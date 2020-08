Les Nations Unies se sont associées à la condamnation mondiale de la prise de contrôle militaire au Mali, qui a contraint le président Ibrahim Boubacar Keïta à démissionner.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a fait écho aux appels similaires lancés par les organes régionaux pour la libération immédiate de tous les représentants du gouvernement et le rétablissement de l’ordre constitutionnel.

Les soldats ont déclaré avoir agi pour empêcher le pays de sombrer dans un chaos supplémentaire.

Ils disent qu’ils vont mettre en place un gouvernement civil et organiser de nouvelles élections.

Le Mali, un vaste pays s’étendant dans le désert du Sahara, est parmi les plus pauvres du monde et a connu plusieurs prises de contrôle militaires. Il lutte actuellement pour contenir une vague d’attaques djihadistes et de violences ethniques.

M. Keïta a remporté un deuxième mandat aux élections de 2018, mais depuis juin, il fait face à d’énormes manifestations de rue contre la corruption, la mauvaise gestion de l’économie et des élections législatives contestées.

Il y a également eu de la colère parmi les troupes au sujet de la rémunération et du conflit avec les djihadistes.

L’Union africaine a précédemment suspendu le Mali, affirmant que les coups d’État militaires étaient « quelque chose du passé que nous ne pouvons plus accepter ».

« Chaque fois que vous avez une crise et que les militaires font un coup d’État et disent » nous répondons à la volonté du peuple « , cette façon de réagir n’est pas du tout acceptable », a déclaré le commissaire de l’UA pour la paix et la sécurité, Smail Chergui. le programme Focus on Africa de la BBC.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Ecowas), qui compte 15 membres, a également pris des mesures rapides contre le Mali en fermant les frontières, en suspendant les flux financiers et en l’éloignant des organes de décision.

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a tweeté sa condamnation, et le président français Emmanuel Macron a appelé au retour à un régime civil en déclarant que « la lutte contre les groupes terroristes et la défense de la démocratie et de l’Etat de droit sont inséparables ».

Qui sont les chefs du coup d’État?

Des rapports au Mali indiquent que le colonel Assimi Goita a été confirmé comme président de la nouvelle junte militaire, qui se fait appeler le Comité national pour le salut du peuple (CNSP).

Il a rencontré des hauts fonctionnaires plus tôt mercredi et leur a dit: « Nous n’avons pas d’ambitions politiques, nous sommes des soldats, notre objectif est de transférer rapidement le pouvoir. L’Etat continuera, nous vous assurons de notre soutien afin de travailler en toute tranquillité, nous Je veux vous rassurer », rapporte le journal malien Journal du Mali.

Parmi les autres membres de la junte identifiés dans le rapport figurent le colonel Malick Diaw, vice-président du CNSP, et le colonel Ismaël Wagué, chef d’état-major adjoint de l’armée de l’air, qui avait auparavant lu une déclaration au nom du groupe.

Le journal cite des sites Web locaux disant que quatre civils ont été tués par balle lors de la prise de contrôle militaire, bien que cela ait été démenti par les chefs du coup d’État.

Dans un autre développement, le chef du mouvement d’opposition malien M5, le conservateur Imam Mahmoud Dicko, a annoncé qu’il se retirerait de la politique après avoir rencontré les responsables du coup d’État. Aucune raison n’a été donnée.

M. Dicko a appelé à des réformes après avoir rejeté les concessions de M. Keïta.

Comment le coup d’État a-t-il eu lieu?

Il semble que des soldats en mutinerie aient pris le contrôle du camp de l’armée de Kati, à environ 15 km (neuf miles) de Bamako, mardi. Ils ont ensuite marché sur la capitale, acclamés par les foules qui s’étaient rassemblées pour exiger la démission de M. Keïta.

Les soldats ont ensuite pris d’assaut les bâtiments présidentiels, arrêtant M. Keïta et son Premier ministre et les conduisant au camp de Kati. Le fils du président, le président de l’Assemblée nationale, les ministres des Affaires étrangères et des Finances auraient également été arrêtés.

Apparaissant à la télévision mardi soir, le président Keïta a déclaré qu’il démissionnerait car il ne voulait pas « que du sang soit versé pour me maintenir au pouvoir ».

Bien que les banques et les bureaux aient été fermés à Bamako mercredi, il y avait des signes de reprise de la vie quotidienne. Certains habitants s’étaient rassemblés pour célébrer le coup d’État, tandis que d’autres s’inquiétaient de savoir qui serait désormais responsable du pays, rapporte le journaliste Mohamed Salaha.

Boîte d’analyse par Andrew Harding, correspondant Afrique

C’est la guerre en Libye, il y a près de dix ans, qui a poussé le Mali sur la voie du chaos.

Les armes en provenance de Libye ont inondé le désert du Sahara, alimentant un conflit séparatiste dans le nord du Mali, qui s’est transformé en une offensive militante islamiste, qui a provoqué un coup d’État dans la capitale Bamako.

C’est un gâchis depuis, dans un pays enclavé qui avait été une réussite en Afrique de l’Ouest.

Aujourd’hui, les troupes françaises, les drones américains, les soldats de la paix de l’ONU et les hélicoptères britanniques tentent tous – et échouent largement – de renforcer la sécurité, non seulement au Mali, mais dans une vaste région de plus en plus menacée par les insurrections islamistes et d’autres conflits.

Ce dernier coup d’État militaire à Bamako semble être une réaction à ces défis sécuritaires, mais aussi à la corruption, aux élections contestées et à la dérive politique.

Le coup d’État lui-même semble peu susceptible de réparer quoi que ce soit.

Mais il met en évidence une vérité familière – que si l’intervention étrangère a son utilité, la clé de la réparation d’une nation comme le Mali réside entre ses propres mains et avec ses propres institutions démocratiques défaillantes.