid-19.

Ils ont découvert que les réponses IgG spécifiques au SRAS-CoV-2 étaient très similaires aux réponses anticorps contre de nombreux autres virus. Ils présentent un pic d’activité quelques semaines après l’infection, suivi d’une phase de contraction de plusieurs semaines et, enfin, d’une réponse anticorps stabilisée. Cependant, ils peuvent être détectés dans le corps du patient jusqu’à six mois après la guérison de la maladie.

Certaines des hypothèses disent que la quantité d’anticorps dans le corps diminue avec le temps; Cependant, deux professeurs du Howard Hughes Medical Institute ont publié un éditorial dans le New York Times disant: «Le fait que les anticorps diminuent une fois que l’infection recule n’est pas un signe d’échec: c’est une étape normale dans le cours habituel d’une réponse immunitaire ».

