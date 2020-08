Thomas Wells / The Northeast Mississippi Daily Journal via AP

Lundi matin, des centaines d’élèves de sixième, de septième et de huitième ont franchi les portes du Grenada Middle School, dans le nord du Mississippi.

Regardant hors de sa classe, Suzanne Alexander, professeur de mathématiques, a vu des enfants blottis ensemble, étourdis d’être avec des amis pour la première fois depuis des mois. Alors qu’elle parcourait les couloirs, des élèves qu’elle n’avait pas vus depuis qu’ils étaient passés à l’apprentissage à distance en mars l’ont surpris par de gros câlins enthousiastes. Quand la cloche a sonné à la fin de la journée, ces mêmes élèves traînaient autour des portes de la classe, attendant des amis – peut-être trop intimidés, à la manière normale du collège, pour être vus sortir seuls.

C’était, dit-elle, une première journée d’école très typique. Et c’était ça le problème.

«À l’heure actuelle, ce n’est pas normal par un effort d’imagination», a déclaré Alexander au Daily Beast. «Et ils n’y pensent même pas. Mais je me dis: « Oh mon Dieu, il y a 50 enfants blottis autour de moi. » »

«Nous continuons à prêcher:« Ne vous réunissez pas en groupes. »Eh bien, quand vous avez des enfants, ils vont se rassembler en groupes. C’est juste la nature des enfants. »

La semaine dernière, alors que le Mississippi menait le pays en termes de décès par habitant dus au coronavirus, les écoles de l’État ont commencé à organiser des cours en personne au mépris des propres experts médicaux de l’État, qui avaient fait pression pour un début d’année retardé. Comme cela a souvent été le cas depuis son entrée en fonction en janvier, l’opinion de la seule personne capable de mandater le report de la date de début des écoles dans tout l’État, le gouverneur Tate Reeves, un républicain, a largement suivi celle du président Trump, qui a publié un Le mois dernier, édit en majuscules sur Twitter que « LES ÉCOLES DOIVENT OUVRIR EN AUTOMNE !!! »

Une série d’états rouges ont commencé à avancer avec des cours en personne. Jeudi, l’Alabama, l’Indiana, la Géorgie et l’Oklahoma avaient commencé à rouvrir les écoles et, dans certains cas, les élèves en quarantaine après la réouverture des cours, les couloirs bondés d’une école de la région d’Atlanta – et la contagion de masse qui en résultait – devenaient, eh bien, virales.

Mais au Mississippi, les résultats ont été remarquablement désastreux. À la fin de sa première semaine, le district scolaire de Corinthe avait été contraint de mettre en quarantaine plus de 120 étudiants et membres du personnel. Plus tard dans la semaine, un entraîneur de football de longue date du lycée Lafayette est décédé après avoir été mis en quarantaine avec des symptômes de coronavirus. Et lundi, alors qu’un autre groupe de districts scolaires ouvrait ses portes, l’État a confirmé des cas de COVID dans 22 écoles. Un jour plus tard, le Gulfport High School a envoyé 100 élèves en quarantaine à la maison après qu’un enseignant a signalé des symptômes. Mercredi, le district scolaire du comté de Rankin, qui commencera à organiser des cours en personne la semaine prochaine, a annoncé que son directeur avait été testé positif au COVID-19.

Et ce ne sont même pas les écoles de la région de l’État avec les taux les plus élevés d’infections à coronavirus. Le gouverneur a ordonné à ces collèges et lycées de reporter leur réouverture jusqu’au 17 août.

«Ce que ces chiffres me font savoir, c’est que nous l’avons fait trop tôt. Et cela va empirer », a déclaré Erica Jones, présidente de la Mississippi Association of Educators, le plus grand syndicat d’enseignants de l’État. «Tout ce qu’il faut, c’est un étudiant pour venir avec le virus et« boum », la propagation est là.»

Alors que les États du pays évaluent les mérites de l’apprentissage en personne, le Mississippi devient une leçon sur la rapidité avec laquelle la réouverture des écoles pourrait transformer une première vague en un tsunami. Pour les enseignants, c’est une perspective terrifiante: beaucoup d’entre eux sont enfermés dans des contrats qu’ils ont signés en février, avant même que le virus ne devienne une menace majeure dans cet État. Et y renoncer n’est pas une option.

Au Mississippi, rompre un contrat signé peut coûter aux enseignants leur licence.

«Je me sens comme un cobaye», a déclaré Summer Nation, un instructeur de céramique à Germantown High School à Gluckstadt. « Le reste du pays nous regarde, en disant: » Voyons ce qui se passe avec le Mississippi. « Et je peux déjà le voir. C’est un raz-de-marée, et les vannes sont sur le point de s’ouvrir. «

Les représentants des districts scolaires de Madison et de Grenade n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Mais le gouverneur Reeves a défendu la décision d’autoriser les cours en personne alors même que les écoles continuent de confirmer de nouveaux cas, notant que le risque de propagation du virus chez les enfants est faible. Et la semaine dernière, alors que le district scolaire de Corinthe, qui a été le premier de l’État à ouvrir ses portes, a rapidement mis en quarantaine plus de 100 étudiants, Reeves a admis dans une interview sur Fox News que «nous reconnaissons que nous prenons des risques. Mais dans le monde d’aujourd’hui, en 2020, il n’y a pas de scénario permettant d’éliminer 100% du risque. »

Pour soutenir cette position, Trump et Reeves ont fait valoir que le risque de propagation virale reste faible chez les enfants. Mais plus tôt cette semaine, l’American Academy of Pediatric et l’Association des hôpitaux pour enfants ont publié une étude montrant que les cas de coronavirus chez les enfants avaient augmenté de 90% le mois dernier. Le Mississippi avait le cinquième plus grand nombre de cas de coronavirus infantile par habitant.

«Si vous prenez une grande décision comme la réouverture d’écoles, vous devez aligner vos canards», a déclaré le Dr William Schaffner, professeur de médecine préventive et de maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center à Nashville. «Si l’État ne fait pas du bon travail pour contrôler la propagation de la communauté, je pense qu’une école après l’autre connaîtra des épidémies et que les enfants, bien sûr, ramèneront le virus chez eux dans leurs familles. Et puis les écoles deviendront un accélérateur de ce virus.

Le centre médical de l’Université du Mississippi, le plus grand hôpital du Mississippi, a annoncé la semaine dernière que son unité de soins intensifs était au-delà de ses capacités. Schaffner a déclaré que s’attendre à ouvrir en toute sécurité des écoles dans un endroit comme le Mississippi, qui mène le pays dans presque tous les indicateurs de propagation virale, s’apparentait à une «pensée magique».

Le mois dernier, l’Association des éducateurs du Mississippi a interrogé 2400 enseignants dans tout l’État, constatant que la grande majorité, 86%, craignait de retourner à l’enseignement en personne. Mais leurs efforts pour faire pression sur le ministère de l’Éducation – qui supervise les 138 districts scolaires de l’État – et le gouverneur Reeves n’ont pas fait grand-chose pour faire bouger les choses. Reeves a même défié les conseils de son propre responsable de la santé publique, le Dr Thomas Dobbs, qui avait publiquement exhorté à reporter la réouverture de l’école physique au moins jusqu’en septembre, notant lors d’une discussion sur Facebook Live le 31 juillet que « il n’y a rien de spécial en août ».

Dans un courriel adressé au Daily Beast, le ministère de l’Éducation du Mississippi a répondu aux critiques en disant que seul le gouverneur a le pouvoir légal de retarder la réouverture de l’école dans tout l’État. Et bien qu’ils disaient qu ‘«il n’y a pas d’autorité donnée au Conseil national de l’éducation» pour diriger les plans de réouverture des écoles, le même courrier électronique notait les changements que le conseil avait apportés à l’échelle de l’État, en accordant aux districts la flexibilité de mettre en œuvre une combinaison de méthodes traditionnelles, éloignées et l’apprentissage hybride, pour réduire de près d’un tiers le nombre d’heures de cours requises chaque jour.

La semaine dernière, alors que certains districts organisent déjà des cours et que les nouvelles infections à coronavirus ont augmenté de plus de 250% depuis le début de l’été, Reeves a ordonné aux collèges et lycées de reporter tous les cours jusqu’au 17 août – mais seulement dans huit des 82 comtés du Mississippi, où la propagation du virus était le plus élevé. Il a également délivré le premier mandat de masque à l’échelle de l’État du Mississippi.

Il expire mardi prochain, le lendemain de la réouverture des écoles de ces huit comtés.

En réponse aux critiques, Renae Eze, directrice de la communication du gouverneur Reeves, a déclaré dans un courrier électronique qu’il y avait également des avantages pour la santé à garder les écoles ouvertes.

«Le risque de garder les écoles fermées devient une décision entre la santé publique et la santé publique, comme le Dr. [Robert] Redfield du CDC a récemment déclaré que des millions d’enfants à travers notre pays n’ont pas accès aux services de santé mentale, à la nourriture et à la nutrition, au signalement des abus, à l’efficacité de l’apprentissage en personne et à la socialisation – tout ce qu’ils reçoivent à l’école.

Mais elle a également noté que Reeves et les experts de la santé de l’État continueraient à surveiller la situation et prévoyaient d’intervenir si «une école ou un district avait besoin de conseils et de ressources supplémentaires. Toutes les options dans nos efforts de riposte à cette pandémie restent sur la table. »

Les enseignants ont déclaré que l’absence de réponse des dirigeants de l’État leur semblait familière. Pendant des années, les salaires des enseignants du Mississippi ont été parmi les plus bas du pays. L’année dernière, les législateurs ont augmenté les salaires de 1 500 $, à un peu moins de 34 000 $ pour les nouvelles recrues, toujours l’un des cinq salaires les plus bas du pays.

«Cela ne concerne pas seulement la sous-évaluation des enseignants, mais aussi la sous-évaluation des écoles publiques et des élèves des écoles publiques», a déclaré Alexander.

«Cela ressemble à une expérience», a-t-elle ajouté. «Et je connais beaucoup d’autres enseignants qui ont dit que lorsque les choses deviendraient assez mauvaises, ils renverraient tout le monde chez eux pour faire de l’apprentissage à distance.»

Le bureau de Reeves n’a pas répondu à la question de savoir s’il y aurait un seuil à partir duquel le gouverneur ordonnerait aux écoles de reprendre l’enseignement à distance uniquement, comme il l’avait fait en mars. Dans sa discussion sur Facebook Live, Dobbs a déclaré que la décision de fermer maintenant serait probablement basée sur des écoles ou des districts individuels, certaines écoles passant à l’apprentissage à distance uniquement lorsque les tests positifs atteindraient 5%. Le Dr Alan Jones, qui dirige la réponse clinique pour le COVID-19 au centre médical de l’Université du Mississippi, a qualifié les tests de «un volet qui pourrait être utilisé pour une réouverture en toute sécurité». Mais plutôt que d’intensifier les tests, alors que les élèves sont retournés à l’école la semaine dernière, le nombre de tests dans tout l’État a en fait chuté de 13%.

Nation, qui enseigne la céramique à Gluckstadt, a déclaré qu’elle se préparait à passer à l’enseignement uniquement en ligne, en commandant des outils qu’elle peut envoyer à la maison avec chaque élève. Elle ne sait tout simplement pas quand ce sera.

«Mais à quel point cela doit-il devenir mauvais? S’agit-il d’un certain nombre de cas? Est-ce une mort? Eh bien, nous avons déjà eu un enseignant qui est décédé. «

