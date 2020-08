Éditorial MundoHispánico

Mis à jour dans

20h55 HAE (0h55 GMT) 7, 2020

Maribel Guardia pose avec un pyjama serré avec lequel elle montre ses lapins L’ex-partenaire de Joan Sebastian éblouit ses fans avec une pose très sensuelle Elle montre ses attributs malgré la soixantaine.

L’ex-partenaire de Joan Sebastian et de l’actrice Maribel Guardia n’est pas en paix et au fil des années, elle montre qu’elle a l’air mieux, maintenant le Costa Rica a surpris les habitants et les étrangers avec un pyjama sensuel et serré, avec lequel elle montre ses lapins, pour le plus grand plaisir de votre public masculin.

C’est à travers son compte Instagram que celui qui était autrefois partenaire de la chanteuse Joan Sebastian, a consenti à ses followers avec une pose unique qui révélait ses attributs, tant se sont retrouvés avec un œil carré.

Maribel Guardia est une actrice qui, bien qu’elle ait actuellement 61 ans, fait l’envie de nombreuses célébrités, en raison de sa silhouette sensationnelle et en profite pour le démontrer avec sa grande variété de pyjamas.

A chaque fois qu’elle publie une photo sur ses réseaux sociaux, l’actrice montre que les années ne passent pas en vain en elle, puisqu’il semble qu’elle va de mieux en mieux.

Dans sa publication, l’artiste sculpturale a posté le message suivant: « Que Dieu vous murmure à l’oreille ce soir combien il vous aime et que vous vous réveilliez en paix demain #lookoftheday @modashina. »

Cette photographie ressemble beaucoup à d’autres que la costaricienne a osé publier dans sa garde-robe pour souhaiter une bonne nuit à ses adeptes.

Tous ont eu beaucoup de succès puisqu’ils ont sans aucun doute une touche d’érotisme espiègle et très attirant aux yeux de leurs fans, qui avec toutes sortes de commentaires le font connaître de manière très frappante.

Mais ne vous arrêtez pas, préparez-vous à voir la photographie controversée de Maribel Guardia en pyjama qui a fait sensation sur les réseaux sociaux, puisqu’elle montre ses lapins.

Continuer à lire