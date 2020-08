En 1924, l’Encyclopædia Britannica a publié jusqu’à présent une histoire en deux volumes du XXe siècle. Plus de 80 auteurs – professeurs et politiciens, soldats et scientifiques – ont rédigé des chapitres de Ces années mouvementées: le vingtième siècle en devenir, raconté par nombre de ses créateurs. Mais le livre est vaste de 1 300 les pages ne mentionnent jamais la pandémie de grippe catastrophique qui avait tué entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde cinq ans plus tôt. Et de nombreux manuels d’histoire des décennies suivantes ne font que noter la pandémie de grippe de 1918-1919 comme un aparté lors de l’examen de la Première Guerre mondiale, voire pas du tout.

Jusqu’à tout récemment, la pandémie était restée étrangement faible dans la sphère publique, par rapport à d’autres événements importants du XXe siècle. Les monuments et les fêtes fédérales commémorent les personnes perdues lors des deux guerres mondiales. De nombreux musées populaires et films à succès racontent le naufrage du Titanic et les missions de la lune Apollo. Mais on ne peut pas en dire autant de la grippe de 1918 (souvent appelée «grippe espagnole» en raison de croyances erronées sur son origine). Bien sûr, la pandémie n’a pas été entièrement oubliée: beaucoup d’aujourd’hui en sont conscients ou connaissent même des ancêtres qui y ont succombé. Mais l’événement semble constituer une part disproportionnée du récit de notre société sur son passé.

Qu’une pandémie aussi dévastatrice puisse devenir si dormante dans notre mémoire collective a intrigué Guy Beiner, un historien à l’Université Ben-Gourion du Néguev en Israël, le poussant à passer des décennies à rechercher son héritage. «Nous avons une illusion. Nous pensons que si un événement est historiquement significatif – s’il affecte beaucoup, beaucoup de gens, s’il change le sort de pays dans le monde, si beaucoup de gens en meurent – alors il sera inévitablement rappelé », dit-il. «Ce n’est pas du tout ainsi que cela fonctionne. Et la grippe espagnole est exactement un avertissement pour cela.

Beiner a commencé à collectionner des livres sur la pandémie de 1918 il y a 20 ans. Pendant longtemps, ils ont émergé dans un filet très lent. Mais maintenant, comme le monde le considère avec COVID-19, il peut difficilement suivre l’effusion de non-fiction et de fiction. «J’ai, dans mon bureau, trois piles [of novels] m’attend – d’énormes piles », dit-il. Auparavant, sujet de niche même parmi les historiens, la grippe de 1918 a été comparée à la pandémie actuelle en termes de taux de mortalité, d’efficacité apparente des masques et de distanciation sociale, et d’impact économique potentiel. Rien qu’en mars 2020, la page Wikipédia en anglais consacrée à la «grippe espagnole» a recueilli plus de 8,2 millions de vues, brisant le record mensuel de 144 000 vues avant 2020 pendant le centenaire de la pandémie en 2018.

L ‘«oubli» mondial et la redécouverte continue de la grippe de 1918 ouvrent une fenêtre sur la science de la mémoire collective. Et ils offrent des indices alléchants sur la façon dont les générations futures pourraient considérer la pandémie actuelle de coronavirus.

Qu’est-ce que la mémoire collective?

Lancée au début du XXe siècle par le sociologue Maurice Halbwachs, l’étude de la mémoire collective a suscité un intérêt général dans les sciences sociales ces dernières années. Henry Roediger III, psychologue à l’Université de Washington à Saint-Louis, définit la mémoire collective comme «comment nous nous souvenons de nous-mêmes en tant que partie d’un groupe … qui forme notre identité». Des groupes tels que les nations, les partis politiques, les communautés religieuses et les fandoms sportifs, explique-t-il, tissent des événements de leur passé collectif dans un récit qui renforce le sentiment partagé de qui ils sont.

Les chercheurs utilisent souvent des méthodes de rappel ouvert pour étudier la mémoire collective des groupes d’événements historiques bien connus. Par exemple, Roediger et son collègue James Wertsch, également à l’Université de Washington à Saint-Louis, ont demandé aux Américains et aux Russes de nommer les 10 événements les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont le plus souvent cité l’attaque de Pearl Harbor, les bombardements atomiques du Japon et l’Holocauste. La plupart des Russes ont souligné la bataille de Stalingrad, la bataille de Koursk et le siège de Leningrad. Le seul événement qui est apparu sur les deux listes était le jour J, connu en Russie sous le nom de «l’ouverture du deuxième front». Les événements les plus fortement rappelés par les habitants de chaque pays, disent les chercheurs, reflètent le cadre narratif, ou schéma, de cette nation pour se souvenir du passé.

Des policiers de Seattle portant des masques protecteurs en gaze pendant l’épidémie de grippe de 1918. Crédit: Time Life Pictures, Archives nationales, The LIFE Picture Collection via .

Une telle étude pourrait indiquer les détails de la grippe de 1918 dont les gens sont conscients. Mais « pour autant que je sache, personne ne l’a fait », dit Wertsch. « Si vous faisiez une enquête, vous ne fourniriez rien. » Même en faisant des comparaisons avec le COVID-19, dit-il, peu d’individus peuvent citer des détails significatifs sur la pandémie antérieure. Wertsch note que la mémoire collective semble dépendre largement de récits avec un début, un milieu et une fin clairs. «S’il y a un instrument cognitif qui est le plus omniprésent, le plus naturel…, c’est bien le récit», dit-il. «Toutes les cultures humaines n’ont pas de systèmes de nombres arithmétiques, encore moins le calcul. Mais toutes les cultures humaines utilisent des récits. »

Pour les pays engagés dans la Première Guerre mondiale, le conflit mondial a fourni un arc narratif clair, rempli de héros et de méchants, de victoires et de défaites. De ce point de vue, un ennemi invisible comme la grippe de 1918 n’avait guère de sens narratif. Il n’avait pas d’origine claire, tuait des personnes par ailleurs en bonne santé en plusieurs vagues et disparaissait sans être compris. Les scientifiques de l’époque ne savaient même pas qu’un virus, et non une bactérie, causait la grippe. «Les médecins ont eu honte», dit Beiner. «Ce fut un énorme échec de la médecine moderne.» Sans schéma narratif pour l’ancrer, la pandémie a pratiquement disparu du discours public peu après sa fin.

Contrairement à la grippe de 1918, le COVID-19 n’a jusqu’à présent pas de guerre massive avec laquelle rivaliser de mémoire. Et la compréhension scientifique des virus s’est considérablement améliorée au cours du siècle dernier (bien que de nombreux mystères du COVID-19 subsistent). Pourtant, à certains égards, peu de choses ont changé depuis la pandémie de nos ancêtres. «Même si notre expérience de verrouillage, dans son ampleur et sa rigueur, est sans précédent, nous pensons de la même manière qu’elles l’étaient» il y a plus de 100 ans, déclare Laura Spinney, auteur de Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 et comment cela a changé le monde. «Jusqu’à ce que nous ayons un vaccin, notre principal moyen de nous protéger est la distanciation sociale, et c’était leur principal moyen de se protéger à l’époque. La controverse actuelle sur les masques a également un précédent: par exemple, près de 2000 personnes ont assisté à une réunion de 1919 de la Ligue anti-masque de San Francisco.

Les recherches sur la manière dont la polarisation politique affecte la formation de la mémoire collective sont rares. Roediger et Wertsch soupçonnent que la division augmente la saillance du souvenir d’un individu d’un événement. Mais Wertsch s’interroge sur l’influence potentielle de cet effet sur une mémoire collective cohérente de la pandémie actuelle. «Le virus n’est tout simplement pas un personnage idéal pour un récit idéal», dit-il.

Même la course pour développer et distribuer un vaccin a peu de chances de donner un récit fort, selon Wertsch. «Il est concevable de voir émerger un héros scientifique comme Louis Pasteur au 19e siècle», dit-il. «Mais il convient de noter que notre souvenir de lui est précisément de lui et non d’une épidémie en particulier.» Pourtant, avec ou sans histoire forte, le COVID-19 sera beaucoup mieux documenté que la pandémie survenue il y a 100 ans. Une couverture médiatique exhaustive pourrait-elle renforcer une mémoire collective?

Médias et imagerie

Alors que la grippe de 1918 faisait rage, les journaux et les magazines l’ont largement couverte. Meg Spratt, maître de conférences en communication à l’Université de Washington, note que la couverture médiatique américaine de la pandémie a mis en évidence un langage «biomilitariste». De nombreux articles ont présenté la situation comme une bataille entre les humains (principalement des représentants du gouvernement) et la maladie. Mais la presse du jour a publié «très peu de choses sur l’expérience des victimes et des survivants eux-mêmes», dit Spratt. Au lieu de cela, la couverture mettait l’accent sur les experts et l’autorité – presque exclusivement des hommes blancs. Spratt a également vu des preuves que la Première Guerre mondiale a éclipsé la maladie. «Lorsque les décès dus à la grippe ont dépassé les décès dus à la guerre à l’automne 1918, le New York Times a publié les nouvelles comme une petite histoire sur une page intérieure», a-t-elle écrit dans un article de 2001 sur le sujet.

Spratt perçoit certains parallèles entre la couverture de la grippe de 1918 et celle du COVID-19. «Vous mettez toujours l’accent sur les experts en santé publique qui essaient de proposer une sorte de politiques ou de recommandations pour protéger les gens», dit-elle. «Mais aujourd’hui, il semble y avoir cette amplification. Je pense que cela vient en partie des différentes technologies médiatiques dont nous disposons. » Étant donné qu’Internet et les médias sociaux ont permis aux citoyens ordinaires de documenter publiquement leur vie pendant la pandémie, dit Spratt, « il y aura des informations plus riches sur ce que les gens ont réellement vécu. » De cette manière, des comptes rendus de première main de travailleurs essentiels aux rapports sur les disparités raciales et socio-économiques dans les impacts du COVID-19, le paysage médiatique de 2020 fournit une image plus complète de la pandémie actuelle.

Les photographies pourraient également aider à construire une mémoire collective du COVID-19. La recherche psychologique a toujours montré que la mémoire visuelle des humains est beaucoup plus forte que notre souvenir de mots ou d’idées abstraites. Ainsi, des images largement diffusées peuvent former l’épine dorsale d’une mémoire collective, dit Roediger. L’histoire est remplie d’images emblématiques: les troupes américaines brandissant le drapeau sur Iwo Jima; les tours jumelles s’effondrent le 11 septembre; Colin Kaepernick à genoux pendant l’hymne national. Mais «les caméras ont tendance à s’arrêter à la porte de la chambre du malade ou de l’hôpital», note Spinney. «Nous avons tendance à ne pas entrer dans cet espace.» Peu d’images montrent les symptômes dramatiques, tels qu’un visage bleu et des saignements des oreilles, subis par de nombreuses personnes qui ont contracté la grippe de 1918. De même, les photographies frappantes susceptibles de renforcer la mémoire collective sont rares dans les reportages d’aujourd’hui sur des hôpitaux surchargés, des pénuries d’équipements de protection individuelle et des décès élevés dans les maisons de retraite.

Même si aucune image emblématique n’apparaît, les individus se souviendront certainement de la façon dont le COVID-19 les a affectés, eux et leurs familles. Il en était de même pour la grippe de 1918: en 1974, l’historien Richard Collier a publié un livre rassemblant les souvenirs personnels de plus de 1700 personnes du monde entier. Mais comme les historiens l’ont découvert, les souvenirs collectifs fluctuent en fonction du contexte social de l’époque.

Cycles de mémoire et d’oubli

Cette année n’est pas la première fois qu’une nouvelle pandémie provoque le réexamen de celle de 1918. Le XXe siècle a vu deux autres pandémies de grippe, qui se sont produites en 1957 et 1968. Dans les deux cas, «soudainement, le souvenir de la Grande Grippe se reproduit», Dit Beiner. «Les gens commencent à chercher ce précédent; les gens commencent à chercher le remède. De même, lors de la peur de la grippe aviaire en 2005 et de la pandémie de grippe porcine en 2009, Google recherche dans le monde entier une «grippe espagnole» dopée (bien que les deux augmentations aient été éclipsées par celle survenue en mars dernier). Pendant ce temps, un nombre croissant de recherches historiques a étoffé l’histoire de la grippe de 1918, jetant les bases d’une résurgence significative de sa mémoire dans la sphère publique.

Beiner voit la crise actuelle comme un point de basculement dans la façon dont la société se souviendra de la pandémie de 1918. Parmi sa collection de livres à ce sujet, dit-il, «aucun d’entre eux n’est devenu le grand roman, un livre que tout le monde lit. Je pense que cela pourrait changer maintenant. Beiner prédit que COVID-19 inspirera un roman à succès ou un film majeur centré sur la grippe de 1918. Ce type de repère culturel pourrait servir d’ancre au discours public sur l’événement, fortifiant la vague actuelle de mémoire sociale.

Quant au COVID-19, Beiner anticipe des «pics de mémoire puis des pertes de mémoire» similaires au cours des prochaines décennies. «Nous allons avoir une histoire compliquée. Et ce sera toujours une dialectique, l’oubli et la mémoire dynamiques travaillant ensemble – ce qui se passe dans la sphère publique et ce qui est relégué à la sphère privée », dit-il.

Une mémoire collective plus forte de la grippe de 1918 pourrait également aider à créer le schéma narratif nécessaire pour maintenir le profil public du COVID-19 après la fin de la pandémie d’aujourd’hui. Si des monuments, des musées ou des commémorations sont créés, ils fourniront également un cadre social pour une discussion continue sur la crise actuelle. En fait, la New-York Historical Society collectionne déjà des articles liés au COVID-19 pour une future exposition. «Je pense qu’il y aura beaucoup plus d’impact cette fois car nous sommes maintenant conscients que nous ne nous sommes pas souvenus, de manière publique, de la grippe espagnole de 1918», déclare José Sobral, anthropologue social à l’université de Lisbonne.

Wertsch n’en est pas si sûr. «Dans quelques années», dit-il, «nous pourrions oublier cela.» Il soupçonne que la façon dont la pandémie de coronavirus se termine – et si elle est suivie par d’autres pandémies – déterminera si les nations peuvent tisser un récit sur le COVID-19 dans le cadre d’une mémoire collective. «Ce n’est qu’en connaissant la fin», dit Wertsch, «que nous connaissons la signification du début et du milieu.»

