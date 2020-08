L’ancienne Première Dame des États-Unis, Michelle Obama, ouvre lundi la convention démocrate avec des éloges enflammés pour le candidat de la Maison Blanche Joe Biden, tandis que le président Donald Trump cherche à gâcher le parti de son rival en soulignant qu’il va transformer le pays en «un autre Venezuela».

«Je connais Joe», dit l’épouse de Barack Obama, selon un clip vidéo diffusé quelques heures avant son discours, le point culminant de la première journée du conclave prévu en fanfare traditionnelle à Milwaukee, Wisconsin, mais que le coronavirus a transformé en quatre jours d’événements «en ligne».

« Il sait ce qu’il faut pour sauver une économie, faire face à une pandémie et diriger notre pays. Et il écoute. Il dira la vérité et fera confiance à la science », ajoute-t-elle à propos de Biden, la vice-présidente pendant huit ans du mandat de son mari. , en un coup direct à la gestion contestée par Trump de la crise des coronavirus.

Michelle Obama devrait mettre toute sa popularité au service de Biden au début d’une semaine de discours dans lesquels les démocrates parient pour projeter une image d’unité devant Trump.

Le sénateur Bernie Sanders, le plus grand représentant de la gauche américaine, qui soutient Biden après avoir concouru sans succès pour la nomination présidentielle démocrate, exhorte à s’unir pour «vaincre» Trump, selon les avancées de son message ce soir.

«Cette élection est la plus importante de l’histoire moderne de ce pays», dit-il, exhortant «à lutter pour la démocratie et la décence, et contre la cupidité, l’oligarchie et l’autoritarisme».

« Tous les quatre ans, nous nous réunissons pour réaffirmer notre démocratie », a déclaré la modératrice de la convention, l’actrice Eva Longoria, en ouvrant l’événement. « Cette année, nous sommes venus pour la sauver. »

L’émission de lundi à la convention, qui est diffusée en direct, est complétée par l’ancien gouverneur républicain de l’Ohio John Kasich, en un clin d’œil aux électeurs qui regrettent ou en ont assez de soutenir Trump.

– « Un pays socialiste très ennuyeux » –

Malgré les restrictions dues à la pandémie, qui a fait plus de 170000 morts aux États-Unis, Trump s’est rendu au Wisconsin, le même État où se tient la convention démocrate, ainsi qu’au Minnesota voisin, pour s’adresser à ses partisans.

«C’est le choix le plus dangereux que nous ayons jamais eu», a déclaré Trump depuis la piste de l’aéroport d’Oshkosh, dans le Wisconsin, à environ 80 miles au nord de Milwaukee.

« Ce sera un autre Venezuela. J’avais l’habitude de dire cela à la légère, maintenant je le dis avec beaucoup de force car c’est une idéologie similaire: ce sera un Venezuela à grande échelle, à très grande échelle s’ils gagnent », a-t-il prévenu.

A Mankato, Minnesota, Trump a déclaré que «Sleeping Joe», comme il le surnomme souvent son adversaire, veut «abolir» le «mode de vie américain» et faire de l’Amérique «un pays socialiste très ennuyeux».

Le président, euphorique alors que ses partisans criaient « Encore quatre ans! », A également insisté avec ses attaques sans preuves contre la « fraude » qui, selon lui, entraînera le vote par correspondance, qui est estimée en augmentation en raison de la pandémie.

« La seule façon pour nous de perdre cette élection est de truquer les élections », a déclaré Trump dans le Wisconsin, qui a menacé de bloquer des fonds supplémentaires pour le service postal qui, selon les démocrates, sont nécessaires pour traiter des millions de bulletins de vote.

– « Tricher » –

Plusieurs procureurs généraux des États ont déclaré lundi qu’ils évaluaient les options juridiques pour éviter les perturbations du service postal.

Le président du Parti démocrate, Tom Perez, a déclaré que la convention cherchait à être une réponse à «l’assaut» de Trump contre la démocratie, soulignant les efforts visant à protéger le vote par courrier.

« Ce président ne peut pas gagner selon ses mérites, il doit donc tricher. Et c’est honteux », a-t-il déclaré au Washington Post.

Le rendez-vous démocrate comprend également des réunions des différents groupes qui composent le parti. Lors d’une réunion du caucus hispanique, plusieurs membres du Congrès et dirigeants sociaux ont souligné le coup disproportionné que cette communauté, la principale minorité aux États-Unis, a subi du coronavirus.

« De nombreuses communautés latino-américaines ont le taux d’infection le plus élevé », a averti Julián Castro, le seul candidat hispanique à la présidentielle à la primaire démocrate.

Dans les quatre nuits du conclave démocrate, qui culminera jeudi avec l’officialisation de la candidature de Biden, l’épouse de Biden, Jill, les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton, ainsi que Hillary Clinton prendront également la parole.

Biden mène Trump dans les sondages de 7,7 points sur la base de la moyenne de RealClearPolitics. L’écart s’est rétréci et le démocrate espère que son élection de Kamala Harris, la première femme noire dans la course présidentielle d’un grand parti, relancera sa candidature.

bur-ad / dga