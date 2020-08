. / EPA / FAZRY ISMAIL / Archives

Madrid, 4 août (.) .- L’Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), actuel champion du monde MotoGP, qui a dû retourner en salle d’opération, a écrit, peut-être, l’une des pages les plus amères de sa carrière sportive, dans laquelle il est passé de la vedette d’un grand exploit au fiascos le plus bruyant.

Le pilote Repsol Honda a dû subir une intervention chirurgicale hier pour la deuxième fois sur l’humérus droit, après que des dommages à la plaque de titane aient été détectés en raison d’une accumulation de stress, qui a dû être remplacée et obligera le champion du monde à pratiquement recommencer. de zéro.

Personne ne doute de la qualité sportive de Marc Márquez et de sa valeur professionnelle, à la portée de très peu de gens dans sa profession – je dirais presque aucun – mais peut-être, juste peut-être, le fait de vouloir forcer sa reprise à « apparaître » dans le Grand Prix d’Andalousie, qui à la fin n’est pas venu se disputer en « entendant son corps » comme il le disait lui-même alors, il semble maintenant, au moins, précipité, et que pour beaucoup cette affirmation est « la chose simple », car à «passé taureau» est plus facile à dire, mais la vérité est que c’est ce qu’il y a, ce qu’un typique dirait.

L’année 2020 restera sûrement dans les mémoires de Marc Márquez avec une amertume particulière, d’abord en raison de la grave crise mondiale causée par le coronavirus et la pandémie de Covid-19, qui nous ont tenus confinés pendant des mois et ont perturbé tous les plans des pilotes et le calendrier du championnat. du monde, un championnat qui, face au besoin de l’organisation de le mener à bien pour remplir tous les engagements pris, pourrait être considéré comme « anti-nature ».

Et il en est ainsi du fait que pour réaliser un minimum de séries de courses, celles-ci ont dû être « compressées et concentrées » et c’est là que les athlètes qui pratiquent ce sport pourraient rencontrer des problèmes et même si personne ne s’attend à ce que ce soit leur tour En fin de compte, personne n’est dispensé de devenir un protagoniste fatidique.

Marc Márquez avait en tête de remporter son septième titre mondial convoité en MotoGP en 2020, celui qui équivaut à son grand rival historique, l’Italien Valentino Rossi, mais cette étape sportive semble maintenant qu’il devra attendre au moins la saison prochaine. .

Au final, quatorze courses MotoGP se dérouleront en 2020, pratiquement toutes en série, dont deux consécutives à Jerez de la Frontera, deux autres en Autriche après avoir été en République tchèque au cours du mois d’août, trois autres consécutives, les deux premiers en Italie et le dernier en Catalogne, en septembre; autant en octobre, le premier en France et les deux autres à Motorland Aragón et, enfin, trois autres en novembre, deux en Communauté valencienne et un, juste « ajouté », une semaine plus tard, probablement sur le circuit portugais de Portimao, bien que le scénario final ne soit confirmé que le 10 août prochain.

Un calendrier «endiablé», conséquence de la crise mondiale due au coronavirus, qui fait payer le prix fort des erreurs.

Marc Márquez ne peut pas être considéré comme une erreur, ou si c’est le cas, il bénéficie d’une certaine exemption, car la course de motos a évidemment une composante de risque que tous les coureurs assument, et un premier échec lors de la course inaugurale à Jerez, à son départ. de piste après avoir joué dans l’un de ses spectaculaires « arrêts », une deuxième erreur s’est produite, peut-être à la suite d’un désalignement de l’électronique, que le pilote avait changé pour entrer dans un mode « plus calme » après le retour impressionnant qui avait « pris » derrière son dos. «

Peut-être que l’erreur du pilote Repsol Honda peut être exclusivement attribuée à la hâte de vouloir revenir à la compétition le plus tôt possible, sachant que tout point transféré à ses rivaux pourrait par la suite être beaucoup plus difficile à récupérer, et donc peut-être Márquez aurait dû rester « à la maison » après la première opération, pour une meilleure récupération qui, de toute façon, aurait été spectaculairement rapide s’il était arrivé en République tchèque ce week-end, un rendez-vous qui est maintenant, évidemment, sérieusement engagé.

Le Dr Xavier Mir, qui est intervenu hier pour la deuxième fois, a déjà précisé qu ‘«il n’était pas prévu que la plaque soit insuffisante puisqu’il a toujours suivi les indications médicales et les sensations de son corps, mais maintenant il faut attendre 48 heures pour calibrer le Le temps de récupération ».

Ce qui est dit. La chose normale, la chose sensée, sera de voir de la barrière au moins le Grand Prix de la République tchèque, au moins.

Juan Antonio Lladós