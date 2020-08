Des documents récemment déclassifiés montrent que le FBI a induit le Congrès en erreur quant à la fiabilité du dossier Steele, a déclaré dimanche le sénateur Lindsey Graham (R., S.C.).

La commission du renseignement du Sénat, présidée par Graham, mène actuellement une enquête sur les origines de l’enquête Crossfire Hurricane du FBI, dont le but déclaré était de découvrir une collusion présumée entre la campagne Trump de 2016 et les agents russes.

Un document publié par la commission dimanche est une ébauche de points de discussion du FBI pour une audition de la commission du renseignement du Sénat en février 2018 sur l’enquête sur la Russie. Les points de discussion, découverts par l’inspecteur général du ministère de la Justice Michael Horowitz, cherchent à donner l’impression que la «sous-source primaire» du dossier Steele pour le renseignement était fiable.

Selon les points de discussion, la sous-source principale «n’a pas fait état de préoccupations significatives concernant la façon dont son rapport était caractérisé dans le dossier dans la mesure où il pouvait l’identifier».

Cependant, le FBI savait au début de 2017 que la sous-source principale avait mis en doute les allégations du dossier selon lesquelles les responsables de la campagne Trump et les agents russes travaillaient ensemble. La sous-source principale a en fait déclaré aux agents du FBI en 2017 qu’il n’y avait aucune corroboration pour certaines des allégations du dossier.

La note de 2018 «montre clairement que le FBI continuait à induire en erreur sur la fiabilité du dossier Steele. Le FBI a fait au Comité sénatorial du renseignement ce que le ministère de la Justice et le FBI avaient précédemment fait à la Cour FISA: dénaturer, induire en erreur et mentir », a déclaré Graham dans un communiqué de presse. « Qu’est-ce que ça veut dire? Ce Congrès ainsi que la Cour FISA ont été menti au sujet de la fiabilité de la sous-source russe. Je vais demander au directeur du FBI Wray de me fournir tous les détails possibles sur la manière dont le briefing a été organisé et qui l’a fourni.

Le rapport d’IG Horowitz sur les tentatives du FBI d’obtenir des mandats de la FISA contre l’ancien conseiller de la campagne Trump Carter Page a révélé «au moins 17 erreurs ou omissions importantes» dans ces demandes.

