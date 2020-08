MADRID, 20 août (EUROPA PRESS) –

L’ancien directeur de la compagnie pétrolière publique PEMEX, Emilio Lozoya, a affirmé que l’ancien président du Mexique Enrique Peña Nieto (2012-2018) avait demandé à l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht un versement de six millions de dollars (cinq millions d’euros) pour sa campagne élection de 2012, selon l’enquête menée par le parquet pour un présumé délit de financement illégal en échange de faveurs politiques.

« Conformément à ce qui précède, j’ai demandé à Luis Weyll (ancien directeur d’Odebrecht au Mexique) de soutenir la campagne et la pré-campagne d’Enrique Peña Nieto pour la présidence de la République; et à cet effet Odebrecht a contribué six millions de dollars » , indique la plainte de Lozoya auprès du bureau du procureur, auquel le journal mexicain «El Financiero» a eu accès.

Lozoya, qui fait l’objet d’une enquête dans deux affaires de corruption – l’une liée à Odebrecht et l’autre à la société mexicaine d’engrais Agronitrogenados – a dénoncé Peña Nieto il y a une semaine et qui était alors son ministre des Finances, Luis Videgaray, d’avoir accepté des pots-de-vin d’une valeur de plus de 10 millions de dollars (8,5 millions d’euros) pour financer sa campagne et acheter une volonté politique.

« De même, j’ai dit à Luis Weyll que cette demande venait directement du candidat d’alors Enrique Peña Nieto et qu’Odebrecht en profiterait quand il gagnerait », a expliqué Lozoya dans sa plainte, dans laquelle Videgaray était également appelé « le contact de recevoir ce soutien financier « car il est » la personne la plus fiable « de l’ancien président.

FELIPE CALDERÓN, UN AUTRE DES INDIQUÉS.

Peña Nieto n’a pas été le seul ancien président à avoir été distingué par Lozoya, tout comme Felipe Calderón (2006-2012), puisque sous son mandat « de solides plans de corruption ont été développés » avec Odebrecht comme protagoniste, à travers une société pétrochimique. aussi brésilien appelé Braskem.

Dans la lettre, l’ancien chef de PEMEX assure que la relation entre Calderón et Braskem était telle, « que non seulement il lui a donné un contrat de plus de 20 ans pour la vente d’éthanol à un prix inexplicable », mais a également décidé de lui donner de la pertinence invitant le président brésilien d’alors, Lula da Silva, à signer cet « acte illégal et préjudiciable au patrimoine de la nation ».

Lozoya a également indiqué qu’une série de sénateurs du National Action Party (PAN) lui « extorquaient constamment de l’argent » pour mener à bien les réformes structurelles en faveur d’Odebrecht et d’autres sociétés étrangères, « exigeant initialement jusqu’à 50 millions de dollars (42 millions euros) « en échange de vos votes.

«Ces extorsions étaient constamment vérifiées dans mon bureau (…), car à la demande de Luis Videgaray, dont j’ai reçu des instructions, j’ai reçu à plusieurs reprises des parlementaires de l’opposition dont les demandes s’élevaient, dans un premier temps, à 50 millions dollars pour voter en faveur de la réforme énergétique », explique Lozoya dans l’une des parties de la plainte qui a également été publiée par le journal mexicain« Milenio ».

Selon le mémoire présenté au bureau du procureur, ces personnes seraient Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actuel gouverneur de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, aujourd’hui responsable de l’état de Querétaro; Salvador Vega Casillas; et Jorge Luis Lavalle Maury.

Selon Lozoya, ces personnes, dont il a qualifié l’attitude de « très agressive » lors de ces réunions, ont également exigé des contrats PEMEX pour leurs propres sous-traitants, « menaçant même de boycotter la réforme énergétique s’ils ne recevaient pas leurs pots-de-vin ».

« LOZOYA EST UN INSTRUMENT DE VENGEANCE DE LÓPEZ OBRADOR »

De son côté, Calderón s’est heurté à ces accusations, assurant que Lozoya n’est qu’un «instrument de vengeance» pour le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, et qu’il fait l’objet de «persécutions politiques».

Calderón a écrit sur son compte Twitter que le traitement illégal et médiatique « de cette affaire confirme que Lozoya, » avec le chantage d’avoir sa mère emprisonnée, est utilisé par López Obrador comme un instrument de vengeance « .

« Il ne s’intéresse pas à la justice, mais au lynchage, en faisant des accusations ridicules dans mon cas », a-t-il déclaré à propos du président du Mexique.

Il y a un peu plus d’une semaine, López Obrador a déjà eu une confrontation avec Calderón en raison du procès qui est mené contre son ancien secrétaire à la Sécurité publique, Genaro García Luna, accusé d’un crime de blanchiment d’argent. et de recevoir des pots-de-vin du cartel de Sinaloa.

« Je pensais sincèrement à ce moment-là qu’il n’était pas correct de classer l’Etat mexicain de cette manière, mais avec tout cela qui se dévoile, eh bien, il est possible de parler d’un narco-Etat, parce que le gouvernement a été pris », a déclaré Calderón.

Des propos que Calderón n’aimait pas, qui l’accusait de détourner l’attention du public d’autres problèmes auxquels le gouvernement doit faire face, comme la crise économique ou la lutte contre la criminalité, tout en lui rappelant qu’il n’a pas été lui «qui salue la mère de ‘El Chapo’ Guzmán», à propos de ce geste controversé que le président a eu avec la mère du célèbre trafiquant de drogue.