NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a débattu du Cachemire contesté à la demande du Pakistan mercredi pour la troisième fois depuis que le gouvernement nationaliste hindou indien a décidé de mettre fin à la semi-autonomie de la région à majorité musulmane il y a un an.

L’organe le plus puissant de l’ONU n’a pris aucune mesure ni n’a publié de déclaration après la réunion virtuelle à huis clos.

Néanmoins, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a déclaré par la suite que la tenue de la réunion signifiait «que le Jammu-et-Cachemire était un différend international fermement inscrit à l’ordre du jour du Conseil de sécurité et avait annulé, une autre fois encore, l’affirmation intéressée de l’Inde selon laquelle il «matière interne».

Le 5 août 2019, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a dépouillé l’État du Jammu-et-Cachemire, mis au rebut sa constitution distincte et supprimé les protections héritées en matière de terres et d’emplois. L’action de l’Inde et les mesures de répression sévères en matière de sécurité ont provoqué la colère et la ruine économique de la région.

Qureshi a déclaré dans des remarques diffusées par la mission des Nations Unies du Pakistan que la communauté internationale «devrait exercer son autorité morale, juridique et politique pour appeler l’Inde à inverser la vague de l’impunité et à mettre fin au génocide du peuple cachemirien».

Il a exhorté l’Inde à revenir sur ses actions unilatérales, à mettre fin aux violations des droits de l’homme et au cessez-le-feu, à lever les restrictions aux communications, aux mouvements et aux rassemblements pacifiques et à libérer immédiatement les dirigeants du Cachemire.

Le ministre pakistanais a exprimé sa gratitude aux 15 membres du Conseil de sécurité, en particulier à la Chine, pour leur soutien à l’organisation de la réunion face aux «tentatives désespérées de l’Inde pour empêcher cette discussion». Lorsqu’elle s’est déroulée, M. Qureshi a déclaré que l’Inde avait essayé de «minimiser l’importance et la signification de la réunion».

Le nouvel ambassadeur de l’Inde à l’ONU, T.S. Tirumurti a tweeté après la réunion: «Une autre tentative du Pakistan échoue!»

«Lors de la réunion d’aujourd’hui du Conseil de sécurité de l’ONU qui a été close, informelle, non enregistrée et sans résultat, presque tous les pays ont souligné que J&K (Jammu-et-Cachemire) était une question bilatérale et ne méritait pas le temps et l’attention du Conseil», a-t-il écrit.

Le Cachemire est devenu un problème à la fin de la domination coloniale britannique en 1947 lorsque le sous-continent indien a été divisé en Inde à prédominance hindoue et en Pakistan principalement musulman et son avenir n’a pas été résolu. L’Inde et le Pakistan ont mené deux de leurs trois guerres pour le contrôle du Cachemire, qui était un royaume à majorité musulmane dirigé par un maharaja hindou.

La première guerre s’est terminée en 1948 par un cessez-le-feu négocié par l’ONU qui a laissé le Cachemire divisé, avec la promesse d’un référendum parrainé par l’ONU sur sa «disposition finale» qui n’a jamais eu lieu.

L’ONU a envoyé des observateurs militaires pour superviser le cessez-le-feu en janvier 1949 et, après la reprise des hostilités en 1971, la mission de l’ONU est restée dans la région pour observer et faire rapport au secrétaire général – pas au Conseil de sécurité comme le font d’autres missions de maintien de la paix. .

Le Conseil de sécurité a tenu ses premières consultations privées sur le Cachemire depuis 1971 à la suite de l’action surprise de l’Inde en août 2019 pour changer le statut de la région himalayenne.

L’Inde accuse le Pakistan d’armer et d’entraîner des insurgés qui luttent pour l’indépendance du Cachemire vis-à-vis de l’Inde ou sa fusion avec le Pakistan. Le Pakistan nie l’accusation et affirme qu’il n’offre qu’un soutien diplomatique et moral aux rebelles.