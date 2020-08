L’Amérique polarisée est d’accord sur une chose: la série actuelle de manifestations contre la violence policière raciste peut en effet forcer une véritable réforme. Le président Trump pense que les manifestants veulent «renverser la révolution américaine» et que la Garde nationale et l’armée régulière doivent agir de manière décisive pour «dominer les rues». Les militants de Black Lives Matter craignent que ces manifestations, comme tant d’autres au cours des dernières décennies, finissent par se calmer, laissant des concessions temporaires, des victoires symboliques et un régime inaltéré de racisme systémique, ainsi qu’une violence policière incessante.

L’histoire nous montre que Trump a des raisons de craindre – non pas une rébellion réelle, mais une révolution qui pourrait renverser le racisme qui imprègne encore la société américaine. À partir des années 1950 et jusqu’aux années 1970, les manifestations pour les droits civiques ont renversé le système Jim Crow, long d’un siècle et profondément ancré dans le Sud. La manière dont ils ont accompli cela peut offrir des leçons importantes à ceux qui souhaitent concrétiser les craintes de Trump.

Dans sa «Lettre de la prison de Birmingham» de 1963, Martin Luther King, Jr. résumait succinctement ce qu’il espérait que la campagne de Birmingham devait accomplir afin de forcer un changement structurel durable: «Le but de notre programme d’action directe est de créer une situation de crise. emballé qu’il ouvrira inévitablement la porte à la négociation.

Ces mots ont été écrits au milieu d’une lutte globale et soutenue pour créer des perturbations chroniques dans la ville de Birmingham. D’importants contingents de manifestants sont entrés – et ont refusé de quitter – les grands magasins du centre-ville; organisé des sit-in dans pratiquement chaque centimètre carré de l’espace public; et obstrué toutes les artères principales de la ville. Aucun client ne pouvait entrer dans les magasins, aucune marchandise ne pouvait être livrée et aucune entreprise n’était en cours. L’effort du commissaire à la sécurité publique Bull Connor pour «dominer les rues», en recourant à une violence policière barbare contre les manifestants, a échoué; au lieu de cela, cela a provoqué encore plus de perturbations et de plus grandes manifestations. Et de nouvelles arrestations étaient impossibles parce que chaque prison de la ville était remplie bien au-delà de sa capacité.

Comme King l’avait prédit pendant son incarcération pour sa participation à ces manifestations, une situation pleine de crise a été créée. Et dès que les chefs d’entreprise et l’élite politique se sont rendu compte que les manifestations étaient effectivement chroniques, ils ont négocié avec les dirigeants du mouvement, acceptant de démanteler la ségrégation raciale dans le commerce et les services publics.

Ces manifestations pleines de crise ont conduit à l’éradication des lois Jim Crow et des panneaux «Blancs seulement», et ont finalement cédé la place à un changement de régime dans le Sud. La création de situations de crise dans le Sud a abouti à la promulgation du Civil Rights Act de 1964 et du Voting Rights Act de 1965. Au moment où j’écris dans mon livre Les origines du mouvement des droits civiques, contrairement à la version aseptisée des lunettes roses de l’histoire, le changement n’a pas été généré par des marches non perturbatrices de personnes chantant «We Shall Overcome». La question de savoir si le mouvement Black Lives Matter crée un changement significatif et durable dépend de la mesure dans laquelle il perturbe les régimes d’inégalités raciales et peut soutenir cette perturbation jusqu’à ce que les capitaines de la suprématie blanche soient prêts à négocier.

Le mouvement a pris un bon départ vers la création et le maintien de situations de crise aux États-Unis. Déclenchées par le meurtre de George Floyd, des manifestations de masse dans tous les États et dans des dizaines d’autres pays ont perturbé le «statu quo» dans pratiquement tous les domaines de la vie. Sur le terrain dans d’innombrables villes, le mouvement a reproduit la stratégie de Martin Luther King à Birmingham, remplissant les rues et les zones commerçantes de manifestations qui empêchent l’accès aux magasins, interfèrent avec les livraisons et chassent les clients, créant – au milieu des perturbations massives causées par la pandémie COVID-19 – une crise chronique dans les quartiers d’affaires.

Les manifestations perturbent les routines policières – y compris leur utilisation routinière d’une violence excessive contre les communautés de couleur – et les forcent à retenir leurs actes répréhensibles face à des protestations légitimes. Les affrontements entre la police et les manifestants ont produit une inconduite policière très médiatisée qui a conduit, comme à Birmingham, à des manifestations plus importantes et plus perturbatrices, promettant de produire la crise chronique que Martin Luther King a prescrite comme condition préalable nécessaire à une négociation significative.

Les manifestations dominent les cycles de nouvelles télévisées, imprimées et radiophoniques et attirent l’attention sur le racisme systémique. De nouvelles voix et idées pénètrent dans les médias et perturbent la loyauté enracinée à de nombreuses pratiques culturelles et symboles soutenant et renforçant le racisme. Les manifestants renversent et retirent les monuments confédérés des lieux publics, gagnant, pour la première fois depuis des décennies, l’attention des principaux médias et forçant le gouvernement et les institutions privées à retirer les symboles de la suprématie blanche de l’affichage public.

Les manifestations perturbent la prétention des États-Unis à un leadership moral dans les affaires mondiales, en particulier lorsque le président Trump préconise et agit – comme il l’a fait à Lafayette Park à Washington – pour «dominer les rues» avec des attaques militaires contre ceux qui protestent contre les violentes agressions policières. Et, comme les efforts de Bull Connor il y a près de 60 ans, ces attaques ont échoué, provoquant des manifestations plus importantes et plus perturbatrices.

Jusqu’à présent, les perturbations ont entraîné des changements symboliques, notamment le changement de drapeaux, le remplacement de monuments, le changement de nom des bâtiments et des rues, la modification des paroles de musique et la modification de notre vocabulaire de discours. Ces changements sont durement gagnés et importants, mais l’éradication de ces symboles de la suprématie blanche n’améliore pas les difficultés matérielles du racisme systémique. Ce sont les premières concessions accordées, car elles ne coûtent pas cher. Le renversement du statut confédéré peut produire des sentiments de douleur, de l’humiliation et même de la rage meurtrière chez ceux qui chérissent les symboles de la suprématie blanche, mais cela ne coûte pas des milliards de dollars.

Les changements structurels qui peuvent réduire ou éradiquer le racisme systémique sont tout à fait différents des changements culturels. Ils nécessitent la réaffectation des ressources de base pour égaliser les revenus et la richesse, l’emploi et le sous-emploi, les possibilités d’éducation, les taux d’incarcération et l’accès à des soins de santé de qualité.

Les changements structurels sont très coûteux à mettre en œuvre et impliquent une logique à somme nulle qui place les institutions puissantes du mauvais côté de l’histoire. Il s’agit de transférer de l’argent actuellement destiné à l’armement de la police vers des écoles sous-financées dans les communautés noires; réduire le budget militaire pour financer les logements sociaux; et taxer des niveaux obscènes de rémunération des dirigeants et des bénéfices gonflés des entreprises pour faire du salaire minimum un salaire décent. Pour réaliser des changements structurels, des perturbations sociales généralisées et durables doivent se poursuivre jusqu’à ce que les personnes et les institutions puissantes dont les fonds sont nécessaires pour la péréquation soient prêtes à négocier.

C’est un moment unique dans l’histoire américaine. La question cruciale est de savoir si les dirigeants blancs et noirs actuels ou futurs de ces puissantes institutions comprennent que la crise chronique ne peut être résolue que s’ils négocient les changements nécessaires pour amener le pays vers les idéaux démocratiques qu’il a mis sur papier il y a des siècles. Il y a des lueurs d’espoir que les manifestations actuelles ont été suffisantes pour forcer des négociations qui ont déjà conduit à certaines réformes (interdire les étranglements, par exemple) et en mettre davantage sur la table pour la première fois, comme la suppression du financement de la police. Si ces premiers signes ne se transforment pas en réforme systémique, des perturbations nationales pleines de crises seront nécessaires pour amener les États-Unis vers une union plus parfaite.