Le troisième soir de la Convention nationale démocrate, deux sujets plutôt négligés sont venus en premier dans les débats – à savoir, le contrôle des armes à feu et le changement climatique. Gabby Giffords, une ancienne membre démocrate du Congrès d’Arizona qui a reçu une balle dans la tête en 2011, a parlé avec émotion de sa longue et difficile guérison et de la nécessité de lois raisonnables sur le contrôle des armes à feu. Plusieurs scientifiques et militants ont également évoqué la nécessité absolue d’une politique climatique agressive pour protéger l’Amérique du changement climatique.

Il est agréable de voir le Parti démocrate faire de la place pour ces problèmes aux côtés de problèmes plus nouveaux comme la pandémie de coronavirus et l’effondrement économique. Un futur président Biden aura plus de crises dans son assiette que n’importe quel président depuis Franklin Roosevelt en 1933.

Cependant, nous devons nous rappeler qu’à moins que les démocrates ne se débarrassent de l’obstruction systématique du Sénat, il y aura peu ou pas de progrès sur ces questions, grandes ou petites. Les républicains conserveront presque certainement plus de 40 sièges au Sénat et, si l’obstruction systématique persiste, pourront y mettre en bouteille presque toute la législation, comme Mitch McConnell l’a fait pendant presque toute la présidence d’Obama. Les sénateurs démocrates modérés ont longtemps exprimé leur réticence à se débarrasser de l’obstruction systématique, mais la vérité est que si elle n’est pas abolie, l’Amérique restera presque impossible à gouverner.

