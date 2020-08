MADRID, 17 août (EUROPA PRESS) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé ce dimanche que les premières doses du vaccin COVID-19 à fabriquer dans le pays pourraient être prêtes pour le premier trimestre de l’année prochaine.

López Obrador a déclaré qu ‘ »il y a une grande probabilité que ce vaccin soit efficace » et a fixé le mois de novembre comme une date « très probable » pour les premiers résultats du vaccin à fabriquer au Mexique et en Argentine après l’accord conclu. avec l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique britannique AstraZeneca, ainsi qu’avec le soutien de la Carlos Slim Foundation.

Dans le cas, a-t-il souligné, que les résultats de la phase 3 de l’expérimentation sont positifs, la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (COFEPRIS) lancera «immédiatement une campagne de vaccination universelle et gratuite».

« On pense que nous pourrons utiliser ce vaccin au premier trimestre de l’année prochaine, avec un plan national de vaccination, il sera universel, c’est-à-dire à la portée de tous », a souligné le président dans son habituelle apparition dominicale depuis le Palais National via les réseaux sociaux.

« Ce vaccin n’est pas à but lucratif, donc l’Université d’Oxford a décidé (…). On estime qu’il peut coûter 4 dollars, mais les gens ne vont pas payer directement ici (…), il il va financer le gouvernement avec le budget public, qui est l’argent du peuple », a-t-il expliqué.

López Obrador a espéré que cet accord « est un espoir », que « ce cauchemar prendra fin » et que « la santé publique de tous les Mexicains sera atteinte ».

Jusqu’à présent, le Mexique est l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie, le septième en nombre de cas et le troisième en nombre de décès, ainsi que le troisième de la région, dépassé seulement par le Brésil et le Pérou en termes de qui fait référence au nombre accumulé d’infections.

Dans son dernier bilan, le Ministère de la santé du Mexique a signalé 522 162 cas et 56 757 décès.

Cependant, les autorités ont bon espoir avec les derniers chiffres, puisqu’elle est désormais de trois semaines, a expliqué le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, enregistrant une diminution du nombre de nouveaux positifs.

Pour sa part, le directeur général de l’épidémiologie du gouvernement du Mexique, José Luis Alomía, a ajouté que la courbe des personnes rétablies est plus grande que celle des personnes qui auraient pu contracter la maladie, de la même manière qu’il y a une tendance à la baisse du nombre de décédé.