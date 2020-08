Éditorial MundoHispánico

Mis à jour dans

14h06 HAE (18h06 GMT) 9, 2020

Suite à l’opération de piqûre « COVID Chat Down » dans le comté de Fresno, en Californie, la police a capturé 34 agresseurs d’enfants et pédophiles présumés, dont plusieurs Hispaniques.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le shérif du comté Margaret Mims a montré les visages des détenus. De plus, il a rapporté que l’opération appelée « COVID Chat Down » a été réalisée entre le 20 juillet et le 2 août.

Les dernières arrestations portent à 90 le nombre de personnes arrêtées pour ce crime en 2020. Jusqu’à présent, il y a eu deux fois plus d’arrestations pour des actes prétendument similaires par rapport à la même période l’année dernière, a rapporté le Fresno Bee.

Mims a déclaré qu’une raison plausible de cette augmentation est que les enfants sont plus à la maison que d’habitude pendant la pandémie de coronavirus et que les adultes profitent de cette situation. Un autre problème, dit Howo, est que si les enfants ne sont pas à l’école, ils n’ont personne pour parler de la maltraitance d’un membre de la famille.

«Bien qu’il soit gratifiant d’attraper ces criminels dont nous parlons aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de penser à ceux que nous n’avons pas encore identifiés», a déclaré Mims.

L’opération «COVID Chat Down» a impliqué plusieurs agences d’application de la loi dans les villes du comté de Fresno, ainsi que des enquêtes sur la sécurité intérieure et le groupe de travail sur les crimes sur Internet contre les enfants. Mims a expliqué que les détectives se faisaient passer pour des enfants en ligne et avaient attiré les agresseurs présumés vers un lieu de rassemblement uniquement pour que les suspects soient arrêtés.

Bien que les hommes arrêtés aient prétendument eu l’intention de rencontrer des enfants, ils ne l’ont jamais fait. « Nous pensons qu’il y a de véritables enfants victimes là-bas », a déclaré Mims.

Deux cas importants lors de la conférence de presse comprenaient un homme, identifié comme Thomas Binford de Clovis, qui aurait eu des images de viol d’enfants et d’esclavage. Clovis avait déjà été arrêté pour avoir agressé sexuellement un enfant et est un délinquant sexuel enregistré. Un autre des hommes détenus aurait voulu avoir des relations sexuelles non protégées avec un mineur et aurait dit plus tard aux détectives qu’il était séropositif.

