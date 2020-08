SANTIAGO, 14 août (.) – Un jeu de mots entre « miel » et le nom de l’un des acteurs les plus célèbres au monde. L’idée est venue d’une Chilienne qui a utilisé l’image de la protagoniste du film Corazón Valiente pour vulgariser son produit sur les réseaux sociaux.

«Du miel Gibson, uniquement pour les courageux», indique l’étiquette imprimée sur les bocaux où le produit apicole, originaire du sud du Chili, est vendu, ainsi qu’une image de l’acteur lorsqu’il jouait le héros écossais William Wallace.

Mais le propriétaire de la petite entreprise, le professeur Yohanna Agurto, qui vit dans la capitale Santiago, a déclaré cette semaine via ses réseaux sociaux qu’une équipe d’avocats, qui se sont identifiés comme le représentant de l’acteur, a écrit pour annoncer qu’ils engageraient une action en justice si J’ai continué à utiliser le nom et l’image.

« J’ai failli mourir lorsque cet avertissement m’est venu », a déclaré Agurto à la télévision Chilevisión. « Que dois-je faire s’ils me poursuivent? Je vends du miel à manger tous les jours, comment vais-je payer pour un avocat », at-il ajouté.

« Peut-être qu’ils pensent que nous sommes une grande entreprise, mais Miel Gibson, c’est moi et mon fils », a ajouté Agurto, qui a déclaré qu’il avait commencé à le vendre fin juin pour faire face à la crise économique causée par la pandémie de coronavirus et qu’il espérait que non devoir arrêter de l’offrir.

Contactée par ., Agurto a déclaré que les avocats l’ont localisée via l’email associé aux réseaux sociaux et qu’elle n’a pas encore répondu.

De plus, il a insisté sur le fait que c’était « humoristique », qu’il « n’avait aucune mauvaise intention » et qu’il ne pensait pas que cela pourrait nuire à l’image de l’acteur.

La radio locale BioBio, qui a déclaré avoir accédé au message, a déclaré qu’il avait été envoyé par le cabinet d’avocats Leigh Brecheen. . a envoyé un e-mail au studio basé en Californie, mais il n’y a pas eu de réponse immédiate.

Le problème est devenu viral sur les réseaux sociaux et l’entreprise a gagné de nombreux adeptes. Les utilisateurs de Twitter, par exemple, ont commencé à publier des images d’autres entreprises qui utilisent des jeux de mots dans leurs noms avec des personnages célèbres comme Bart Simpson ou la saga du Seigneur des Anneaux.

Et jeudi soir, le compte Twitter @Miel_Gibson_ a envoyé un message en anglais demandant l’autorisation d’utiliser le nom et l’image de l’acteur dans le film, avec plus de 6 000 « j’aime » en début de vendredi après-midi.

(Reportage de Natalia Ramos, avec reportage supplémentaire par Aislinn Laing)