María Pombo et Pablo Castellano vivent le meilleur moment de leur vie, et c’est qu’après un an du grand jour de leur mariage, les deux tourtereaux attendent leur premier enfant. Telle est l’illusion qu’ils ont tous les deux, que peu de temps après avoir annoncé leur grossesse, ils ont proclamé aux quatre vents le sexe du bébé et son nom, Martín.

L’influenceuse nous a avoué quelle est la dernière heure de sa grossesse: « halluciner avec tout ce que vous ressentez pendant la grossesse, mais je suis phénoménale et j’apprécie beaucoup. Super positive. Bien sûr, avec l’inconfort typique de la grossesse, mais super heureuse. »

Très en attente et enthousiasmée par sa prochaine critique, María nous dit que: « Pour l’instant je reste à Madrid, nous allons voir Martín à qui nous avons une échographie très importante et nous verrons ce que l’avenir nous réserve. » Et le fait est que s’il y a autre chose qui la rend excitée, c’est sa nouvelle maison, puisqu’elle attend que les travaux soient terminés: « Nous sommes toujours sur le sujet de la maison, finissant les derniers détails. »

L’influenceuse, qui semble avoir décidé avec son mari le nom du bébé dès le début de la grossesse, nous a expliqué pourquoi Martín a pris tous les bulletins de vote: « Nous l’avons beaucoup aimé tous les deux. Nous avons eu beaucoup de filles, mais de très peu d’enfants et c’était une décision très claire. » Sur la façon dont elle traite sa maladie, elle assure que: « Très bien, en s’adaptant à lui et à ce qui suit, le lendemain. Très bien, très heureuse, elle s’adapte à la grossesse, ce qui est le plus important. »

Et nous savons déjà que María Pombo est une amie proche de Laura Matamoros et pour cette raison, elle est informée de l’état de santé de son père, Kiko Matamoros: « J’ai lu, je n’ai pas beaucoup appris, mais j’écrirai à Laura pour voir comment elle va « .