ROME, 22 août (.) – Le ministère italien de la Santé a signalé samedi 1071 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, dépassant les 1000 cas par jour pour la première fois depuis mai, lorsque le gouvernement a assoupli les mesures de verrouillage rigides.

L’Italie, l’un des pays européens les plus durement touchés par la pandémie, avec plus de 35 000 décès, a réussi à contenir l’épidémie après avoir atteint un pic de décès et de cas entre mars et avril.

Cependant, il connaît une augmentation stable des infections au cours du dernier mois, selon les experts en raison des vacances et de la vie nocturne, ce qui provoque de grandes foules.

Le pays a signalé pour la dernière fois un nombre plus élevé le 12 mai, lorsque 1 402 cas ont été enregistrés, six jours avant que les restaurants, les bars et les magasins ne reçoivent l’autorisation de rouvrir après une fermeture de 10 semaines.

Malgré l’augmentation des infections, les chiffres des décès quotidiens restent faibles. Il y a eu trois morts samedi, contre neuf vendredi et six jeudi, selon le ministère.

Le nombre de nouvelles infections est encore bien inférieur à ceux enregistrés en Espagne et en France.

