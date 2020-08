Éditorial MundoHispánico

22h48 HAE (2h48 GMT) le 9 janvier 2020

Mhoni Vidente partage avec les lecteurs de Mundo Hispánico, en exclusivité, ses prédictions pour les horoscopes de cette semaine.Le psychique et clairvoyant cubain a eu de fortes révélations, parmi lesquelles, qui sera le prochain président des États-Unis. Aussi, Mhoni Vidente a nommé Août comme « le mois de l’infini », et dans lequel plusieurs cartes régneront, dont le numéro 13, « la lettre de la mort »

Voulez-vous savoir comment vous allez faire cette semaine? La médium et clairvoyante cubaine Mhoni Vidente, qui connaît un grand succès sur ses réseaux sociaux et partage à cette occasion exclusivement avec les lecteurs de Mundo Hispánico, présente ses prédictions pour les horoscopes de cette semaine. Prêt? Voici Mhoni Seer.

Leo. Semaine de bonnes nouvelles autour de votre vie professionnelle, vous recevez une proposition de promotion et d’augmentation de salaire qui vous aidera à acheter une maison ou à changer de voiture. N’oubliez pas que vous êtes dans votre meilleure période économique et plus encore parce que c’est votre anniversaire, que cela aidera votre énergie positive à être au maximum de ses performances, mais pour garder la chance plus longtemps, je vous recommande de mettre une bougie ce 11 août. de couleur rouge avec de la cannelle en poudre et emportez un citron vert dans votre sac afin que votre énergie n’ait aucun obstacle et que vous continuiez à augmenter économiquement. Ne faites pas tellement confiance aux avocats et aux problèmes juridiques, vous vérifiez toujours ce que vous allez signer, vous recevez des cadeaux auxquels vous ne vous attendiez pas et ils vous organisent une fête surprise au travail, vous partez en voyage pour des raisons familiales, votre père vous cherche pour demander un des conseils ou une aide médicale, ils vous donnent un parfum et une montre, vous êtes très affectueux et cela vous fait toujours avoir un partenaire stable dans votre vie et rappelez-vous que le dicton de votre signe est que vivre en couple est le meilleur moment de la vie, alors profitez-en et rappelez-vous que votre compatibilité est Bélier, Gémeaux et Poissons. Votre ange gardien vous dit pour ces jours que vous devriez mieux gérer votre temps et faire un tableau noir où vous noterez toutes vos tâches de la semaine pour ne pas oublier et être plus organisé. Vous aurez un coup de chance avec les numéros 07 et 66.

Vierge. Semaine de transformation dans votre vie, vous décidez de mettre fin à ces amitiés et relations amoureuses qui ne vous mènent nulle part, rappelez-vous que votre signe a tendance à beaucoup idéaliser votre partenaire, et quand ils réalisent comment ils sont vraiment, vous souffrez beaucoup, Que ces jours-ci se donnent la tâche de vraiment voir qui sont des personnes dignes de confiance, et si cet amour est sincère, en ce jour du 13 août, je vous recommande de porter des vêtements blancs et une bougie de la même couleur pour couper toute sorcellerie et mal d’oeil qui aurait pu vous causer. Vous recevez de bonnes nouvelles d’un proche, c’est une grossesse, essayez de ne pas trop faire confiance à vos collègues et ne parlez que de ce qui est nécessaire dans votre environnement de travail, vous recevez une invitation à partir en voyage et à partir avec vos amis en vacances dans ces jours, vous envoyez votre voiture en maintenance, ils vous cherchent pour vous inviter à une campagne politique et travailler au gouvernement dans le domaine des communications, votre ange gardien vous dit qu’il est temps de créer un nouveau projet de travail plus personnel. N’oubliez pas que votre créativité et votre performance dans les idées sont très fortes et que ces jours-ci vous aurez l’occasion de la développer davantage. Vous aurez un coup de chance avec les chiffres 05 et 12, essayez d’ajouter votre jour de naissance pour personnaliser votre chance, votre meilleure compatibilité est avec les signes du Cancer, des Poissons et du Bélier, qui sont votre match parfait, n’y pensez plus, essayez pour acheter une maison pour un domaine pour votre avenir.

Balance. Semaine de mise en ordre de vos idées et de commencement à voir ce que vous voulez pour votre avenir, rappelez-vous que vous êtes l’un des signes les plus ambitieux du zodiaque et que cela vous fait toujours chercher à être le meilleur et à rechercher la perfection de tout ce que vous faites, c’est pourquoi ils sont grands chefs d’entreprise ou communicateurs, je sais que parfois nous ne travaillons pas au meilleur endroit et que vous ne vous sentez pas à l’aise, mais rappelez-vous de ne pas partir jusqu’à ce que vous ayez un autre emploi ferme, alors essayez de calmer vos impulsions et de prendre des mesures dans le vie, faites attention à ce que vous mangez, en particulier les produits laitiers, afin de ne pas avoir de problèmes d’infection de l’estomac. N’oubliez pas qu’il est temps de s’officialiser en amour, alors n’essayez pas de vous saboter dans votre relation et de vous laisser aimer. N’oubliez pas que vos signes les plus compatibles sont le Capricorne et les Gémeaux, faites attention aux dépenses imprévues, essayez toujours d’économiser, ne doutez pas que vous voulez étudier, rappelez-vous que vous êtes un propriétaire d’entreprise et un défenseur, alors étudiez la science politique ou le commerce international. Vos numéros chanceux seront 15 et 60. Ce 11 août je vous recommande de mettre une bougie blanche et de vous baigner avec des fleurs pour que les bonnes énergies entourent votre vie, soyez prudent avec le vol ou la perte dans la rue, soyez plus prudent , vous changez de téléphone portable pour un téléphone plus récent.

