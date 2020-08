David Dorantes

Homicide involontaire: Nathan González, 20 ans, a été accusé d’avoir tué un ami avec une balle qui lui a échappé accidentellement alors qu’il se vantait d’une arme à feu au Texas. Carlos Manuel Galván, 18 ans, est maintenant décédé et d’accord pour sa famille et ses amis, il était un garçon avec un avenir radieux et il y a à peine deux mois, il était diplômé du lycée. « Je suis perdu … mil, mon Carlos, mon bébé, comment je souhaite que ce ne soit pas la réalité … Si jeune, si plein de la vie, un si bon frère », a écrit Nelva Nidia, employée de Walmart et mère du garçon mort.

Nathan Blake González a été accusé d’être responsable d’un homicide involontaire coupable en tuant un ami avec une balle accidentelle.

La division des homicides du département de police de San Angelo (SAPD) a arrêté González, 20 ans, pour être le responsable présumé de la mort de son ami Carlos Manuel Galván, 18 ans, décédé de un coup de feu samedi 1er août dans le nord-est de la petite ville de San Angelo au centre du Texas.

Selon le mandat d’arrêt contre González, consulté par Monde hispaniqueLe numéro d’urgence SAPD a reçu un appel samedi à 14 h 22, où un garçon leur a dit que son ami venait d’être abattu.

Les premiers agents du SAPD à arriver au 200 rue Koberlin, d’où l’appel a été passé, ont trouvé un garçon hispanique gravement blessé par une balle.

Avec le blessé, il y avait un autre jeune homme hispanique, qui s’est identifié comme étant Nathan Blake González, et a déclaré aux autorités que son ami «quelqu’un» avait été abattu.

Cependant, le garçon ne pouvait pas élaborer sur l’agresseur de son ami.

En raison de la gravité des blessures du garçon, il a été emmené à l’hôpital Shannon en urgence, où il est décédé alors que les médecins se battaient pour lui sauver la vie.

Au moment de sa mort, le garçon n’avait que quelques mois et était diplômé du San Angelo Premier High School.

La famille du défunt s’est présentée aujourd’hui à l’hôpital, alertée par des amis du quartier, pour être informée que Carlos Galván était déjà décédé.

Dans la scène où les événements se sont produits, les agents ont interrogé González, qui leur a assuré que la personne qui avait tiré sur son ami s’était échappée.

Cependant, lorsqu’il a été officiellement confirmé que l’autre garçon était décédé, les agents de la Division des homicides ont mené l’enquête et ont demandé au seul témoin de l’incident de leur donner des détails précis sur ce qui s’était passé.

Au cours des conversations avec González, les agents ont commencé à remarquer qu’il était tombé dans diverses contradictions en racontant les événements. Cela a soulevé des soupçons chez les agents de la Division des homicides.