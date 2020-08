Les États-Unis ont récemment pris des mesures importantes pour corriger les injustices du passé envers les Amérindiens. Celles-ci incluent la Cour suprême confirmant un traité de 1833 garantissant la souveraineté tribale dans l’est de l’Oklahoma, et plusieurs équipes sportives professionnelles se débarrassant de noms offensifs tels que «Redskins». Cependant, dans ma profession – l’écologie du changement global – je crois qu’il y a une tendance à minimiser l’importance des peuples autochtones.

Aux États-Unis, les Amérindiens ont longtemps été considérés comme des architectes de l’écosystème, apprivoisant la nature et la modelant de manière à répondre à leurs besoins de nourriture et d’abri. Les preuves anthropologiques suggèrent que cela est vrai dans la plupart des endroits du monde. Un exemple dans le centre des États-Unis est l’existence de vastes zones de prairie à herbes hautes qui existaient depuis des millénaires avant l’arrivée des colons européens. La plupart des écologistes attribuent cela aux incendies fréquents allumés par les Amérindiens, car les incendies causés par la foudre ne sont pas très courants dans cette région. Ces personnes ont utilisé le feu pour empêcher la transformation naturelle des prairies (une excellente source de nourriture pour les humains et les animaux qu’ils chassaient) en forêts, dans le processus connu sous le nom de succession. De même, les Amérindiens ont brûlé les vastes étendues de forêts de chênes, de caryer et de pins dans l’est des États-Unis pour empêcher l’émergence d’arbres moins désirables. Le chêne et le caryer sont d’excellents producteurs de noix, et le pin était important pour construire des canots et les sceller avec de la résine collante.

Pourtant, récemment, certains scientifiques ont attribué ces perturbations au paysage écologique au changement climatique, et non aux choix délibérés des Autochtones. Un exemple notable est un article publié en janvier dans la revue Nature Sustainability, dans lequel des scientifiques utilisant un réseau de sites dans le sud de la Nouvelle-Angleterre et à Long Island, soutiennent que le brûlage des Amérindiens était rare; que les quelques incendies qui se sont produits étaient principalement dus au climat; et que leur utilisation de l’agriculture était également très limitée. Ces conclusions contredisent le fait que les forêts de chênes et de pins, qui nécessitent un brûlage périodique du sous-étage, dominent dans cette région depuis des milliers d’années, et la plupart des preuves anthropologiques qui indiquent l’utilisation intensive du feu et de l’agriculture par les autochtones. En réponse, mon co-auteur et moi-même avons écrit une réfutation publiée le 20 juillet, également dans Nature Sustainability.

Ayant étudié les changements forestiers dans l’est des États-Unis au cours des 40 dernières années, je ne nie pas l’importance des conditions climatiques dans la dynamique de la végétation et des incendies ni son rôle dans l’augmentation de l’ampleur des incendies humains, mais l’étude de cette équipe était limitée par le fait que Les feux de sous-étage d’intensité ne produisent pas suffisamment de charbon pour discerner dans les sédiments lacustres qu’ils ont étudiés. En effet, bon nombre des changements survenus après l’arrêt du brûlage des Amérindiens ne sont pas compatibles avec le fait que le climat est le principal moteur écologique. Un monde qui se réchauffe au cours du siècle dernier aurait dû favoriser les prairies adaptées au chaud, les chênes et les pins. Au lieu de cela, selon mes recherches, il a favorisé l’invasion d’arbres adaptés au froid en raison de l’absence de brûlage, au détriment de ces principaux biomes végétaux.

Dans leur zèle à promouvoir l’importance du changement climatique en tant que moteur écologique, ces scientifiques et bien d’autres négligent le rôle écologique profond que les peuples autochtones ont joué dans l’est des États-Unis. Leurs conclusions contredisent le fier héritage et le patrimoine de l’utilisation et de l’intendance des terres par les peuples autochtones. , non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier.

Il y a eu une augmentation significative des articles de revues scientifiques traitant du changement climatique au cours des dernières décennies. C’est l’objectif dominant des scientifiques de l’environnement et pour une bonne raison. Cependant, il est regrettable que la science, en tant qu’entreprise humaine, puisse être sujette à des mouvements de bande qui piétinent d’autres idées pour promouvoir la vision centrée. Ce n’est pas juste et souvent pas intentionnel, mais c’est une réalité de la vie. Dans ce cas, cependant, ce ne sont pas seulement des idées scientifiques différentes qui sont ignorées, mais un énorme corpus de preuves soulignant l’importance des peuples autochtones. Cette tendance ne se limite pas à la Nouvelle-Angleterre mais se retrouve dans de nombreux endroits aux États-Unis et dans le monde. Les exemples incluent l’attribution des incendies catastrophiques dans l’ouest des États-Unis et en Australie uniquement au changement climatique, alors qu’en fait, l’absence de brûlage par les autochtones au cours du siècle dernier ou plus et l’accumulation résultante de combustibles hautement inflammables sont un autre facteur important.

Ignorer le rôle important que les peuples autochtones ont joué et, dans certains domaines, jouent encore, marginalise encore davantage ces personnes. Cela entrave également notre capacité à comprendre comment gérer au mieux la végétation contre l’invasion d’espèces indésirables et les futurs incendies catastrophiques, tels que la réduction des combustibles par l’éclaircissage des forêts et la restauration des cycles naturels des incendies avec un brûlage contrôlé. Les scientifiques doivent tenir compte de la vaste gamme de causes du changement écologique, et pas seulement du climat, pour mieux servir l’intendance des précieux biomes du monde.