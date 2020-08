Mes opinions sur le changement climatique – et, plus généralement, sur l’avenir de l’humanité – n’ont jamais été stables. En fonction de ce que je lis, et peut-être des changements dans ma météo neurale, je ricoche entre optimisme et peur.

Le printemps dernier, je me sentais plutôt morose à propos de tout lorsque l’activiste environnemental iconoclaste Michael Shellenberger m’a envoyé une copie de prépublication de son livre Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All.

Avant de peser sur le livre, quelques informations générales. Shellenberger est une figure controversée. Pendant des années, il a exhorté ses collègues verts à adopter une perspective plus optimiste, qui, selon lui, est plus propice à l’activisme qu’à la peur. Son livre influent de 2007 Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility, co-écrit avec son collègue activiste Ted Nordhaus, a accusé les écologistes d’être hostiles à la science, à la technologie et au progrès économique.

Nous avons besoin d’un développement économique et technologique pour surmonter le changement climatique et d’autres menaces environnementales, ont insisté Shellenberger et Nordhaus. Il est peu probable que les gens se soucient des ours polaires, ont-ils souligné, lorsqu’ils craignent de nourrir leurs enfants. Shellenberger et Nordhaus ont également reproché au mouvement environnemental d’être réticent à reconnaître ses succès, comme si cela favorisait la complaisance.

Le livre agaçait certains verts, mais j’aimais son esprit dynamique, et je pensais que mes élèves aussi. Ainsi, en 2008, j’ai invité Shellenberger et Nordhaus à parler dans mon école, le Stevens Institute of Technology, et je leur ai donné un prix de 5 000 $ que j’ai créé, le Green Book Award. (J’ai également remis le prix au biologiste Edward Wilson, à l’océanographe Sylvia Earle et au climatologue James Hansen avant que mon financement ne soit épuisé.)

J’ai discuté avec Shellenberger sur Bloggingheads.tv en 2008 et l’ai interviewé avec Nordhaus ici à Scientific American en 2011. Plus tard, j’ai assisté à des conférences organisées par leur groupe de réflexion, le Breakthrough Institute (voir mes rapports ici et ici). Ces rassemblements ont remis en question la pensée écologique conventionnelle d’une manière que j’ai trouvée stimulante et saine.

Certains orateurs ont critiqué les positions de Shellenberger et de Nordhaus – par exemple, leur soutien à l’énergie nucléaire. Lors d’une réunion en 2014, l’analyste énergétique Arnulf Grubler a affirmé que l’énergie nucléaire avait du mal à concurrencer d’autres sources d’énergie, car, suivant une sorte de courbe d’apprentissage inversée, ses coûts ont tendance à augmenter avec le temps. (Grubler expose ses arguments dans cet article.)

Revenons au nouveau livre de Shellenberger, Apocalypse Never. Il affirme que le changement climatique induit par l’homme, bien que réel, est moins une menace que ne le prétendent de nombreux journalistes et militants. Il présente des preuves que les risques d’événements météorologiques extrêmes, d’incendies de forêt et d’extinction d’espèces ont été exagérés et que l’humanité s’adapte à des niveaux et des températures de la mer plus élevés.

Dans un extrait en ligne de son livre, Shellenberger note que, selon une étude de 2019, les taux de mortalité et les dommages économiques dus aux événements météorologiques extrêmes ont «chuté de 80 à 90% au cours des quatre dernières décennies». Il a noté que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, estime que d’ici la fin de ce siècle, «l’économie mondiale serait trois à six fois plus importante qu’elle ne l’est aujourd’hui, et que les coûts d’adaptation à un niveau élevé (4 degrés Celsius) une augmentation de la température réduirait le produit intérieur brut (PIB) de seulement 4,5%. » Shellenberger a demandé: « Est-ce que tout cela ressemble vraiment à la fin du monde? »

Apocalypse Ne m’a jamais remonté le moral à un moment où j’en avais vraiment besoin. Il sert de contrepoids, par exemple, aux affirmations du journaliste David Wallace-Wells, un alarmiste autoproclamé. Dans son récent best-seller The Uninhabitable Earth, Wallace-Wells soutient, de manière trop convaincante, que le changement climatique est «pire, bien pire, que vous ne le pensez» (voir ma critique ici).

Shellenberger a demandé si j’écrirais un texte de présentation pour son livre, et je suis venu avec ceci: «Apocalypse Never rendra fous certains progressistes verts. Mais je le vois comme un contrepoint utile et même nécessaire à l’alarmisme colporté par certains militants et journalistes, dont moi. Que les arguments commencent! » Shellenberger a également reçu des présentations de poids lourds tels que les psychologues Steven Pinker et Jonathan Haidt et les climatologues Tom Wigley et Kerry Emanuel.

Apocalypse Jamais n’a en effet irrité les progressistes verts, comme je l’avais prédit, et une fausse «excuse» avec laquelle Shellenberger l’a promu a perturbé certains de ses propos. Le livre a été critiqué même par des membres du Breakthrough Institute, que Shellenberger a récemment quitté. «S’il est utile de repousser les affirmations selon lesquelles le changement climatique mènera à la fin du monde ou à l’extinction humaine», écrit Zeke Hausfather, directeur du climat et de l’énergie de l’institut, «le faire en minimisant de manière inexacte les risques climatiques réels est profondément problématique et contre-productive. »

À l’inverse, le livre a été salué dans les médias conservateurs, tels que le Daily Mail et le Wall Street Journal. Dans ce dernier, le journaliste John Tierney écrit: «M. Shellenberger présente un argumentaire convaincant, mêlant lucidement les données de recherche et l’analyse des politiques à une histoire du mouvement vert et des vignettes de personnes dans les pays pauvres souffrant des conséquences du «colonialisme environnemental». »

Les réactions polarisées à Shellenberger me rappellent celles de John Ioannidis, l’épidémiologiste de Stanford qui a averti que notre réaction au COVID-19 pourrait être exagérée. Les gens jugent les affirmations de Shellenberger et Ioannidis moins sur leurs mérites réels que sur leurs implications politiques perçues. L’optimisme, que ce soit à l’égard de la pandémie ou du réchauffement climatique, est considéré comme une position conservatrice et pro-Trump. Aujourd’hui plus que jamais, la polarisation politique rend difficile d’avoir un argument rationnel sur les questions scientifiques.

Bien que je reste fidèle à mon texte de présentation pour Apocalypse Never, certaines parties du livre m’ont fait grimacer. Shellenberger plaide si énergiquement en faveur de l’énergie nucléaire qu’un ancien collègue, Alex Trembath du Breakthrough Institute, l’accuse de «fétichisme nucléaire». Shellenberger est tellement pro-nucléaire qu’il défend même les armes nucléaires. Rejetant la possibilité d’éliminer les armes nucléaires, il suggère qu’elles peuvent servir de memento mori, un rappel de la mort qui nous fait chérir nos vies éphémères.

Les positions de Shellenberger sur l’énergie nucléaire et les armes me paraissent discordantes avec son optimisme et sa foi en l’ingéniosité humaine. Si un renouveau de l’énergie nucléaire ne se produit pas dans ce pays – et ce ne sera probablement pas le cas, non pas à cause de l’opposition verte mais parce que ses coûts initiaux sont trop élevés – nous serons certainement assez intelligents pour nous adapter, pour répondre à nos besoins avec d’autres technologies. Et nous pouvons certainement trouver un moyen de nous débarrasser des armes nucléaires dans le cadre d’un mouvement mondial vers la démilitarisation. En bref, mon principal reproche à Shellenberger n’est pas qu’il soit trop optimiste; c’est qu’il n’est pas assez optimiste.

Lui et moi avons récemment parlé sur Bloggingheads.tv du changement climatique, de l’énergie nucléaire, de la guerre, du Green New Deal et d’autres questions, et il a défendu ses positions avec énergie et éloquence. J’exhorte les lecteurs à regarder la vidéo et à consulter son livre et d’autres écrits. Veuillez essayer de mettre de côté vos préjugés politiques avant de tirer des conclusions.

