Voici quelque chose que je pensais ne jamais dire: Donald Trump avait raison. De toute façon, en 1997. A propos de se serrer la main.

«Les Japonais ont raison», a écrit Trump (avec le co-auteur Kate Bohner) dans le livre Trump: The Art of the Comeback. «Ils se tiennent légèrement à part et font un arc rapide, formel et très beau afin de reconnaître la présence de l’autre … Je souhaite que nous développions une coutume de salutation similaire en Amérique. En fait, j’ai souvent pensé à sortir une série d’annonces dans les journaux encourageant la suppression de la poignée de main. »

Bien sûr, à cause du COVID-19, la poignée de main est terminée. Malheureusement, il pourrait faire son propre retour sans un lobbying vigoureux contre lui. Je vais maintenant faire un peu de ce lobbying.

«Des rapports médicaux récents», a également écrit Trump, «sont sortis disant que le rhume et diverses autres affections se propagent par le fait de se serrer la main. Je n’ai aucun doute à ce sujet.

En effet, une recherche utilisant les termes «poignée de main» et «infection» dans des articles de revues entre 1990 et 1997 donne lieu à un article de 1991 dans le Journal of Clinical Microbiology avec le titre «Potential Role of Hands in the Spread of Respiratory Viral Infections: Études sur le virus de la parainfluenza humaine 3 et le rhinovirus 14. »

Cet article est sans aucun doute celui que Trump a lu dans sa recherche complète et minutieuse – il s’est démarqué comme sa source probable parce que la plupart des résultats de recherche pour cette période concernaient des articles parlant de la «poignée de main» moléculaire entre une protéine du VIH et des cellules humaines. . De telles études pourraient ne lui avoir apporté que des rappels désagréables qui l’ont amené au Howard Stern Show à comparer son risque de MST aux combats au Vietnam.

Dans un autre article que je suis arrivé, publié dans la revue Medical Record, Nathan Breiter a écrit sur le fait de tomber sur un ami et de se serrer automatiquement la main, pour trouver la main «rugueuse et grasse». Breiter a appris plus tard que ce qu’il ressentait était de la syphilide: une lésion cutanée causée par la syphilis. Cette expérience a amené Breiter, en tant que médecin de formation, à réfléchir.

Après avoir examiné comment les poignées de main se produisaient – «la coutume de serrer la main est née dans la pratique ancienne et universelle de saisir la main de l’arme pendant une trêve par mesure de précaution contre la trahison» – Breiter suggère de bannir la pratique de la poubelle médicale de l’histoire: voir qu’à partir d’une période relativement sombre et illettrée, une coutume d’origine rationnelle, dont la justification s’est réduite au néant au cours de sa propagation et de sa migration à travers les siècles successifs, a été introduite dans notre civilisation glorieuse, inutile dans son essence, dépourvue de toute intelligence, et positivement nuisible à la santé publique. »

Comme l’écriture fleurie le révèle, cet article est apparu bien avant les «récents rapports médicaux» de Trump. C’est à partir de 1897, exactement un siècle avant l’Art du retour, donc la notion d’antishake existe depuis un certain temps. À propos, le livre de retour est une suite de Trump: The Art of the Deal (écrit par le fantôme Tony Schwartz, désormais regrettable). Le deuxième livre était motivé par l’une des faillites d’entreprise astucieuses de Trump.

Malheureusement, en tant que président, Trump est passé du mépris de la poignée de main à la militarisation. Des vidéos avec divers dirigeants mondiaux le montrent en train de saisir la paume de son homologue, la rapprochant – et eux – et tenant leur main en otage pendant un moment. Le mouvement semble être une tentative de dominer physiquement, mais donne l’impression qu’il n’a entendu que le premier mot de «bully pulpit».

On peut faire mieux. En plus de s’incliner, d’autres salutations sans contact existent dans de nombreuses cultures. Il y a les paumes hindoues ensemble et l’arc de la tête; la main islamique sur le cœur; le salut militaire; le geste de la main fendue Vulcan. (La star de Star Trek Leonard Nimoy a basé le mouvement fluide de Spock sur un symbole de bénédiction hébreu. Rendez-vous dans un cimetière juif si vous voulez voir beaucoup de tombes ornées de ce que la plupart des gens considèrent comme Vulcain.)

J’aime toutes les alternatives mieux que le tâtonnement occidental traditionnel. Le moment est venu de dire: «Regardez. Pas de mains. »