En Australie, des soldats font du porte-à-porte pour savoir qui a rompu la quarantaine à Melbourne, qui est de nouveau sous clef une deuxième fois.

Une épidémie de coronavirus sur un bateau de croisière norvégien aurait propagé la maladie dans les villes le long de la côte pittoresque du pays scandinave.

Hong Kong, une ville qui avait auparavant passé des semaines sans signaler de nouvelles infections, s’efforce de construire des hôpitaux temporaires pour se préparer à une augmentation du nombre de patients atteints de COVID-19.

Huit mois après sa première sortie de Chine, le coronavirus continue de se propager à travers le monde à un rythme implacable, provoquant des épidémies là où il n’y en avait pratiquement pas et refaisant surface dans les pays qui ont combattu les vagues précédentes.

Les nouveaux pics dans les pays qui avaient des stratégies de confinement réussies, comme le Vietnam, soulignent également les défis auxquels sont confrontés les États-Unis, qui ont eu du mal à mettre en œuvre un plan cohérent pour repousser une pandémie mondiale qui a tué plus d’Américains que les citoyens de toute autre nation. .

L’Organisation mondiale de la santé a évoqué la sombre possibilité qu’aucun vaccin n’élimine jamais le virus et a exhorté tous les gouvernements à prendre plutôt les mesures nécessaires pour enrayer sa propagation. Le coronavirus a infecté plus de 18 millions de personnes dans le monde et en a tué près de 700000.

« Il n’y a pas de solution miracle pour le moment, et il n’y en aura peut-être jamais », a déclaré lundi aux journalistes Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. «Pour l’instant, arrêter les flambées se résume à l’essentiel de la santé publique et du contrôle des maladies. Tester, isoler et traiter les patients, rechercher et mettre en quarantaine leurs contacts – faites tout. »

Le Vietnam a commencé à tester des dizaines de milliers de personnes liées à une épidémie dans le centre touristique de Da Nang après qu’une épidémie ait été signalée à la fin du mois dernier. Le pays d’Asie du Sud-Est n’avait pas eu de transmission domestique depuis plus de trois mois et a été félicité pour sa réponse rapide au virus, qui comprenait le scellement de ses frontières et l’imposition de quarantaines de masse.

Les responsables de la santé ne sont pas sûrs des origines de l’épidémie à Da Nang, qui était liée à plus de 200 cas et au premier décès lié au COVID-19 dans le pays vendredi dernier. Les cas officiels de coronavirus au Vietnam, un pays d’environ 97 millions d’habitants, s’élevaient à 652, avec sept décès mardi, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

Une résurgence du COVID-19 à Hong Kong a intensifié le sentiment de malaise dans une ville déjà confrontée à une crise politique et à une nouvelle loi chinoise sur la sécurité nationale. Les infections ont commencé à augmenter début juillet et ont été imputées aux plus de 250000 visiteurs, principalement des dirigeants d’entreprise, des chauffeurs de camion et des membres d’équipage d’aéronefs et de navires, qui ont obtenu des exemptions de test et des quarantaines de 14 jours.

Bien qu’aucun verrouillage n’ait été imposé, de nombreuses entreprises ont été fermées, les masques doivent désormais être portés à tout moment en public et les rassemblements sont limités à deux personnes au maximum.

« Nous sommes au bord d’une épidémie communautaire à grande échelle, qui pourrait conduire à un effondrement de notre système hospitalier et coûter la vie, en particulier aux personnes âgées », a déclaré la directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam, lors d’un discours public la semaine dernière.

Le gouvernement, citant l’épidémie, a également reporté les prochaines élections législatives de la ville – une décision décriée par les critiques comme un moyen d’étouffer la dissidence politique.

Dans une autre crise en cours, le deuxième État le plus peuplé d’Australie, Victoria, a émis un ordre d’état de catastrophe, transformant la deuxième plus grande ville du pays, Melbourne, en une ville fantôme avec l’introduction d’un couvre-feu de 20 h 00 à 5 h 00.

Des centaines de nouveaux cas quotidiens et des transmissions communautaires introuvables ont conduit à des mesures strictes, qui comprennent des ordonnances de rester à la maison pendant six semaines supplémentaires et un apprentissage à distance pour les écoliers. L’épidémie marque un renversement majeur pour l’Australie, où des experts de la santé ont déclaré en juin que le coronavirus serait bientôt éradiqué.

Des militaires australiens en treillis de camouflage ont accompagné les autorités sanitaires lors de plus de 3 000 «coups de porte» de résidents de Victoria ordonnés de mettre en quarantaine chez eux et ont trouvé 800 personnes absentes. Quelques jours plus tôt, les personnes testées positives au COVID-19 se seraient encore rendues au travail.

« C’est totalement inacceptable », a déclaré mardi un premier ministre de Victoria visiblement énervé, Daniel Andrews, lors d’une conférence de presse télévisée, révoquant l’autorisation pour les personnes en quarantaine de faire de l’exercice à l’extérieur. « Je m’excuse auprès de ceux qui faisaient ce qu’il fallait, mais nous n’avons tout simplement pas le choix. »

Alors que les verrouillages ont aidé des villes du monde entier à ralentir la propagation du COVID-19, de nombreux pays ont du mal à maîtriser la maladie une fois les réouvertures commencées.

L’Espagne, qui a émergé d’un verrouillage de trois mois en juin, a vu les cas rebondir à plus de 3000 par jour – 10 fois plus qu’il y a deux mois. Cela a ravivé les craintes d’un retour à la situation désastreuse en mars et avril, lorsque la plupart des 28000 décès liés au coronavirus dans le pays ont été enregistrés.

À l’époque, le virus était principalement confiné aux personnes âgées, en particulier celles des maisons de retraite. Maintenant, il s’est propagé aux Espagnols plus jeunes, faisant passer l’âge moyen des patients atteints de coronavirus de 63 à 45 ans. , le gouvernement impose toujours des verrouillages partiels dans certaines parties du pays pour endiguer la propagation du virus.

« Nous sommes sortis de la tempête, mais nous ne sommes toujours pas arrivés à un port sûr », a déclaré le ministre espagnol de la Santé Salvador Illa dans le journal El Pais.

Les jeunes, affligés par la fermeture de boîtes de nuit, sont également cités pour une résurgence du coronavirus en Allemagne, où l’instinct de conjurer un virus mortel se heurte à l’envie de consommer de la drogue et de danser lors de soirées techno underground. La police a dispersé une de ces affaires le mois dernier où 3 000 fêtards se sont rassemblés dans un parc de Berlin.

Pendant ce temps, dans une scène rappelant les épidémies à bord des navires de croisière dans les premiers jours de la pandémie, plus de 40 personnes ont été testées positives au COVID-19 sur le paquebot norvégien MS Roald Amundsen. Le navire, qui offre aux passagers une vue sur les fjords de Norvège, a accosté dans plusieurs ports, ce qui soulève des inquiétudes quant au fait que les passagers au débarquement ont transmis la maladie à terre.

Les membres infectés de la croisière, qui comprenaient au moins cinq passagers et 36 membres d’équipage, ont été envoyés dans un hôpital de Tromso, une ville du nord de la Norvège. L’opérateur du navire, Hurtigruten, a été l’un des premiers à redémarrer ses activités pendant la pandémie, lançant une croisière en juin.

«Une évaluation préliminaire montre qu’il y a eu un échec dans plusieurs de nos procédures internes», a déclaré le directeur général de la société, Daniel Skjeldam, dans un communiqué, ajoutant avec regret: «Nous avons commis des erreurs. … Je suis désolé pour ce qui s’est passé. Nous assumons l’entière responsabilité. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.