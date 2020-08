Après son licenciement de ., l’ancienne animatrice d’Al Rojo Vivo a trouvé un bon moyen de « se venger » Maria Celeste Arrarás a utilisé son compte Instagram pour montrer ce qu’ils lui avaient fait à New York Times Square était le centre de la « vengeance » pour la journaliste

María Celeste Arrarás va pour sa deuxième semaine de licenciement de ., après avoir quitté l’entreprise et sans pouvoir dire au revoir à Al Rojo Vivo et alors que d’autres versions du sujet continuent de sortir, maintenant la journaliste qui n’a pas encore trouvé d’emploi, a trouvé le moyen idéal pour gifler son ancienne entreprise avec un gant blanc et rien de plus et rien de moins que d’avoir New York et Times Square comme protagonistes.

Ce qu’il a défini comme une merveilleuse surprise est devenu « la vengeance la plus agréable » pour tous les adeptes du journaliste, qui d’ailleurs ne finissent pas d’accepter Jessica Carrillo ou Rebeka Smyth dans Al Rojo Vivo, dont Instagram est devenu un champ de bataille et critiques et revendications pour le départ de María Celeste Arrarás.

Dans son compte Instagram, María Celeste Arrarás a présumé que son visage était apparu sur les écrans de Times Square en signe d’hommage à sa carrière de journaliste hispanique et elle a capturé le moment dans une vidéo qu’elle a décrite avec le message suivant: «C’était une surprise plus merveilleux de voir ce signe géant au milieu de Times Square! Je vous remercie @[email protected] @justvladyg et tout mon peuple à New York, la ville où j’ai commencé ma carrière sur le marché hispanique américain, pour cette reconnaissance de ma carrière. Je vous suis redevable! », A publié le journaliste enthousiaste.

Dans la vidéo, vous pouvez voir comment l’image de María Celeste Arrarás apparaît sur le plus grand écran de Times Square avec les félicitations susmentionnées, tout en vous concentrant sur la croisière de voitures et de magasins dans la région, dans le cadre de l’hommage rendu par Latinplug.

Rapidement, les messages adressés à María Celeste Arrarás n’ont pas attendu: «Le respect se mérite, pas s’impose. Vous avez réussi à gagner le respect et l’admiration de beaucoup et depuis de nombreuses années. Vous êtes très spécial, continuez comme ça. Forte comme tu l’as toujours été »,« Quelle fierté latine, ma peau rampe quand je vois ça, je t’admire et te respecte Maria Celeste Arraras »,« Le talent, le professionnalisme parlent d’eux-mêmes! Personne ne sait ce qu’ils ont jusqu’à ce qu’ils le voient perdu! Elle était forte comme un chêne et flexible comme un palmier « , » Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, je pense que la pandémie les confond, comment est-il possible que cette fille soit hors des nouvelles, elle est une professionnelle dans tous les aspects Je pense qu’elle sera de retour quelque part journal télévisé »,« Comme c’est spectaculaire. Honneur à qui l’honneur est dû « .

ICI VOUS POUVEZ VOIR LA VIDÉO DE MARÍA CELESTE IN TIMES SQUARE