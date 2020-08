Nous sommes dans une pandémie terrifiante et déroutante, avec de nouvelles informations parfois contradictoires sur le COVID-19 qui émergent tout le temps. Au début, de nombreux conseils de santé publique reposaient sur ce que nous savions des précédentes éclosions de maladies. Mais ce nouveau coronavirus se comporte de manière inattendue et il est difficile de suivre le rythme. De plus, les gens ont tendance à se souvenir des premières choses qu’ils apprennent sur un nouveau sujet, un phénomène appelé «biais d’ancrage», et il est psychologiquement difficile de remplacer les anciennes informations par de nouvelles connaissances. Voici neuf des choses les plus importantes que nous avons apprises sur le SRAS-CoV-2 au cours des sept derniers mois et pourquoi nous ne les avons pas entièrement comprises ou appréciées au début.

Éclosions de COVID-19 peut se produire n’importe où. Il y a eu beaucoup de vœux pieux et autres (comme dans: c’est le problème de ces autres personnes) dans les premiers mois de la pandémie: les Chinois l’ont eu à cause de l’endroit où ils achètent leurs produits alimentaires. Les Italiens l’ont compris parce qu’ils se saluent avec des baisers sur les joues. Les gens sur les bateaux de croisière l’ont eu à cause des buffets. Les gens dans les maisons de soins infirmiers l’ont parce qu’ils sont fragiles. Les gens de New York l’ont compris parce que la ville est bondée. Nous savons maintenant que des épidémies peuvent survenir dans les zones urbaines, les zones rurales, les banlieues et dans n’importe quelle culture du monde.

COVID-19 peut rendre malade et tuer n’importe qui. Les premières victimes de la pandémie étaient disproportionnellement plus âgées ou avaient des problèmes de santé existants. L’âge et la fragilité sont toujours des facteurs de risque de maladies graves et de décès, mais nous savons maintenant que la maladie peut tuer des personnes jeunes et en bonne santé. Il peut tuer de jeunes adultes. Cela peut tuer des adolescents. Cela peut tuer des enfants.

Les surfaces contaminées ne constituent pas le principal danger. Dès le début, les experts en santé publique ont conseillé aux gens de se laver les mains fréquemment (en chantant deux fois «Joyeux anniversaire»), de désinfecter les surfaces et d’éviter de toucher leur visage. Ceci était basé sur des études sur la façon dont d’autres maladies se propagent, telles que les norovirus et les virus qui causent le rhume. C’est toujours une bonne idée de se laver les mains régulièrement (et d’éviter les poignées de main), mais nous savons maintenant que les surfaces ne sont pas le principal vecteur du SRAS-CoV-2.

C’est dans l’air. Au début, les experts pensaient que le virus se propageait principalement par des boules de mucus et de salive expulsées lorsque les gens toussaient ou éternuaient. Ils pensaient que ces gouttelettes étaient suffisamment lourdes pour sortir assez rapidement de l’air. Sur la base des premiers cas de propagation à l’hôpital, le virus semblait être aérosolisé – c’est-à-dire projeté dans l’air en particules suffisamment petites pour flotter – uniquement par certaines procédures médicales telles que placer quelqu’un sur un ventilateur. Mais nous savons maintenant que le virus est expulsé dans une gamme de tailles de gouttelettes, avec certaines particules suffisamment petites pour persister dans l’air, en particulier dans les espaces intérieurs mal ventilés.

De nombreuses personnes sont contagieuses sans être malades. D’autres maladies respiratoires font tousser et éternuer. L’épidémie initiale de SRAS a rendu les gens si malades, si rapidement, que la plupart d’entre eux sont allés à l’hôpital. Les contrôles de température et le fait de dire aux malades de rester à la maison peuvent empêcher la propagation des maladies symptomatiques, et dans les premiers mois de la pandémie, de nombreux pays ont commencé à dépister les personnes à leurs frontières pour détecter ces cas. Mais le plus grand défi pour arrêter le SRAS-CoV-2 est que de nombreuses personnes apparemment en bonne santé propagent la maladie sans symptômes ou avant que les symptômes ne commencent, simplement en parlant et en respirant.

Le temps chaud de l’été n’arrêtera pas le virus. La grippe est une maladie respiratoire saisonnière qui culmine en hiver, et certains experts espéraient que la propagation du COVID-19 montrerait un schéma similaire et ralentirait dans l’hémisphère nord au printemps et en été. Nous savons maintenant que le comportement des gens, quelle que soit la saison, est le meilleur indicateur de la propagation de la maladie.

Les masques fonctionnent. Lorsque la pandémie a commencé, les experts craignaient que l’achat de masques en masse ne puisse aggraver les pénuries d’équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé et d’autres personnes qui en avaient besoin. Ils ont également averti que les masques pourraient rendre les gens satisfaits de la distanciation sociale et que les masques en tissu ou en papier (contrairement aux masques chirurgicaux N95) ne peuvent pas arrêter les plus petites particules virales en aérosol. Nous savons maintenant que les masques peuvent réduire considérablement la quantité de virus que les gens expulsent dans l’air lorsqu’ils parlent, et que les masques protègent les personnes qui les portent – pas parfaitement, mais suffisamment pour réduire la transmission de la maladie.

Le racisme, pas la race, est un facteur de risque. La pandémie devrait mettre fin à l’idée fausse courante selon laquelle la race, une construction sociale, est une explication biologique des disparités en matière de santé. Le COVID-19 a tué de manière disproportionnée des personnes de couleur aux États-Unis. Ce n’est pas à cause de différences génétiques, mais à cause du racisme systémique qui a isolé et appauvri de nombreux Amérindiens et a rendu les Noirs et les Latinx plus susceptibles d’avoir des emplois «essentiels» qui les exposent à l’infection, à un plus grand fardeau de stress et à moins d’accès aux soins de santé de haute qualité.

La désinformation tue. Le président des États-Unis, d’autres politiciens, des militants anti-vaccins et des membres des médias de droite, à leur honte éternelle, ont utilisé la pandémie pour attiser le racisme, répandre la désinformation et amplifier les théories du complot. Leurs partisans ont menacé les responsables de la santé, notamment Tony Fauci et sa famille; refusé de porter des masques; refusé de coopérer avec les traceurs de contact; et a rejeté les conseils de santé publique de base éprouvés sur la distanciation sociale. Le représentant Louie Gohmert, qui a refusé de porter un masque dans le Capitole et aurait découragé son personnel et ses stagiaires de porter des masques, a été testé positif au SRAS-CoV-2 et est traité à l’hydroxychloroquine, un médicament que Trump a approuvé mais qui a échoué. essais cliniques. Le partisan de Trump, Herman Cain, est décédé du COVID-19 le 30 juillet, des semaines après avoir assisté à un rassemblement à Tulsa sans masque. Les appels aux centres antipoison ont augmenté après que Trump a supposé que l’injection ou l’ingestion de désinfectants pouvait protéger contre le coronavirus. Les premières preuves suggèrent que les personnes qui ont regardé Fox News étaient plus susceptibles de minimiser la pandémie, aggravant la propagation. La mesure de santé publique la plus importante lors d’une pandémie de maladie sans traitement ni vaccin – comme l’ont montré de nombreux pays dans le monde qui ont contrôlé le virus – consiste à aider les experts à partager des informations claires, fiables, précises et exploitables basées sur les meilleures preuves. . Répandre des mensonges a propagé cette maladie.

