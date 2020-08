MADRID, 6 août (EUROPA PRESS) –

L’Organisation des États américains (OEA) a condamné ce jeudi les blocages de routes et de camions de fournitures médicales par des secteurs liés au parti de l’ancien président Evo Morales, le Mouvement pour le socialisme (MAS), en rejet de la décision du Tribunal suprême électoral (TSE) pour reporter les élections générales.

Dans un communiqué, l’organisation a exprimé son « extrême inquiétude » face à la situation en Bolivie au milieu de la pandémie de coronavirus, notamment en raison du blocus d’une trentaine de points sur les routes du pays. Ainsi, il a appelé tous les secteurs à «préserver l’ordre public».

« Les citoyens boliviens doivent donner la priorité au contrôle de leur crise sanitaire et rendre leurs institutions plus efficaces même pour résoudre la situation sanitaire créée par la pandémie », a-t-il averti.

Selon le texte, «la bassesse d’essayer d’obtenir des profits politiques de la souffrance du peuple face à cette situation sanitaire est inadmissible» et a qualifié d ‘«immoral» et d’ «indigne» le fait que les partisans et les partisans du MAS «jouent politique avec la vie des gens. «

«Il est absolument infâme que les droits humains de l’ordre public du peuple bolivien, tels que leur droit à la vie et à la santé, soient violés et violés par des groupes d’intérêts misérables et mesquins», insiste l’OEA.

Les organisations sociales, dirigées par la Central Obrera Boliviana (COB), avaient déjà avancé la semaine dernière leur intention de procéder à des blocus si le TSE ne reculait pas dans sa décision de reporter les élections, cette fois prévue pour le 18 octobre. en raison de la situation dérivée de la pandémie de coronavirus.

En ce sens, et en raison des chiffres du COVID-19 que les autorités sanitaires rapportent quotidiennement en Bolivie, le gouvernement a réitéré à plusieurs reprises sa demande de ne pas effectuer de mobilisation pour éviter d’éventuelles infections. La présidente par intérim de la Bolivie, Jeanine Áñez, a demandé dimanche une « réflexion » sur le risque de contracter le COVID-19 dans ces concentrations.

Cependant, ce même jeudi, le TSE s’est prononcé en faveur du maintien de la date des élections, reportées au 18 octobre, après avoir tenu une réunion avec les dirigeants des organisations sociales protestant contre le report.

Pour justifier sa décision, le TSE a expliqué que la date du 18 octobre apporte « de meilleures garanties sanitaires » car on s’attend à ce que la Bolivie ait déjà passé le pic de la pandémie de coronavirus, raison du report. De plus, « c’est la date maximale du point de vue constitutionnel » et « du point de vue technique, c’est la plus appropriée », a-t-il dit.