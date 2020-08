En septembre 2019, des millions de travailleurs et d’étudiants du monde entier ont quitté leur école et quitté leur emploi pour protester contre l’inaction des gouvernements face au changement climatique. Pour les manifestants, les conséquences du réchauffement climatique n’étaient que trop apparentes. L’année dernière, les feux de brousse de l’été noir en Australie ont entraîné la destruction et la mort, tuant des centaines de millions d’animaux. Des conditions plus chaudes ont déclenché une fonte des glaces record, des vagues de chaleur, de faibles rendements des cultures et des récifs blanchis – et ont même, selon certains, préparé le terrain pour la pandémie du nouveau coronavirus. Les scientifiques savent depuis des décennies que le changement climatique entraînerait des résultats désastreux. Mais au cours des dernières années, nous avons acquis une meilleure compréhension scientifique du moment, du lieu et de la manière dont les effets du réchauffement climatique se font sentir.

Pour rattraper l’essentiel, ce numéro débute par une introduction utile sur ce qui se passe sur notre planète – et dissipe les arguments fastidieux avancés par les négationnistes du changement climatique. L’accélération des taux de fonte des glaces dans l’Arctique promet d’élever le niveau de la mer et de déplacer des millions de personnes, et la fonte du pergélisol menace de doubler le réchauffement qui s’est déjà produit.

Les impacts sur la société humaine sont inévitables. L’air plus chaud manipule les courants-jets et les conditions météorologiques et alimente des tempêtes plus extrêmes. L’intensification des inondations, des sécheresses et des tempêtes modifie comment et où vivent les gens et comment les maladies se propagent parmi nous. Les conditions climatiques changeantes forcent les émigrations humaines et renforcent les tensions géopolitiques entre les États-nations.

Les changements affecteront presque toutes les espèces sur terre. Au fur et à mesure que les océans absorbent le dioxyde de carbone de l’air, les eaux acidifient et mettent en péril les créatures qui s’y trouvent. Les biologistes élèvent des coraux tolérants à la chaleur pour les transplanter dans les récifs les plus menacés. Les schémas de reproduction et de migration des plantes et des animaux de l’Arctique continuent de changer et pour aider les arbres menacés, les dendrologues ont développé un type de sélection artificielle contrôlée par l’homme qui identifie les espèces les plus aptes à survivre.

Le spectre du changement climatique est effrayant, mais nous en avons également appris davantage sur les stratégies d’atténuation efficaces. La conception urbaine peut faciliter la libération de CO2 et d’autres produits humains nocifs. Des politiques plus fortes qui découragent la récolte de combustibles fossiles et imposent une taxe intelligente sur le carbone peuvent nous aider à réduire les émissions américaines. Pour éviter les pires résultats, nous devrons probablement encore extraire du CO2 de l’atmosphère et des technologies innovantes émergent pour répondre à l’appel.

Nous ne pouvons pas mobiliser ces solutions assez tôt. Un rapport récent du Bureau national de recherche économique a déclaré que les souffrances financières résultant du changement climatique seraient généralisées – endommageant les infrastructures, réduisant la productivité du travail et affectant les rendements agricoles pour le pire. Nous sommes confrontés à une réorganisation complète des écosystèmes de la terre et des sociétés humaines qui en dépendent. Aucun doute ne subsiste sur les problèmes auxquels notre planète est confrontée. Mais comment, ou si, nous les réglons dépend entièrement de nous.