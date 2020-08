Les souvenirs que nous, humains, encodons et stockons dans les réseaux neuronaux de notre cerveau sont fondamentaux pour notre existence en tant qu’individus et en tant que sociétés collectives – car le rappel de ces souvenirs, en particulier pendant les périodes de stress, peut nous aider à anticiper et à façonner l’avenir pour notre propre bien-être.

Mais nous ne sommes pas les seuls à bénéficier de la capacité de se souvenir, et les souvenirs humains ne sont pas les seuls dont nous pouvons bénéficier. Les animaux à travers un large spectre fournissent des preuves claires de la rétention de la mémoire, et, peut-être étonnamment, il en va de même pour les plantes, les micro-organismes et les systèmes inanimés (pensez, intelligence artificielle), qui n’ont pas tous de cerveau neuronal mais peuvent fonctionner au sein de leurs propres réseaux en tant qu’entités avec une agence et la mémoire. Dans ces cas, comme dans la vie neuronale, la mémoire s’exprime par des événements d’amorçage et de déclenchement qui amènent l’organisme ou le système à réagir d’une manière qui améliore la forme physique globale.

Considérons maintenant l’océan de la Terre, la caractéristique dominante de notre planète bleue dans le temps et l’espace profond depuis sa formation il y a environ 4,3 milliards d’années jusqu’à sa plus grande profondeur actuelle de près de 11 000 mètres dans le Challenger Deep dans le Pacifique. Chaque aspect de ce vaste système océanique peut être considéré comme un souvenir, du court au long terme, individualisé au collectif. Par exemple, les eaux de surface froides et salées dans les régions polaires qui coulent pour former le reste de la mer profonde (puits d’eau froide et dense) portent le souvenir de leurs interactions initiales avec l’atmosphère polaire – sous la forme d’une température / salinité unique signature — pendant mille ans, dans le processus de maintien de la circulation de l’océan dans le monde au profit de toute vie sur la planète.

La chimie de l’océan porte également la mémoire de l’atmosphère – du dioxyde de carbone (et d’autres gaz) que ses eaux ont échangé avec l’air, qui peut être stocké en profondeur sous forme solide de carbonate de calcium pendant des dizaines à des centaines d’années, prêt à redissoudre avec le bon événement d’amorçage ou de déclenchement (intrants anthropiques), dans le processus aidant à réguler si l’océan reste à un pH neutre ou devient acide (ce qui peut nuire à de nombreuses formes de vie).

Les formations géologiques au niveau et au-dessous du fond marin aujourd’hui, en particulier là où les processus volcaniques sont à l’œuvre (pensez aux évents hydrothermaux), conservent les souvenirs à plus long terme des réactions eau chaude-roches qui ont pu engendrer les premiers remous de la vie sur la planète et continuer à fournir des ressources de carbone et d’énergie à la vie dans l’océan.

Et, bien sûr, l’océan d’aujourd’hui est rempli de vie – plus de vie que la terre ne peut en supporter. Et cette vie encode les souvenirs de ses ancêtres et des conditions océaniques antérieures dans son information génétique, l’ADN et l’ARN qui dirigent la production de protéines et les autres éléments constitutifs de la vie.

L’entité que nous appelons un «virus» est inhérente à toute cette vie. Nous ne sommes pas les seuls à subir des infections virales et des pandémies; des virus infectieux existent pour tous les organismes vivants, de la plus petite des bactéries au plus grand des mammifères marins dans l’océan. Certaines infections sont mortelles pour l’hôte, d’autres neutres voire bénéfiques; les humains ont un rétrovirus ancien à remercier pour l’évolution du placenta des mammifères, par exemple (la paroi placentaire est constituée d’une protéine de rétrovirus).

Les virus mortels peuvent provoquer l’écrasement de populations entières (par exemple, des étoiles de mer le long de la côte ouest des États-Unis ou des proliférations de phytoplancton dans l’océan), mais, surtout, ils peuvent se rétablir grâce aux mémoires génétiques détenues par un organisme individuel ou l’écosystème collectif. Pour comprendre pleinement les origines du coronavirus qui s’est propagé dans les sociétés humaines à travers le monde et a transformé la nature de la santé humaine, de la société et de la connectivité, nous nous tournons vers une source dont peu de gens ont discuté: l’océan et les souvenirs qu’il détient.

Nous constatons que l’exploration de la mémoire océanique, du scientifiquement démontrable au richement métaphorique, donne un aperçu de cette pandémie et des défis de l’Anthropocène, et suggère qu’une telle exploration dans un milieu fluide qui ne connaît pas de frontières comme celles que nous construisons peut également nous aider à découvrir un sentiment de bien-être, d’intimité et de connexion qui pourrait conduire à des sociétés humaines plus saines et plus équitables.

VIRUS À ARN

Contrairement à de nombreux virus qui codent leur information génétique sous forme d’ADN, le virus SARS-CoV-2 de la pandémie d’aujourd’hui est un virus à ARN, qui ne repose que sur des gènes codés en ARN pour prendre le contrôle des cellules hôtes qu’il infecte et diriger sa propre reproduction. Un nombre croissant de preuves basées sur les gènes de la nouvelle discipline de la paléoviromique indique un ancien ancêtre commun à tous les virus à ARN, un ancêtre qui a pris naissance et a divergé génétiquement dans l’océan avant de sauter à terre au cours de l’évolution précoce des animaux et des plantes terrestres. Cette preuve implique que les virus à ARN ont pris racine sur la planète peu de temps après la formation de l’océan, dans des contextes qui ont permis ce que l’on appelle «le monde de l’ARN primordial». On suppose que ce monde relativement chaotique a précédé le monde de l’ADN et les premiers organismes cellulaires, de sorte que les virus à ARN ont été appelés «reliques» du monde de l’ARN primordial. L’océan, avec ses paramètres de fond marins contemporains qui sont eux-mêmes des reliques de l’océan primitif, garde ainsi la mémoire de la plus ancienne lignée de virus à ARN, celle qui a finalement conduit aux coronavirus qui affligent les humains aujourd’hui.

Quand le premier coronavirus est-il apparu et qui étaient ses hôtes? La réponse à la première partie de la question n’est pas très limitée, car les estimations vont de 10 000 à 300 millions d’années. Mais cette période englobe une époque où les premiers mammifères ont coexisté avec les dinosaures (fin du Trias, il y a environ 200 millions d’années) et où de grandes et diverses espèces de mammifères ont émergé après la disparition des dinosaures (au Cénozoïque, il y a 60 millions d’années) . Les chauves-souris, reconnues comme la source actuelle de la plupart des coronavirus, ont été observées dans les archives fossiles datant d’il y a 50 à 60 millions d’années.

La réponse à la deuxième partie de la question appelle une analyse du matériel génomique. Le séquençage comparatif des gènes de l’ARN polymérase, enzyme viralement essentielle, qui permet au virus à ARN de se reproduire dans les cellules hôtes, a révélé comment ces virus ont co-évolué avec leurs hôtes et se sont transformés au cours des millénaires, tout comme le séquençage de l’ADN a révélé la même chose pour leurs hôtes. Les virus à ARN des vertébrés d’aujourd’hui ne sont pas différents en ce qui concerne l’histoire évolutive de leurs hôtes. Le supergroupe picornavirus des virus à ARN, qui englobe le coronavirus, est remarquable par la large gamme d’hôtes que ses virus peuvent infecter, des protistes unicellulaires (phytoplancton de surface de l’océan) aux invertébrés, vertébrés et plantes. De ce point de vue, le «saut d’hôte» par les virus à ARN n’est pas inattendu.

ERREURS VIRALES PRÉCIEUSES

Les fonctions essentielles de stockage, d’élagage et d’amorçage des souvenirs qui se produisent dans tous les systèmes – océan, virus et humanité – entretiennent certains souvenirs tout en en effaçant d’autres, mieux préparer l’avenir. Pour les virus, le maintien et l’effacement des souvenirs se produisent génétiquement par un processus enzymatique (actions de l’ARN polymérase) qui est sujet à des erreurs – des mutations – pendant la réplication. Ces erreurs conduisent à des inadéquations génétiques qui aident le virus à éviter les mécanismes de défense de l’hôte (qui reconnaissent les séquences infectantes et les désactivent) et permettent ainsi un avantage évolutif, y compris l’accès à de nouveaux hôtes.

Dans l’océan, les systèmes hôtes les plus connus pour les virus à ARN sont les algues unicellulaires, en particulier les diatomées, mais d’autres phytoplanctons et protistes servent de la même manière. Lorsqu’un virus à ARN se reproduit dans l’hôte, il mute de 0,01 à 0,1% du temps, un taux environ mille fois plus élevé que celui d’un virus à ADN. Chaque cellule infectée produit donc un nuage mutant de 1 000 à 5 000 «quasi-espèces» de virus, ce qui signifie qu’une prolifération de phytoplancton infecté dans l’océan sera remplie de milliards de ces quasi-espèces virales mutantes. Les méthodes moléculaires ont confirmé la présence d’un nombre aussi élevé de quasi-espèces dans les populations virales, y compris dans l’océan, et en particulier pour les virus à ARN avec des génomes plus petits (qui incluent les coronavirus).

L’existence de ces nuages ​​mutants augmente non seulement la flexibilité génétique des virus et donc leur capacité à surmonter la résistance de l’hôte, mais permet également aux virus de sauter vers d’autres hôtes. En même temps, des hôtes mieux préparés – ceux qui ont des souvenirs génétiques de la façon de se défendre contre les virus – survivent à l’infection au niveau de la population; dans l’océan, par exemple, le cycle saisonnier des proliférations printanières de phytoplancton se poursuit.

On peut examiner le génome séquencé de tout organisme vivant et reconnaître la présence de gènes viraux introduits, une mesure des relations passées avec les virus. Mais dans de nombreux cas, la relation virale avec l’hôte est tout simplement inconnue. Environ 44% des gènes humains sont des éléments transposables – des «gènes sauteurs» qui peuvent changer de position dans un génome. Un remarquable cinquième de ces gènes, soit 8% du génome humain, sont dérivés de rétrovirus. De loin, la plupart de ces morceaux greffés de nous ont une fonction inconnue pour nous.

La vie n’est pas définissable simplement par des unités singulières comme les génomes ou les cellules, mais plutôt par un réseau dynamique de relations et de communications entre les individus, les populations et leurs virus, un réseau qui connecte finalement l’ensemble de notre planète.

Vivre au milieu de cette pandémie causée par le SRAS-CoV-2 a incité à repenser globalement de nombreuses choses, y compris la superconnectivité humaine, les vulnérabilités accrues qui en résultent et les activités qui peuvent être considérées comme essentielles à notre bien-être. Alors que nous naviguons dans cette pandémie, des mouvements sociaux cloisonnés de longue date, tels que le Mouvement pour les vies noires, ont fait irruption dans une conscience mondiale plus large montrant des thèmes communs, même dans des circonstances diverses. Les relations interactives entre la propagation d’un virus et les mouvements pour la justice sociale peuvent être complexes, mais elles ne sont pas anodines.

Les origines océaniques du virus à ARN précoce nous offrent ainsi à la fois une compréhension scientifique plus approfondie du comportement du SRAS-CoV-2 et un espace ouvert pour une enquête créative: comment le soulèvement et la transformation sociaux rapides actuels pourraient-ils imiter ce début, désordonné, primordial? Monde de l’ARN, où l’échange d’informations était endémique et où les grands changements découlaient de sources inattendues?

DISTANCE DE L’OCÉAN

Les micro-organismes qui remplissent l’océan, des plus petites bactéries marines (moins d’un micromètre) aux plus grandes diatomées (jusqu’à 200 micromètres) et autres phytoplanctons qui génèrent des proliférations sur de vastes zones de l’océan (visibles par satellite), sont bien connus pour des relations intensives avec leurs propres virus; les microbes sont plus faciles à étudier que les vertébrés. Non seulement ils souffrent de «pandémies» virales qui écrasent une population lorsqu’elle devient trop dense (à la fin d’une floraison, par exemple), mais ils ont également acquis de nombreux gènes utiles, appelés gènes métaboliques auxiliaires, de leurs relations virales. gènes qui sont conservés par l’hôte pour une meilleure forme physique.

Un tel échange d’informations géniques ne représente qu’un élément des systèmes de communication hautement évolués utilisés par les bactéries marines, en particulier, pour «réseauter» – pour échanger des informations et réguler leurs propres activités, accomplissant une grande partie du cycle biogéochimique (et de la médiation de la pollution) qui a s’est produite tout au long de l’histoire de l’océan.

Cette vie microbienne dans l’océan a des limites sur sa superconnectivité ou son réseau galopant. Les bactéries marines vivent et meurent dans un équilibre dicté par les ressources nutritionnelles disponibles et les prédateurs potentiels, en particulier les infections virales, tous dépendants de la diffusion à travers le milieu fluide de l’eau de mer. Cet équilibre est soutenu en partie par la signalisation chimique coopérative entre les voisins bactériens, une forme de communication sociale appelée «quorum sensing» par les microbiologistes. Lorsque la densité des bactéries devient suffisamment élevée pour que leurs signaux chimiques atteignent les sphères d’influence de diffusion de l’autre (à environ 10 micromètres de la surface de la cellule, ou 10 fois son diamètre), la détection du quorum prend effet. Une fois le quorum atteint et perçu, les communautés de bactéries en réseau interrompent leur croissance et passent à d’autres stratégies de vie, y compris s’attacher à une surface ou devenir sessiles, ce qui rappelle les stratégies humaines «d’abri sur place» des derniers mois.

L’océan peut ainsi être considéré comme le support social d’origine, et les bactéries marines comme ayant des pratiques sociales très évoluées de messagerie d’alerte communautaire conduisant à une distanciation physique. Ce style océanique de distanciation physique permet aux communautés d’être «intelligentes» en ce qui concerne à la fois l’utilisation des ressources et la sécurité virale, car l’infection virale nécessite un contact et le taux de contact est réduit à mesure que la densité des organismes diminue.

Les hôtes mobiles comme nous, et les hôtes de chauves-souris avant nous, sont les mers et océans métaphoriques dans lesquels des virus comme le SRAS-CoV-2 persistent. Pour entrer en contact avec l’hôte suivant, ils doivent faire du stop dans les minuscules gouttelettes de mer – des aérosols – que les gens expirent ou crachent. Ce faisant, ces virus s’incarnent dans les propres réseaux fluides d’un individu, connectés à ses propres cellules, mais extensibles à d’autres espaces humains par le biais de relations, de rencontres fortuites et d’autres communications. Tous les organismes utilisent une suite d’outils pour communiquer au niveau moléculaire, la chimie (comme dans le quorum-sensing) servant à accomplir cette «diplomatie» métabolique à travers les limites de l’habitat. Habituellement, un flux de communications sans fin fournit un sentiment général d’équilibre, mais des déséquilibres ou des irrégularités dans le réseau peuvent apparaître, exigeant une «correction».

Parfois, la correction produit un comportement chaotique, comme dans le saut du coronavirus des chauves-souris aux humains – les relations évolutives ont montré que de tels sauts sont rendus possibles par des erreurs qui ont permis l’infection d’un nouvel hôte. Le chaos représente la création d’une nouvelle mémoire, qui se scriptera éventuellement à la fois dans le génome viral et humain, vers un nouvel équilibre. Alors que les humains tombent vers un nouvel équilibre social – avec des lois et une opinion publique mutant rapidement – le virus continue de se propager et de changer dans le corps humain.

NOS OCÉANS, CE VIRUS, CE MOMENT

Le bilan humain de cette pandémie est dévastateur. Ce virus a révélé et amplifié les inégalités sociétales existantes, ainsi que les effets de l’empiètement humain sur la biosphère terrestre. Mais aucun acte de négligence n’a créé cette pandémie; le comportement humain collectif l’a fait.

SAR-CoV-2 est juste un virus se comportant comme un virus, exposant et amplifiant les aspects existants de la vie distribuée de ce moment: une forte densité de population d’humains hyperconnectés et capables de propager furtivement la propagation virale, avec des impacts qui peuvent ne pas être reconnaissable depuis des semaines. Malgré la rhétorique de guerre omniprésente autour de la pandémie, SAR-CoV-2 n’est pas un guerrier; c’est un virus à la recherche d’un moyen pour continuer d’évoluer. Ce coronavirus particulier a simplement profité des ponts anthropiques reliant des habitats auparavant stables et isolés, perturbant ainsi l’équilibre existant avec des conséquences terribles pour l’humanité.

Dans le même temps, l’apaisement initial de l’activité humaine a nettoyé l’air et provoqué une émergence notoire de la faune. Pour certains, il a également réactivé une capacité individuelle que le monde superconnecté évite autrement: écouter la riche tapisserie du chant des oiseaux, les voix systématiquement réduites au silence, le potentiel écologique d’une action individuelle.

À mesure que le nouveau coronavirus devient plus familier au corps humain, il offre un souvenir du lien profond que l’évolution humaine – toute vie – entretient avec les débuts de l’histoire des océans. Une focalisation commune sur l’apparition de souvenirs enracinés de l’évolution humaine, du racisme systémique et du traumatisme des vies individuelles perdues pourrait-elle galvaniser l’humanité vers un changement collectif qui tient compte de notre histoire et de notre écologie?

Existe-t-il un moyen pour nous de rechercher – individuellement et collectivement – des moyens de faire passer le paradigme de «l’ego à l’éco»? Des humains séparés, craintifs les uns des autres et de la nature, à un sentiment de soi écologiquement enchevêtré? Et que rencontrera-t-on lors d’une telle recherche? Des souvenirs élagués, des archives perdues, des histoires océaniques incrustées qui ont largement échappé à la conscience? À l’instar de la mémoire océanique elle-même, la métaphore et la précision scientifique ne sont pas nécessairement en contradiction. Invoquer la mémoire océanique comme guide vers une interconnectivité réfléchie pourrait faire toute la différence dans la façon dont nous interprétons les événements passés pour anticiper l’avenir, façonner de nouveaux souvenirs pour servir cet avenir et survivre à notre propre anthropocène.

Les auteurs de cet essai incluent John Baross, Peter Bradley, Lisa D’Amour, Jody Deming, Mandy Joye, Daniel Kohn, Christine Lee, Rebecca Rutstein, Heather R. Spence, Monique Verdin, Timothy Weaver, Anya Yermakova.