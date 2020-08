Éditorial MundoHispánico

Mis à jour dans

22h24 HAE (02h24 GMT) 10, 2020

En exclusivité pour Mundo Hispánico, Mhoni Vidente partage ses prédictions pour cette semaine Le psychique et clairvoyant cubain assure qu’il y a un complot contre Donald Trump et que « ce n’est pas facile » de gagner à nouveau en novembre, Il révèle également l’inattendu sur Jenni Rivera et Chiquis Rivera

Et après! En exclusivité pour Mundo Hispánico, la psychique et clairvoyante cubaine Mhoni Vidente, qui connaît un grand succès sur ses réseaux sociaux, partage ses prédictions pour cette semaine et assure qu’il y a un complot contre Donald Trump, en plus de révéler l’inattendu sur Jenni Rivera et Chiquis Rivera.

Après avoir salué les lecteurs de Mundo Hispánico, Mhoni Vidente a partagé que les signes qui porteront toute la chance sont le Bélier, le Lion et la Balance, tandis que les nombres magiques sont 04, 21 et 33.

Sans plus tarder, la psychique et voyante cubaine a déclaré qu’aujourd’hui, le 11 août, est un jour magique, et que ses prédictions sont pour toute la semaine, mais pas avant de noter qu’il y a une lettre très importante, «la lettre de jugement». ce qui vous dit que des catastrophes continueront de se produire dans le monde.

« Des avions tombent, des volcans en éruption, le temps est complètement incontrôlable à tous points de vue », a déclaré Mhoni Vidente, en plus de s’assurer que quelque chose ne soit pas visualisé bientôt qui pourrait les calmer dans une affaire de tornades et d’ouragans.

Et comme si cela ne suffisait pas, la voyante et voyante cubaine a annoncé qu’un ouragan arrive à la fin de ce mois qui traversera l’Atlantique pour atteindre le Texas ou la Louisiane, alors elle invite toutes les précautions possibles à prendre.

«La carte du jugement est la carte de l’année et le numéro 20 du tarot, mais ce n’est pas la carte du jugement final, mais c’est la carte avec laquelle Dieu nous demande miséricorde. Qu’une fois de plus nous retournons au spirituel et que nous redressions complètement le chemin de l’être humain », a déclaré Mhoni Vidente, puis montrons« la lettre de l’empereur », nous vous invitons donc à continuer la lecture, car le bien est encore à venir avec des prédictions révélatrices.