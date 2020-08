Des milliers de parents américains ont déjà renvoyé leurs enfants en classe et des millions d’autres vont bientôt les rejoindre au milieu des craintes concernant la pandémie qui fait rage et de savoir s’ils seront même avertis lorsque le coronavirus frappera leurs campus.

Les districts scolaires, les départements de la santé et les agences d’État à travers le pays ont fourni des messages contradictoires quant à savoir s’ils divulgueraient des informations sur les cas de coronavirus chez les étudiants, les enseignants et le personnel des campus K-12.

Les rapports du réseau USA TODAY ont également trouvé peu de cohérence dans la manière dont les écoles et les services de santé prévoient de coordonner les informations et ce qu’ils diront, le cas échéant, au grand public.

Beaucoup de ces gardiens ont indiqué que les lois sur la protection de la vie privée dans le domaine médical et éducatif étaient des raisons de retenir même les décomptes élémentaires de cas de coronavirus. C’est en dépit des directives fédérales selon lesquelles ces lois ne sont pas des obstacles à la divulgation et des experts juridiques qui notent que les écoles peuvent partager des informations tant qu’elles n’identifient pas les individus.

En Floride, les enseignants du comté de Martin ont récemment entendu des rumeurs selon lesquelles un employé de l’école est décédé des suites du COVID-19 quelques jours à peine avant le début des cours en personne. La porte-parole du district, Jennifer DeShazo, a confirmé le décès mais pas la cause, citant la loi HIPAA, la loi fédérale sur la protection de la vie privée qui ne s’applique qu’aux prestataires médicaux qui divulguent des informations d’identification.

Dans l’Indiana, l’Evansville Vanderburgh School Corp. a cité la même loi comme raison pour laquelle son site Web ne montre que des données de cas au niveau du comté, mais pas des informations sur des cas dans le district ou des écoles particulières. Vendredi, le district a déclaré qu’il souhaitait partager des informations mais attendait les conseils de l’État.

«Je veux un moyen mesurable de me dire s’ils font du bon travail pour protéger mon enfant ou non», a déclaré Jeff Anderson, dont les deux fils vont à l’école à Evansville. Il a dit qu’il méritait de comprendre comment les élus prennent leurs décisions.

Dans le Missouri, le surintendant des écoles du nord de Kansas City, Dan Clemens, a déclaré qu’il «imposerait le droit à la vie privée des individus» en signalant tout cas de coronavirus dans un district avec si peu de personnes, selon un article de KCUR.

Dans le Tennessee, les responsables ont d’abord déclaré qu’ils n’avaient même pas l’intention de suivre les informations sur les épidémies liées à l’école et encore moins de partager des informations à leur sujet avec le public, mais ils ont ensuite changé de cap sous la pression du public. Le gouverneur Bill Lee a déclaré que l’État aurait un plan pour permettre aux écoles de partager publiquement le nombre de cas de COVID-19 dans leurs installations.

« Je pense que nous devons protéger la vie privée, mais nous devons également être transparents », a déclaré Lee aux journalistes le 4 août.

Un bel équilibre

Les experts juridiques et les défenseurs de la transparence du gouvernement affirment que les écoles, dans leur ensemble, ont une longue expérience d’abus des lois sur la protection de la vie privée pour garder les informations secrètes et forcer le public à engager des poursuites coûteuses pour accéder aux dossiers.

Justin Silverman, qui dirige la New England First Amendment Coalition, a déclaré que plusieurs États avaient également cité la HIPAA comme raison pour ne pas divulguer le nombre de cas de coronavirus dans les maisons de soins infirmiers, bien que beaucoup aient par la suite inversé le cours et publié ces informations.

Bien qu’il existe un juste équilibre entre le droit du public de savoir et la vie privée, de nombreux experts de la santé ont déclaré que la divulgation claire et cohérente des numéros de cas, même élémentaires, est essentielle pour une prise de décision judicieuse.

Le Dr Nathaniel Beers, qui siège à l’American Academy of Pediatrics Council on School Health, a suggéré que les districts devraient avoir une approche de communication à plusieurs niveaux: fournir les informations les plus détaillées aux personnes directement exposées; une notification plus générique avec des conseils de dépistage de santé pour les autres à l’école; et des informations de base sur le nombre de cas et la réponse pour la communauté en général.

Liz Guidry travaille seule dans sa classe pour préparer le retour des élèves à l’école catholique Our Lady of Fatima de la Nouvelle-Orléans, le mardi 28 juillet 2020.

«Pour que les écoles soient ouvertes, il faut que le personnel ait le sentiment que la sécurité passe avant tout. Il faut que les élèves et les parents sentent que la sécurité est la priorité. Il faut que la communauté au sens large ait l’impression que l’école s’occupe des affaires et ne met pas tout le monde en danger », a déclaré Beers, qui est également président du HSC Health Care System à Washington, DC. critique. »

Les directives permanentes du département américain de la Santé et des Services sociaux indiquent que la HIPAA ne s’applique pas aux écoles élémentaires et secondaires.

En particulier, l’agence note qu’ils ne sont «pas une entité couverte par la HIPAA», ce qui signifie qu’ils ne fournissent pas de services de soins de santé remboursés par Medicare ou Medicaid. Même s’ils le faisaient, l’école conserverait les détails dans les dossiers scolaires qui sont protégés séparément par la FERPA, la Family Educational Rights and Privacy Act.

Mais même la FERPA n’empêche pas les écoles de publier des détails sur les cas de coronavirus, a déclaré le ministère américain de l’Éducation dans ses propres directives en mars. Les écoles peuvent fournir des informations de base aux parents tant qu’elles n’identifient pas les élèves en particulier.

L’agence éducative a également déclaré que la nécessité d’agir en cas d’urgence sanitaire pourrait l’emporter sur la vie privée dans certains cas. À titre d’exemple, le mémo indiquait que les écoles pourraient avoir besoin de partager des informations identifiables, y compris le nom de la personne affectée, avec les membres d’une équipe de lutte si quelqu’un de l’équipe contractait le COVID-19.

«Dans ces situations limitées, les parents et les élèves éligibles peuvent avoir besoin de connaître ces informations afin de prendre les précautions appropriées ou d’autres mesures pour assurer la santé ou la sécurité de leur enfant ou d’eux-mêmes», a écrit l’agence.

Ni la HIPAA ni la FERPA n’empêchent les écoles de divulguer de telles informations sur les employés de l’école.

L’avocat Frank LoMonte, qui a défendu les droits des étudiants à la liberté d’expression et aux archives publiques pendant des décennies, a loué certaines parties des directives fédérales comme un équilibre approprié entre la vie privée et le droit du public de savoir comment leurs gouvernements prennent des décisions.

«Il est tout à fait normal que les écoles disent aux parents le nombre de cas», a déclaré LoMonte, qui dirige également le Brechner Center for Freedom of Information à l’Université de Floride, «et même, dans des cas exceptionnels, de révéler des détails sur la personne touchée. l’élève s’il y a eu un contact physique étroit, si cette information est nécessaire pour la santé d’autrui. »

Le mémo notait que les écoles ne devraient pas partager d’informations personnelles identifiables avec les médias, mais LoMonte a noté que ni la FERPA ni la HIPAA n’empêchent les écoles de partager des informations non identifiables avec les médias et le grand public. Il craignait que les chefs d’école ne soient confus sur ce fait parce que cela n’était pas spécifiquement indiqué dans les directives de l’agence.

«C’était un très mauvais choix qui ne fera qu’engendrer plus de confusion», a-t-il dit, «mais c’est tout à fait conforme aux décennies de mépris du Ministère pour la surveillance publique des écoles.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: les écoles citent HIPAA pour masquer les numéros de coronavirus. Ils ne peuvent pas faire ça.