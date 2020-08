mAbxience est une société internationale de biotechnologie, spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication d’anticorps monoclonaux

Le président Alberto Fernández a annoncé que le vaccin contre le coronavirus produit par un laboratoire privé en Argentine sera prêt au premier semestre 2021. En outre, accompagné du ministre de la Santé Ginés González García et de la secrétaire de la Santé Carla Vizzotti, Fernández a expliqué: «Eune grande joie, en Argentine, AstraZeneca a choisi le laboratoire mAbxience qui sera le producteur du réactif vaccinal. C’est une reconnaissance de la qualité des laboratoires argentins. Le Mexique sera en charge de l’emballage du vaccin et de l’achèvement du processus de production».

De tous les projets de prévention du COVID-19, l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca se sont toujours démarquées. Le lundi 20 juillet, les résultats intermédiaires de l’essai de phase I / II COV001 en cours ont été publiés, montrant que l’AZD1222 était toléré et provoquait des réponses immunitaires robustes contre le virus SRAS-CoV-2 chez tous les participants évalués.

Le laboratoire argentin chargé de mener à bien cette tâche importante est celui de mAbxience, une société internationale de biotechnologie, spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication d’anticorps monoclonaux., qui fait partie du groupe pharmaceutique Insud Pharma. Créée en 2009, elle dispose de deux usines de développement et de fabrication; en Espagne et en Argentine.

«Nous prévoyons de démarrer le transfert électronique dans les prochains jours et comme annoncé par le président, Nous prévoyons de démarrer la production commerciale vers les premiers mois de l’année prochaine, en tenant compte du fait que les essais sont avancés et que les résultats semblent indiquer que d’ici la fin de l’année nous aurons un vaccin « , a-t-il expliqué à Infobae Esteban Corley, PDG de mAbxience de Argentina.

Selon Corley, la possibilité de fabriquer le vaccin Oxford et le médicament AstraZeneca est une fierté: « Nous sommes très satisfaits car ils nous ont donné un vote de confiance pour avoir été choisis par une entreprise avec le prestige et la trajectoire d’AstraZeneca, et pour avoir pu aider à lutter contre la pandémie. »

« En tout nous estimons que 250 millions de doses seront produites, qui est calculé est le besoin de l’Amérique latine. En Argentine, nous allons fabriquer le principe actif et le Mexique le poursuivra ensuite. Cette dynamique est due à la générosité du laboratoire pharmaceutique pour approvisionner tous les pays et territoires. Un autre acteur majeur de l’accord est la Fondation Carlos Slim, qui finance toute la première partie du projet, jusqu’à ce que le vaccin soit approuvé », a déclaré Corley.

Ces premières études ont confirmé que le vaccin était capable de générer des anticorps chez l’homme et ne présentait pas d’effets indésirables graves (. / Dado Ruvic)

Avec de grandes espérances pour pouvoir avoir une réponse rapide pour aider à combattre la pandémie, Corley a assuré qu’ils sont très désireux de commencer tout le processus: « Il est très important pour nous qu’une entreprise que nous admirons en termes d’innovation, de qualité et d’envergure nous ait choisi pour pouvoir fabriquer leur vaccin. Cela nous remplit vraiment d’émotion et de fierté».

Bien qu’il soit encore trop tôt pour parler de l’application à la population, le spécialiste a expliqué qu’il imagine un scénario où les plus de 60 ans, le personnel de santé, les forces de sécurité et la population à risque sont les premiers à recevoir la dose. .

Le vaccin à fabriquer en Argentine

Les résultats de The Lancet ont confirmé que Une dose unique de vaccin AZD1222 a entraîné une multiplication par quatre des anticorps contre la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 chez 95% des participants un mois après l’injection. Chez tous les participants, une réponse des lymphocytes T a été induite, qui a culminé au jour 14, et a été maintenue pendant deux mois après l’inoculation.

Ces premières études ont confirmé que le vaccin était capable de générer des anticorps chez l’homme et ne présentait aucun événement indésirable grave.. Selon les porte-parole scientifiques d’AstraZeneca et les scientifiques d’Oxford un Infobae: « Les données de phase I / II chez 1 077 volontaires adultes en bonne santé âgés de 18 à 55 ans montrent que le vaccin n’a conduit à aucune réaction inattendue et avait un profil de sécurité similaire aux vaccins précédents de ce type.

