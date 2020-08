Il Maire de Nagasaki, Tomihisa Taue, a exhorté le Premier ministre japonais ce dimanche, Shinzo Abe, pour signer et ratifier le Traité d’interdiction des armes nucléaires, tout comme son homologue d’Hiroshima l’a fait jeudi dernier, dans le cadre du 75e anniversaire du lancement des bombes atomiques contre les deux villes.

À 11 h 02, au même moment où les États-Unis ont largué la bombe atomique sur Nagasaki pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, le environ 500 participants -les survivants, les autorités japonaises et les représentants de jusqu’à 70 pays- ont sauvé une minute de silence dans le parc de la paix de la ville, érigé sur «ground zero».

«Je me souviens encore de ce jour. Je me souviens encore très bien de ce que la bombe a fait« a déclaré Miyako Takashima, un survivant de 92 ans. » J’étais tellement choqué que je ne pouvais même pas pleurer ce jour-là (…) Après, je me suis senti coupable d’avoir survécu« , a déclaré à l’agence de presse Kiodo.

L’attaque nucléaire de Nagasaki elle a immédiatement tué 39 000 personnes, à la suite des 70 000 décédées trois jours plus tôt, le 6 août, à Hiroshima. On estime qu’en 1950 il y avait 340000 personnes sont mortes des deux bombes atomiques, en particulier pour les maladies causées par l’exposition aux rayonnements ionisants.

« Oui, comme cela s’est produit avec le nouveau coronavirus, dont nous n’avons pas craint tant qu’il n’a pas commencé à se propager dans notre cercle le plus proche, L’humanité n’est pas consciente De la menace posée par les armes nucléaires jusqu’à leur utilisation de nouveau, nous nous retrouverons dans des problèmes irrévocables », a déclaré Taue.

Taue, comme le maire d’Hiroshima, Kazumi Matsui, a demandé à Abe que le Japon adhère au Traité d’interdiction des armes nucléaires, adoptée en 2017 et qui ne compte que 40 des 50 ratifications dont elle a besoin pour entrer en vigueur.

« Parmi les États dotés d’arsenaux nucléaires et les pays qui sont sous son parapluie nucléaire, il y a des voix qui disent qu’il est trop tôt pour ce traité, mais ce n’est pas le cas. Au contraire, il est trop tard« , a soutenu Taue.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été exprimé dans le même sens, avertissant que « les progrès historiques du désarmement nucléaire sont menacés » par une nouvelle course aux armements. « Cette tendance alarmante doit être inversée », a-t-il affirmé, dans un message publié par son bureau.

Selon les données du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), on estime qu’il existe actuellement plus de 14 000 bombes nucléaires dans le monde, dont certains ont une puissance « des dizaines de fois supérieure » à ceux lancés contre Hiroshima et Nagasaki.

Cette semaine, profitant du 75e anniversaire des attaques nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, l’Irlande, le Nigéria, l’île pacifique de Niue et l’île caribéenne de Saint-Kitts-et-Nevis ont ratifié le traité, conformément à la Campagne internationale pour l’abolition de la Armes nucléaires (ICAN).

Abe, pour sa part, s’est borné à dire que le gouvernement japonais reste attaché à l’objectif de parvenir à un monde exempt d’armes nucléaires mais, comme l’événement commémoratif d’Hiroshima, il a refusé de discuter du traité.

Le CICR a averti cette semaine que si une attaque nucléaire se reproduisait, les conséquences seraient si dévastatrices qu’aucune réponse humanitaire ne suffirait à les atténuer. « La communauté internationale n’a pas la capacité d’aider tous ceux qui en auraient besoin », a-t-il déclaré.