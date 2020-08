Il assure qu’il s’agit d’une manœuvre de ses «adversaires» en raison des accusations de corruption contre Peña Nieto et Calderón

MADRID, 21 août (EUROPA PRESS) –

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a demandé ce vendredi à son frère Pío de « montrer son visage », après avoir diffusé quelques vidéos dans lesquelles il reçoit des paquets d’argent dans ce que le président a assuré qu’il s’agissait de contributions à sa campagne parti politique, MORENA, pour les élections de 2015.

Les vidéos, diffusées jeudi sur Latinus par le journaliste mexicain Carlos Loret, montrent que Pío López Obrador reçoit des paquets d’argent de l’ancien directeur de la protection civile David León.

Les enregistrements s’ajoutent à ceux connus ces derniers jours dans lesquels deux anciens travailleurs du Sénat liés au Parti d’action nationale (PAN) de l’opposition reçoivent des sacs d’argent, provoquant un grand scandale.

Interrogé sur la vidéo de son frère et de León, López Obrador a confirmé son authenticité mais a expliqué que cet argent était des contributions à la campagne électorale du Mouvement national de régénération il y a cinq ans, selon les médias mexicains.

« Ces ressources, comme mentionné dans la vidéo, ont été utilisées pour l’essence, pour le soutien de ceux qui travaillaient dans l’organisation du Mouvement et, comme il l’affirme lui-même, David León, a contribué de cette manière à l’obtention de ces fonds », a a déclaré lors de la conférence de presse quotidienne.

León l’a confirmé via Twitter. « En ce qui concerne la vidéo, elle doit avoir environ cinq ans. De novembre 2013 à novembre 2018, j’ai été consultante, pas fonctionnaire. Ma façon de soutenir le Mouvement était de collecter des ressources entre connaissances pour la tenue d’assemblées et autres activités », a souligné.

Cependant, López Obrador a admis qu’il ne sait pas si cet argent a été déclaré à l’Institut national électoral (INE), s’il a effectivement été utilisé aux fins prévues et quelle est son origine, questions qu’il a posées pour enquêter.

« Je recommanderais à Pío et à David, avec tout le respect que je leur dois – ils sont libres – de ne pas se protéger. (…) Celui qui ne doit rien ne craint rien », a déclaré AMLO, comme la presse mexicaine l’a baptisé .

López Obrador a profité de l’occasion pour ratifier sa politique de « zéro corruption, quel qu’il soit », exigeant que l’affaire soit « mise au fond » dans le cas de son frère et de León, mais « il en va de même pour les anciens présidents, et ne laisser aucun détail dans le cas des plaintes contre Lozoya et García Luna « .

Il a ainsi évoqué les enquêtes judiciaires contre l’ancien directeur du PEMEX Emilio Lozoya et l’ancien ministre de la Sécurité publique Genaro García Luna, le premier poursuivi dans deux affaires de corruption et le second pour leurs liens présumés avec le cartel de Sinaloa.

Lozoya, qui a été arrêté le 12 février à Malaga et extradé vers le Mexique le 17 juillet, a plaidé non coupable, dénonçant des pressions à son encontre qui l’auraient poussé à une corruption présumée et a promis de collaborer avec la justice.

En ce sens, Lozoya a déclaré que les anciens présidents Enrique Peña Nieto (2012-2018) et Felipe Calderón (2006-2012), parmi d’autres hauts fonctionnaires, ont participé au programme de collecte de pots-de-vin en échange de marchés publics que le Entreprise de construction brésilienne Odebrecht dans toute la région.

« ILS CHERCHENT POUR ÉQUIPER LES CHOSES »

AMLO a estimé que la diffusion des vidéos dans lesquelles son frère apparaît est « une réaction normale et légitime de ceux qui voient leurs intérêts affectés » par la campagne anti-corruption de son gouvernement.

«Alors que des cas très graves de corruption sont diffusés, comme c’est le cas de M. Lozoya qui a mis en cause d’anciens présidents, législateurs, fonctionnaires (…), nos adversaires cherchent à assimiler les choses et disent: ‘Ils sont tous pareils «», il a brandi.

Pour l’instant, León, qui avait été désigné il y a quelques jours par López Obrador pour prendre en charge la société gouvernementale de distribution de médicaments, a indiqué qu’il ne l’assumerait pas « tant que la situation sera clarifiée ».