MADRID, 11 août (EUROPA PRESS) –

L’ancien président bolivien Evo Morales a demandé ce lundi aux syndicats et aux « personnes mobilisées » de prendre en considération la proposition d’entente élaborée par le Tribunal suprême électoral (TSE) en collaboration avec les organisations sociales, et sous les auspices des Nations Unies, afin que les élections générales ont finalement lieu le 18 octobre.

Les paroles de Morales sont arrivées au milieu d’une série de nouvelles mobilisations et protestations de ses partisans et de certains groupes syndicaux et miniers, qui ont bloqué les principales routes d’accès à partir de divers points de la géographie bolivienne, comme moyen de protestation. pour la décision du TSE de ne pas reculer dans sa décision de reporter les élections au 18 octobre.

Il s’agit d’un nouvel épisode de la crise politique et sociale que la Bolivie traîne depuis les élections générales du 20 octobre, dont les résultats ont été qualifiés d ‘ »irréguliers » par l’opposition, soutenue par l’Organisation des États américains. (OEA).

Morales a démissionné et s’est exilé – d’abord au Mexique puis en Argentine -, entraînant une vague d’émeutes qui a fait plus de 30 morts dans des affrontements entre ses partisans et ses détracteurs et avec les forces de sécurité.

Les parties ont convenu de répéter les élections le 3 mai mais ont dû être reportées en raison du coronavirus. Face à l’impossibilité de fixer une nouvelle date, le Congrès – contrôlé par le Mouvement pour le socialisme de Morales (MAS) – a pointé du doigt le 6 septembre, ce qui a été initialement accepté par le TSE, mais pas tant par le gouvernement, qui a insisté en reportant encore plus les élections.

Quelques jours auparavant, Morales avait déjà avancé sur ses réseaux sociaux que peut-être «les bases mobilisées» devraient réfléchir et se prononcer sur la proposition du TSE et des organisations sociales, avec les Nations unies «comme garante» et les a exhortés à choisir entre une démission du président par intérim. , Jeanine Áñez, « qui retarderait encore plus le retour à la démocratie », ou des « élections rapides », parrainées par l’ONU.

Le texte, que Morales a publié sur son compte Twitter, inclut dans l’un de ses huit points que le TSE coordonnera avec le pouvoir législatif l’approbation d’une loi qui protège le 18 octobre 2020 comme date finale des élections générales, dont hypothétique deuxième tour aurait lieu le 29 novembre.

De leur côté, les mouvements sociaux ont exprimé dans le projet « leur intention d’aider au processus électoral du dimanche 18 octobre 2020, dans les meilleures conditions possibles et de collaborer à la diffusion des mesures de sécurité sanitaire pour la jour de vote « .

La demande de Morales a été donnée à l’issue de plusieurs réunions, la dernière convoquée ce dimanche par Áñez et à laquelle le MAS n’a pas assisté, sans qu’un accord ne soit trouvé.

Le TSE a fait valoir que le report de la date au 18 octobre est le seul moyen de fournir « de meilleures garanties de santé » au milieu de la pandémie de coronavirus, tandis que le MAS, pour sa part, dénonce une tactique du nouveau parti au pouvoir pour empêcher que leur candidat Luis Arce, favori dans les sondages avant la crise sanitaire, remporte les élections présidentielles.